Россия через 5-8 лет будет достаточно оснащена, чтобы напасть на НАТО, - генерал Бундесвера Бройер

Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер предупредил, что Россия может напасть на территорию НАТО через 5-8 лет, нарастив для этого достаточный уровень военных возможностей.

Об этом немецкий генерал заявил в интервью Sächsische Zeitung, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на n-tv.

По его словам, сейчас видно, что "российская армия ориентируется на Запад".

"Через пять-восемь лет вооруженные силы Москвы будут оснащены материальной базой и личным составом, чтобы осуществить нападение на территорию НАТО", - отметил Бройер.

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Он отметил, что эта оценка основывается на его собственном анализе, информации от разведывательных служб и вооруженных сил союзников, а также на заявлениях российского диктатора Владимира Путина.

"Российская армия ежегодно производит от 1000 до 1500 дополнительных танков. Пять крупнейших европейских стран-членов НАТО имеют в своем арсенале лишь половину этого количества", - резюмировал Бройер.