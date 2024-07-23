Онкоцентр в Нидерландах примет на лечение четырех детей из "Охматдета"
Крупнейший в Европе Центр детской онкологии принцессы Максимы в Нидерландах примет на лечение четырех пациентов больницы "Охматдет", которая 8 июля подверглась российскому ракетному удару.
Об этом сообщает NOS, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, четверо маленьких пациентов, у которых диагностировали онкологию, должны прибыть в Утрехт в ближайшие дни.
"Мы являемся крупнейшим детским онкологическим центром в Европе. Если мы не поможем, то кто? Мы с радостью это делаем, а когда видишь этих детей, то просто не имеешь выбора", - отметил член совета директоров Центра Роб Питерс.
Он отметил, что непрерывность в лечении детского рака невероятно важна.
Всего с начала полномасштабной войны в Украине Центр Принцессы Максимы уже принял около 120 детей из Украины. Почти каждую неделю медучреждение принимает нового ребенка.
Ранее сообщалось, что Австрия приняла на лечение двух тяжелобольных детей из больницы "Охматдет";
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