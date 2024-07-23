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Росія через 5-8 років буде достатньо оснащена, щоб напасти на НАТО, - генерал Бундесверу Броєр

Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр

Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр попередив, що Росія може напасти на територію НАТО за 5-8 років, наростивши для цього достатній рівень військових можливостей.

Про це німецький генерал заявив в інтерв'ю Sächsische Zeitung, передає Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv.

За його словами, наразі видно, що "російська армія орієнтується на Захід".

"Через п'ять-вісім років збройні сили Москви будуть оснащені матеріальною базою та особовим складом, щоб здійснити напад на територію НАТО", - зазначив Броєр.

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Він зауважив, що ця оцінка ґрунтується на його власному аналізі, інформації від розвідувальних служб і збройних сил союзників, а також на заявах російського диктатора Володимира Путіна.

"Російська армія щороку виробляє від 1000 до 1500 додаткових танків. П'ять найбільших європейських країн-членів НАТО мають у своєму арсеналі лише половину цієї кількості", - резюмував Броєр.

Автор: 

Німеччина (7347) НАТО (6438) росія (65098)


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+16
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-rf-vtrachae-zapasi-radyanskikh-tankiv-a-budivnitstvo-chi-remont-starikh-uskladnyuyut-sanktsii-the-economist Публікація The Economist
"Росія може будувати лише 30 абсолютно нових танків на рік"
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23.07.2024 14:44
+11
Так, якби, і обратка по Москві прилетить, ось такі справи.
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23.07.2024 14:43
+10
генерал начитався російських істочніків???Ви побільше їй продавайте всяких підсанкційних товарів,купуйте нафту газ алмаза і всяку сировину...Стратеги кабінетні...
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23.07.2024 14:43
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"Російська армія щороку виробляє від 1000 до 1500 додаткових танків. П'ять найбільших європейських країн-членів НАТО мають у своєму арсеналі лише половину цієї кількості", - резюмував Броєр. Джерело:
Це яких вона танків виробляє?Саме виробляє,а не модернізує і розконсервовує.
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23.07.2024 14:38 Відповісти
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-rf-vtrachae-zapasi-radyanskikh-tankiv-a-budivnitstvo-chi-remont-starikh-uskladnyuyut-sanktsii-the-economist Публікація The Economist
"Росія може будувати лише 30 абсолютно нових танків на рік"
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23.07.2024 14:44 Відповісти
Вже писали що до 100 Т-90 і ще армат десь стільки.Але не 1500 точно.
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23.07.2024 14:47 Відповісти
Армат?? Хто де бачив робочу Армату?
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23.07.2024 14:53 Відповісти
На тренуваннях вони їздять.Не хочуть москалі їх витрачати.Але вони є.Можливо ще і кинуть на війну.Вони хотіли від них відмовитися,але почали випускати.

