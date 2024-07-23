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Новости Война
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Почти 4 тыс. заключенных уже проходят службу в ВСУ, есть раненные и погибшие, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Понад 3 тисячі в’язнів отримали дозвіл на мобілізацію

3,8 тысяч заключенных уже проходят службу в Вооруженных Силах Украины.

Об этом заявил секретарь комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Голоса" и воин Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"3,8 тысяч заключенных уже в ВСУ. Большинство из них недавно завершили обучение. Но среди них уже есть и раненые, и погибшие" ,- сказал парламентарий.

По его словам, сейчас спрос на мобилизацию в ВСУ среди заключенных уменьшился, потому что основная часть мотивированных людей уже поступили на службу.

Костенко считает, что в целом удастся мобилизовать в ВСУ около 5 тысяч заключенных.

Кроме того, секретарь оборонного парламентского комитета высказал мнение, что необходимо создать возможность для мобилизации граждан, находящихся в СИЗО. По его убеждению, это позволит привлечь к службе еще больше людей.

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Автор: 

заключенные (511) ВСУ (6546) Костенко Роман (165)


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у кацапів трошки тривожно
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23.07.2024 15:42 Ответить
Коли по нам з БРСР летіло, то нічого, тиша.
Коли по русні з Румунії - ескалація, воюємо з НАТО!
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23.07.2024 16:08 Ответить
Слава полеглим.
Уклін воюючим.
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23.07.2024 15:53 Ответить
Українці, Захищають Україну, власним ЖИТТЯМ, поки такі, як дубінський, нардепи з ВРУ, купують за «дивні кошти», квартири у Барселоні для рідні!!
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23.07.2024 15:54 Ответить
А розкажіть нам скільки тих мобіків з ув'язнених відразу повтікало і тепер поліцаї і зольдат мають ще одну головну болячку - розшукувати їх і затримувати ?!!
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23.07.2024 16:33 Ответить
Та значно меньше, аніж серед тих, когоТЦК на вулицях загребли!
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23.07.2024 20:40 Ответить
5 тысяч наберут точно, 10 тысяч вероятно... и всё этот ресурс будет исчерпан...
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23.07.2024 16:57 Ответить
Ну хоть не Порошенко виноват.
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23.07.2024 17:56 Ответить
 
 