Росія через 5-8 років буде достатньо оснащена, щоб напасти на НАТО, - генерал Бундесверу Броєр
Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр попередив, що Росія може напасти на територію НАТО за 5-8 років, наростивши для цього достатній рівень військових можливостей.
Про це німецький генерал заявив в інтерв'ю Sächsische Zeitung, передає Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv.
За його словами, наразі видно, що "російська армія орієнтується на Захід".
"Через п'ять-вісім років збройні сили Москви будуть оснащені матеріальною базою та особовим складом, щоб здійснити напад на територію НАТО", - зазначив Броєр.
Він зауважив, що ця оцінка ґрунтується на його власному аналізі, інформації від розвідувальних служб і збройних сил союзників, а також на заявах російського диктатора Володимира Путіна.
"Російська армія щороку виробляє від 1000 до 1500 додаткових танків. П'ять найбільших європейських країн-членів НАТО мають у своєму арсеналі лише половину цієї кількості", - резюмував Броєр.
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Це яких вона танків виробляє?Саме виробляє,а не модернізує і розконсервовує.
"Росія може будувати лише 30 абсолютно нових танків на рік"
А 1500 повністю нових танків це взагалі нереально.
Спускайтеся на дно!
(І. Франко)
Я до того , що чекати не потрібно 3 світова буде , тому Німеччині потрібно готуватись і потроху призивати людей.
І я ще раз питаю, вам відомий якийсь відсоток від населення Британії, Франції або США який хоче згоріти у ядерному пеклі заради того щоб дупи німців чи поляків зі словаками були у теплі і злагоді? Чи може є якійсь зиск у США зі Словаччини та Польщі щоб за нього приїхати повоювати, коли самі поляки будуть тремтіти дома або поїдуть дупи гріти до Іспанії?
Я не розумію навіщо брехати і ще й так тупо, коли рашку і спрвді варто побоюватися але зовсім не через те що вона відновлює 1-1.5 тис. старих радянських гівнотанків збираючи їх вже подекути із 2-3 напівзгнилих або підбитих машин.
Їм варто боятись рашкінських ракет, авіації з кабами, пво, ребів, безпілотників та дурного м'яса яке вона може гнати на забій хвиля за хвилею - а зовсім не іржавого мотлоху який і так у рашки вже закінчується.
І ракети та рєби НЕ захоплюють територію.
Фізично захоплюють лише піхотинці.
Й не забуваємо також що Китай має 109-150 мільйонів чоловіквв які не взмозі одружитися та в китайськоиу еквіваленті марнотратчть своє життя.
а НАТО не має достатньо зброї не тільки для нападу, але і для оборони..
все, що кажуть на рабϟϟії - брехня!
за 5-8 років - не буде рфϟϟ
Вже ці лякалки про "вялікуюй й
магучуюсмердючую" не сильно працюють. Яка країна НАТО вони дві області України захопити й досі не змогли, так це ще купа зрадників у керівництві України. А у керівників з країн НАТО немає родичів на рф . Ці вислови генералів НАТО для підтримання "тонусу" населення.
В Україні вже зброї більше трохи ніж було у 2022 році.
З іншого боку, "наступного разу" вже усе буде точно заміновано і простреляно. Тому буде явно жорожче.
Мені продовжити?
Це підмітив ще лєнін: "Капиталисты сами продадут нам верёвку, на которой мы их повесим".(с)
видохлась від війни,ніяких перемовин-
відпочинків-перегрупувань.
Палити нафтобази,трансформаторні
підстанції,збивати літаки та
скупчення орків в тилу біля фронту,
виводити з ладу заводи оборонки
та інші військові цілі.
дозвольте бити ракетами по території росії.
ми розіб'ємо всі їхні літаки, кораблі, заводи, склади, нєфтянку.
і росія буде ніяка.
Більше нема претензій до мого ніку? Якшо є, то можеш одразу йти найух.
Джерело: https://censor.net/ua/n3501162
Він з дуба впав ?