А 1500 повністю нових танків це взагалі нереально.
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23.07.2024 14:59 Відповісти
Які запаси? Т-55,Т-62 це вже мотлох.
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23.07.2024 15:52 Відповісти
Випускають, півтори- дві сотні на рік. Можлило доведуть до 300- т
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23.07.2024 16:24 Відповісти
Так і зараз випускають нові,але не 1500 одиниць.
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23.07.2024 17:34 Відповісти
А ти пОсидь в окопчику під обстрілом того мотлоху
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23.07.2024 23:30 Відповісти
Так під обстрілами Т-34 сидіти небезпечно.Не так тут питання стоїть.
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23.07.2024 23:34 Відповісти
Там залишився металобрухт. Корпус, що простояв без руху і без ревізії під снігами і дощами 50 - 35 років.
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23.07.2024 16:23 Відповісти
росия выробляе 20 новых танков в месяц и вдвое больше вводит расконцервированных
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23.07.2024 17:53 Відповісти
Нижче вже написали - може Китай постачати.
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23.07.2024 19:20 Відповісти
В Китаю самого танків не дуже і багато.
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23.07.2024 20:04 Відповісти
Не тратьте, куме, сили,
Спускайтеся на дно!
(І. Франко)
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23.07.2024 14:38 Відповісти
Я так скажу цьому генералу, що навіть сьогодні удар 2-3 тактичними яз ракетами , змусить капітулювати Німеччину , ось такі справи
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23.07.2024 14:40 Відповісти
Так, якби, і обратка по Москві прилетить, ось такі справи.
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23.07.2024 14:43 Відповісти
Безумовно полетить , НАТО.
Я до того , що чекати не потрібно 3 світова буде , тому Німеччині потрібно готуватись і потроху призивати людей.
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23.07.2024 14:45 Відповісти
Ну якщо ядерною бомбою вдарити,то до цього готуватися не вийде.Взагалі то ракети зі стратегічної авіації,це вже стратегічне ядерне озброєння.
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23.07.2024 20:09 Відповісти
Так, цікаво, і з відкіля вони прилетять? Є якась країна де будь-яка кількість населення бажає згоріти щоб не потрібно було Німеччині щось там підписувати?
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23.07.2024 15:10 Відповісти
А нехай кацапня спробує і подивимось, що то за країна, звідки на репожерів піздець прилетить.
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23.07.2024 15:52 Відповісти
Спробує що? Їм не треба робити нічого. Беларуси, іхтамнети, куплені поляки й українці зроблять все за них що треба.
І я ще раз питаю, вам відомий якийсь відсоток від населення Британії, Франції або США який хоче згоріти у ядерному пеклі заради того щоб дупи німців чи поляків зі словаками були у теплі і злагоді? Чи може є якійсь зиск у США зі Словаччини та Польщі щоб за нього приїхати повоювати, коли самі поляки будуть тремтіти дома або поїдуть дупи гріти до Іспанії?
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23.07.2024 20:01 Відповісти
Та щож ви меньжуєтесь? Спробуйте. Тоді пізда вам лаптям прийде). І дєдушка ленін (чи його мумія)згорить у ядерному вогнищі разом з вами валянками, враз і назавжди.
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23.07.2024 20:13 Відповісти
Мимо, дядя, мимо
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24.07.2024 11:24 Відповісти
Який я тобі «дядя» курва ти лаптьожна).
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24.07.2024 19:41 Відповісти
Тьотя, ты?
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25.07.2024 09:40 Відповісти
Лапоть ти дровяний, вам пізда і не яка ядерка не допоможе, будете знищені, як Карфаген, ти хоч всріся, хоч обісріся).
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25.07.2024 21:08 Відповісти
Матрьошки тількі піздоболити вміють. А як в пятак отримують, та сидять і не відсвічують, шлангами прикидаються).
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23.07.2024 20:17 Відповісти
Доречі. Грамотний удар 5-7 ракетами по росії змусить капітулювати мордор.
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23.07.2024 14:44 Відповісти
Ти звідки виліз, стратєх мамкін? А шортіки де забув, без штанів не можна на люди показуватися ?
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23.07.2024 16:28 Відповісти
І долару пізда.
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23.07.2024 20:28 Відповісти
Ну да,амери вже тратять сто рублєй щоб купить один доллар
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23.07.2024 23:34 Відповісти
І при цьому Німеччина в 2025 р планує в 2 р зменшити допомогу Украіні
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23.07.2024 14:41 Відповісти
А ти не радій, росіянин, ми ще у 24- му.
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23.07.2024 16:29 Відповісти
Та яка там радість - нам би дожити до 2025 -го а там від німців облом - може соп"ятяця
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23.07.2024 17:12 Відповісти
А що німці вже фінансують російський бюджет ?
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23.07.2024 17:34 Відповісти
Работайте, братья! Меньше слов! Рейх за 7 лет стал способным покорить всю Европу. Берите пример!
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23.07.2024 14:41 Відповісти
Рейх брал кредиты у Европы. Плюс от Кобы ресурсы. На чужие гулять, много ума не надо
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23.07.2024 15:16 Відповісти
"Російська армія щороку виробляє від 1000 до 1500 додаткових танків"

Я не розумію навіщо брехати і ще й так тупо, коли рашку і спрвді варто побоюватися але зовсім не через те що вона відновлює 1-1.5 тис. старих радянських гівнотанків збираючи їх вже подекути із 2-3 напівзгнилих або підбитих машин.

