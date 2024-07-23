Онкоцентр у Нідерландах прийме на лікування чотирьох дітей з "Охматдиту"

Найбільший в Європі Центр дитячої онкології принцеси Максими у Нідерландах візьме на лікування чотирьох пацієнтів лікарні "Охматдит", яка 8 липня зазнала російського ракетного удару.

Про це повідомляє NOS, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, четверо маленьких пацієнтів, у яких діагностували онкологію, мають прибути до Утрехта найближчими днями.

"Ми є найбільшим дитячим онкологічним центром в Європі. Якщо ми не допоможемо, то хто? Ми з радістю це робимо, а коли бачиш цих дітей, то просто не маєш вибору", - зазначив член ради директорів Центру Роб Пітерс.

Він наголосив, що безперервність у лікуванні дитячого раку неймовірно важлива.

Загалом з початку повномасштабної війни в Україні Центр Принцеси Максими вже прийняв близько 120 дітей з України. Майже щотижня медзаклад приймає нову дитину.

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Раніше повідомлялося, що Австрія прийняла на лікування двох важкохворих дітей з лікарні "Охматдит";