Почти 4 тыс. заключенных уже проходят службу в ВСУ, есть раненные и погибшие, - нардеп "Голоса", воин Костенко
3,8 тысяч заключенных уже проходят службу в Вооруженных Силах Украины.
Об этом заявил секретарь комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Голоса" и воин Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"3,8 тысяч заключенных уже в ВСУ. Большинство из них недавно завершили обучение. Но среди них уже есть и раненые, и погибшие" ,- сказал парламентарий.
По его словам, сейчас спрос на мобилизацию в ВСУ среди заключенных уменьшился, потому что основная часть мотивированных людей уже поступили на службу.
Костенко считает, что в целом удастся мобилизовать в ВСУ около 5 тысяч заключенных.
Кроме того, секретарь оборонного парламентского комитета высказал мнение, что необходимо создать возможность для мобилизации граждан, находящихся в СИЗО. По его убеждению, это позволит привлечь к службе еще больше людей.
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