Їм варто боятись рашкінських ракет, авіації з кабами, пво, ребів, безпілотників та дурного м'яса яке вона може гнати на забій хвиля за хвилею - а зовсім не іржавого мотлоху який і так у рашки вже закінчується.
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23.07.2024 14:42 Відповісти
Потрібно налякати німців щоб мати аргумент допомагати Україні.
І ракети та рєби НЕ захоплюють територію.
Фізично захоплюють лише піхотинці.
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23.07.2024 14:45 Відповісти
оці "лякалки" коли з людьми говорять як з розумово неповноцінними і затирають їм всяку дичину потім закінчуються зазвичай тим що люди голосують за останніх мерзотників які просто чесно скажуть їм правду, тим більше що правда завжди з часом стає все очевиднішою.
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23.07.2024 15:47 Відповісти
Звісно якщо буде напад на Захід це відбудеться з ( благословенним?) Китаю, й тоді це не матиме жодного значення, скільки вони там можуть зробити на місяць. Китай може наклепати будь-яку кількість будь-чого у будь-який термін.
Й не забуваємо також що Китай має 109-150 мільйонів чоловіквв які не взмозі одружитися та в китайськоиу еквіваленті марнотратчть своє життя.
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23.07.2024 15:19 Відповісти
З чоловіками схожа ситуація в арабському світі.
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23.07.2024 19:16 Відповісти
рабϟϟійський охлос лякають неграми з НАТО..
а НАТО не має достатньо зброї не тільки для нападу, але і для оборони..

все, що кажуть на рабϟϟії - брехня!
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23.07.2024 14:42 Відповісти
генерал начитався російських істочніків???Ви побільше їй продавайте всяких підсанкційних товарів,купуйте нафту газ алмаза і всяку сировину...Стратеги кабінетні...
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23.07.2024 14:43 Відповісти
хло здохне - буде перемир'я..
за 5-8 років - не буде рфϟϟ
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23.07.2024 14:45 Відповісти
Треба німеччині менше було смоктати газіки і будувати північні потоки.
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23.07.2024 14:45 Відповісти
Огидно.. Скінчились на Рейні Майнштейни і Клаузевиці..
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23.07.2024 14:48 Відповісти
Лишились Кейтель і Йодль))
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23.07.2024 14:55 Відповісти
Ну хоть военных послушайте зачем ***** нужно перемирие и к чему оно приведет. А то популистов и *миролюбцев* постоянно сутками крутят. Если ***** нужно всего 5 лет чтобы напасть на НАТО то чтобы добить Украину ***** хватит всего 1 года перемирия
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23.07.2024 14:50 Відповісти
Ага....ага.... й "КієвЗаТріДня " 🤣🤣🤣

Вже ці лякалки про "вялікуюй й магучую смердючую" не сильно працюють. Яка країна НАТО вони дві області України захопити й досі не змогли, так це ще купа зрадників у керівництві України. А у керівників з країн НАТО немає родичів на рф . Ці вислови генералів НАТО для підтримання "тонусу" населення.
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23.07.2024 15:00 Відповісти
Ты был в Киеве в первые дни войны? А вот я был в обороне Киева. Киев реально только чудом не захватили за неделю. Но в следующий раз они придут уже подготовленными.
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23.07.2024 15:10 Відповісти
Під Харковом багато "пішли"? Далеко зайшли?
В Україні вже зброї більше трохи ніж було у 2022 році.
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23.07.2024 18:40 Відповісти
Най наступного разу не буде.

