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Новини Війна
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Майже 4 тис. ув’язнених вже проходять службу в ЗСУ, є поранені та загиблі, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Понад 3 тисячі в’язнів отримали дозвіл на мобілізацію

3,8 тисячі ув'язнених вже проходять службу в Збройних Силах України.

Про це заявив секретар комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони і розвідки, нардеп "Голосу" та воїн Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"3,8 тисячі ув’язнених уже в ЗСУ. Більшість із них нещодавно завершили навчання. Але серед них уже є і поранені, і загиблі", - сказав парламентар.

За його словами, наразі попит на мобілізацію до ЗСУ серед ув’язнених зменшився, бо основна частина вмотивованих людей уже вступили на службу.

Костенко вважає, що загалом вдасться мобілізувати до ЗСУ близько 5 тисяч ув‘язнених.

Окрім того, секретар оборонного парламентського комітету висловив думку, що необхідно створити можливість для мобілізації громадян, які перебувають у СІЗО. На його переконання, це дозволить залучити до служби ще більше людей.

Також дивіться: "Ми не Вагнери": Ексв’язні, які проходять службу у 68 ОЄБр, розповіли про свою роль у війську. ВIДЕО

Автор: 

в’язні (334) ЗСУ (7536) Костенко Роман (207)


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у кацапів трошки тривожно
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23.07.2024 15:42 Відповісти
Коли по нам з БРСР летіло, то нічого, тиша.
Коли по русні з Румунії - ескалація, воюємо з НАТО!
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23.07.2024 16:08 Відповісти
Слава полеглим.
Уклін воюючим.
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23.07.2024 15:53 Відповісти
Українці, Захищають Україну, власним ЖИТТЯМ, поки такі, як дубінський, нардепи з ВРУ, купують за «дивні кошти», квартири у Барселоні для рідні!!
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23.07.2024 15:54 Відповісти
А розкажіть нам скільки тих мобіків з ув'язнених відразу повтікало і тепер поліцаї і зольдат мають ще одну головну болячку - розшукувати їх і затримувати ?!!
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23.07.2024 16:33 Відповісти
Та значно меньше, аніж серед тих, когоТЦК на вулицях загребли!
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23.07.2024 20:40 Відповісти
5 тысяч наберут точно, 10 тысяч вероятно... и всё этот ресурс будет исчерпан...
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23.07.2024 16:57 Відповісти
Ну хоть не Порошенко виноват.
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23.07.2024 17:56 Відповісти
 
 