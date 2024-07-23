Почти 4 тыс. заключенных уже проходят службу в ВСУ, есть раненные и погибшие, - нардеп "Голоса", воин Костенко

3,8 тысяч заключенных уже проходят службу в Вооруженных Силах Украины.

Об этом заявил секретарь комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Голоса" и воин Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"3,8 тысяч заключенных уже в ВСУ. Большинство из них недавно завершили обучение. Но среди них уже есть и раненые, и погибшие" ,- сказал парламентарий.

По его словам, сейчас спрос на мобилизацию в ВСУ среди заключенных уменьшился, потому что основная часть мотивированных людей уже поступили на службу.

Костенко считает, что в целом удастся мобилизовать в ВСУ около 5 тысяч заключенных.

Кроме того, секретарь оборонного парламентского комитета высказал мнение, что необходимо создать возможность для мобилизации граждан, находящихся в СИЗО. По его убеждению, это позволит привлечь к службе еще больше людей.

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