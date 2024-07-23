Росія через 5-8 років буде достатньо оснащена, щоб напасти на НАТО, - генерал Бундесверу Броєр

Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр попередив, що Росія може напасти на територію НАТО за 5-8 років, наростивши для цього достатній рівень військових можливостей.

Про це німецький генерал заявив в інтерв'ю Sächsische Zeitung, передає Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv.

За його словами, наразі видно, що "російська армія орієнтується на Захід".

"Через п'ять-вісім років збройні сили Москви будуть оснащені матеріальною базою та особовим складом, щоб здійснити напад на територію НАТО", - зазначив Броєр.

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Він зауважив, що ця оцінка ґрунтується на його власному аналізі, інформації від розвідувальних служб і збройних сил союзників, а також на заявах російського диктатора Володимира Путіна.

"Російська армія щороку виробляє від 1000 до 1500 додаткових танків. П'ять найбільших європейських країн-членів НАТО мають у своєму арсеналі лише половину цієї кількості", - резюмував Броєр.