Майже 4 тис. ув’язнених вже проходять службу в ЗСУ, є поранені та загиблі, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

3,8 тисячі ув'язнених вже проходять службу в Збройних Силах України.

Про це заявив секретар комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони і розвідки, нардеп "Голосу" та воїн Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"3,8 тисячі ув’язнених уже в ЗСУ. Більшість із них нещодавно завершили навчання. Але серед них уже є і поранені, і загиблі", - сказав парламентар.

За його словами, наразі попит на мобілізацію до ЗСУ серед ув’язнених зменшився, бо основна частина вмотивованих людей уже вступили на службу.

Костенко вважає, що загалом вдасться мобілізувати до ЗСУ близько 5 тисяч ув‘язнених.

Окрім того, секретар оборонного парламентського комітету висловив думку, що необхідно створити можливість для мобілізації громадян, які перебувають у СІЗО. На його переконання, це дозволить залучити до служби ще більше людей.

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