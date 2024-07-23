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Новости Война
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Оккупанты наращивают группировку на Запорожье, - ОСГВ "Таврия"

РФ нарощує угруповання в Запорізькій області

Российские оккупационные войска пополняют свой личный состав на оккупированном Запорожье.

Об этом заявил представитель ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лыховий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас, если взять численность личного состава противника, например, в Запорожской области, то россиян здесь достаточно много, почти 90 тысяч. И наблюдается прирост этого количества - где-то за последние три недели добавилось еще две тысячи", - рассказал он.

По данным разведки, резких существенных изменений, которые влияли бы на изменение характера боевых действий, нет. Также признаков формирования наступательной группировки врага не обнаружено, добавил Лыховий.

"То есть, того количества врага, которое находится в Запорожской области, не хватает для результативных наступательных действий куда-то дальше", - подытожил спикер ОСГВ "Таврия".

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Автор: 

Запорожская область (3047) Лыховий Дмитрий (73)


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Нам би 2 армії в поміч Японьску (зі сходу)і Німецьку (З півночі) , як би ми розпідарасиди підарів за рік півтора потолок
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23.07.2024 14:58 Ответить
будуть нарощувати і надалі..
рфϟϟ має серйозний намір знищити Україну та її нарід..
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23.07.2024 15:06 Ответить
Надо же. Рашисты никак не устают ат вайны. А украинцы устали.
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23.07.2024 15:25 Ответить
Год был, что б укрепить там линию.
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23.07.2024 16:10 Ответить
 
 