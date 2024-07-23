Окупанти нарощують угруповання на Запоріжжі, - ОСУВ "Таврія"

Російські окупаційні війська поповнюють свій особовий склад на окупованому Запоріжжі.

Про це заявив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз, якщо взяти чисельність особового складу противника, наприклад, в Запорізькій області, то росіян тут досить багато, майже 90 тисяч. І спостерігається приріст цієї кількості - десь за останні три тижні додалось ще дві тисячі", - розповів він.

За даними розвідки, різких суттєвих змін, які впливали б на зміну характеру бойових дій, немає. Також ознак формування наступального угрупування ворога не виявлено, додав Лиховій.

"Тобто, тієї кількості ворога, яка знаходиться в Запорізькій області, не вистачає для результативних наступальних дій кудись далі", - підсумував речник ОСУВ "Таврія".

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