З іншого боку, "наступного разу" вже усе буде точно заміновано і простреляно. Тому буде явно жорожче.
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23.07.2024 19:12 Відповісти
Захватить нет конечно но окружить, со всеми вытекающими, могли. Благодаря простым людям из Сумской, Черниговской и Киевской области этого не произошло
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23.07.2024 20:07 Відповісти
Кацапські голодранців на китайських мопедах і гольфкарах нападуть на НАТО на чолі з США?
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23.07.2024 14:50 Відповісти
Но НАТО и США проиграли Талибану, а у них даже мопедов не было.)
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23.07.2024 15:03 Відповісти
Угу, там в Афгані були "Сімурги", "Тойоти", із мотоциклів "Хонди", "КТМ", "Сузукі"...
Мені продовжити?
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23.07.2024 15:11 Відповісти
Та я и сам видел. Красавчики количеством 500 людей брали целые провинции, пока американцы прятались на своих базах, "берегли людей" по стандартам НАТО. А правительственные войска которых было сотни тысяч просто разбегались
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23.07.2024 15:16 Відповісти
Какие там цели были у американцев?
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23.07.2024 15:22 Відповісти
В смысле какая? Операция Беспробудная Демократия.
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23.07.2024 15:26 Відповісти
А вы говорите в офисе президента дураки.
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23.07.2024 15:29 Відповісти
СССР тоже просрал даже не Талибану а паре- тройке племен / кланов без идеологии за 9 лет или меньше
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23.07.2024 20:09 Відповісти
Оце такі генерали зараз в НАТО.
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23.07.2024 14:53 Відповісти
Це такі корисні "журналюги" жовтої преси
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23.07.2024 14:56 Відповісти
якщо при владі в США І в фріцляндії всі ці 5-8 років будуть садомазохісти ,такі як сьогодні,котрим подобається ,як куйло їх взуває у всі дирки , то не виключено ,що і через 3 роки НАТО БУДЕ ЗАПАСАТИСЯ "вазалін виході"
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23.07.2024 14:59 Відповісти
Ху*ло божевільний. Нічого не можна виключати.
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23.07.2024 15:01 Відповісти
Так ви ж їх і оснастите.
Це підмітив ще лєнін: "Капиталисты сами продадут нам верёвку, на которой мы их повесим".(с)
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23.07.2024 15:02 Відповісти
То він Європу лякає , шоб дозвіл дали лупити по московії
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23.07.2024 15:09 Відповісти
Вже давно треба воювати в Україні а не прогнозіровать. Якщо ляже Україна то їм всім гаплик невже вони цього не розуміють ?
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23.07.2024 15:15 Відповісти
Чем? 500 тысячами снарядами? И через сколько недель они устроят героический Дюнкерк до дому?
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23.07.2024 15:32 Відповісти
В этой праативнай войне невозможно стандартонатить. Значит самым умным решением будет вешать лапшу про неэскалацию.
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23.07.2024 15:39 Відповісти
Ну, якщо вам дуже кортить випробувати на собі ваші висновки та види на майбутнє -- не турбуйтесь, продовжуйте спати.
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23.07.2024 15:20 Відповісти
Ви ж не хочете зробити так, щоб рашка розпалася на сотню улусів. Ви хочете зберегти літццо пуйлу, а деякі вже планують запросити його знову у G8. То чого ж після цього пуйлу і не озброїтися?
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23.07.2024 15:30 Відповісти
рашу треба добивать,поки вона
видохлась від війни,ніяких перемовин-
відпочинків-перегрупувань.
Палити нафтобази,трансформаторні
підстанції,збивати літаки та
скупчення орків в тилу біля фронту,
виводити з ладу заводи оборонки
та інші військові цілі.
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23.07.2024 15:42 Відповісти
але долбойоби.

дозвольте бити ракетами по території росії.

ми розіб'ємо всі їхні літаки, кораблі, заводи, склади, нєфтянку.

і росія буде ніяка.
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23.07.2024 16:03 Відповісти
Та ви шо, це ескалація! Краще почекати, коли паРаша зміцніє так, щоб на НАТО полізти. Довбні якісь.
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23.07.2024 17:42 Відповісти
Не треба слухати дурні заяви горе-провидців що буде через 5-10 років. Ми не знаємо що завтра буде.
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23.07.2024 16:17 Відповісти
... навіть сьогодні!
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23.07.2024 19:04 Відповісти
Так і зараз Хйлу нічого не заважає напасти на Нату Він взагалі може пульнуть хоч по Берліну, а німці скажуть, що то українська ракета була
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23.07.2024 16:32 Відповісти
Якщо ви будете і балі купувати у неї нафту в газ, а продавати електроніку і технології, вона буде готова ще раніше.
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23.07.2024 16:50 Відповісти
Косоокі комуняки підштовхнуть кацапню це зробити.
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23.07.2024 16:53 Відповісти
І шо? максим матвиенко, одягни вишиванку та перейди зі своєї собачої кацапської на мову, якшо вважаєш себе українцем.
Більше нема претензій до мого ніку? Якшо є, то можеш одразу йти найух.
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24.07.2024 09:34 Відповісти
Продовжуйте їм технології постачати і купувати нафту і буде
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23.07.2024 17:03 Відповісти
Звичайно буде оснащена, якщо ефективність санкцій Заходу буде така сама, а може і краще для самої кацапії,
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23.07.2024 17:26 Відповісти
Тобто, й тактика послабити паРашу за рахунок України себе не виправдала? І пекельні санкціїї туди ж? Офігєнні ви там стратеги, як я бачу.
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23.07.2024 17:41 Відповісти
Російська армія щороку виробляє від 1000 до 1500 додаткових танків.

Джерело: https://censor.net/ua/n3501162

Він з дуба впав ?
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23.07.2024 19:07 Відповісти
Та нехай трясутся і роблять хоть щось для оборони.
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23.07.2024 19:42 Відповісти
 
 