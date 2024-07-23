Оккупанты наращивают группировку на Запорожье, - ОСГВ "Таврия"

Российские оккупационные войска пополняют свой личный состав на оккупированном Запорожье.

Об этом заявил представитель ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лыховий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас, если взять численность личного состава противника, например, в Запорожской области, то россиян здесь достаточно много, почти 90 тысяч. И наблюдается прирост этого количества - где-то за последние три недели добавилось еще две тысячи", - рассказал он.

По данным разведки, резких существенных изменений, которые влияли бы на изменение характера боевых действий, нет. Также признаков формирования наступательной группировки врага не обнаружено, добавил Лыховий.

"То есть, того количества врага, которое находится в Запорожской области, не хватает для результативных наступательных действий куда-то дальше", - подытожил спикер ОСГВ "Таврия".

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