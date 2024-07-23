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Онкоцентр в Нидерландах примет на лечение четырех детей из "Охматдета"

Онкоцентр у Нідерландах прийме чотирьох онкохворих дітей з Охматдиту

Крупнейший в Европе Центр детской онкологии принцессы Максимы в Нидерландах примет на лечение четырех пациентов больницы "Охматдет", которая 8 июля подверглась российскому ракетному удару.

Об этом сообщает NOS, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, четверо маленьких пациентов, у которых диагностировали онкологию, должны прибыть в Утрехт в ближайшие дни.

"Мы являемся крупнейшим детским онкологическим центром в Европе. Если мы не поможем, то кто? Мы с радостью это делаем, а когда видишь этих детей, то просто не имеешь выбора", - отметил член совета директоров Центра Роб Питерс.

Он отметил, что непрерывность в лечении детского рака невероятно важна.

Всего с начала полномасштабной войны в Украине Центр Принцессы Максимы уже принял около 120 детей из Украины. Почти каждую неделю медучреждение принимает нового ребенка.

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Ранее сообщалось, что Австрия приняла на лечение двух тяжелобольных детей из больницы "Охматдет";

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