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Новини Війна
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Окупанти нарощують угруповання на Запоріжжі, - ОСУВ "Таврія"

РФ нарощує угруповання в Запорізькій області

Російські окупаційні війська поповнюють свій особовий склад на окупованому Запоріжжі.

Про це заявив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз, якщо взяти чисельність особового складу противника, наприклад, в Запорізькій області, то росіян тут досить багато, майже 90 тисяч. І спостерігається приріст цієї кількості - десь за останні три тижні додалось ще дві тисячі", - розповів він.

За даними розвідки, різких суттєвих змін, які впливали б на зміну характеру бойових дій, немає. Також ознак формування наступального угрупування ворога не виявлено, додав Лиховій.

"Тобто, тієї кількості ворога, яка знаходиться в Запорізькій області, не вистачає для результативних наступальних дій кудись далі", - підсумував речник ОСУВ "Таврія".

Читайте: Окупанти минулої доби скинули з БПЛА 266 боєприпасів у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", 16 із них - з отруйними речовинами

Автор: 

Запорізька область (3594) Лиховій Дмитро (75)


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Нам би 2 армії в поміч Японьску (зі сходу)і Німецьку (З півночі) , як би ми розпідарасиди підарів за рік півтора потолок
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23.07.2024 14:58 Відповісти
будуть нарощувати і надалі..
рфϟϟ має серйозний намір знищити Україну та її нарід..
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23.07.2024 15:06 Відповісти
Надо же. Рашисты никак не устают ат вайны. А украинцы устали.
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23.07.2024 15:25 Відповісти
Год был, что б укрепить там линию.
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23.07.2024 16:10 Відповісти
 
 