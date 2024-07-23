Кулеба прибув до Китаю: Маємо уникнути конкуренції мирних планів. ВIДЕО
Глава МЗС України Дмитро Кулеба прибув із офіційним візитом до Китаю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав в Інстраграмі.
"Усім привіт з Китаю. У розвиток контактів лідерів України Президента Володимира Зеленського та КНР Сі Цзіньпіна, здійснюю перший візит українського високопосадовця до Китаю з початку повномасштабної агресії Росії проти України", - сказав він.
За словами Кулеби, це також перший двосторонній візит міністра закордонних справ України до КНР з 2012 року.
"Попереду розлогі, детальні, предметні переговори з китайським колегою Ван Ї щодо шляхів до справедливого миру. Маємо уникнути конкуренції мирних планів. Дуже важливо, що Київ та Пекін ведуть прямий діалог та обмін позиціями. Обговоримо і двосторонні відносини. Переконаний, що після того, як Україна почала переговори про вступ до Євросоюзу, Китаю варто поглянути на відносини з нашою державою крізь призму своїх стратегічних відносин з Європою", - додає український міністр.
Як повідомлялося раніше, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час переговорів зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою в рамках його візиту до країни закликатиме до припинення вогню та мирного врегулювання війни, попри окупацію Росією українських територій. Також Цензор.НЕТ інформував, що Кулеба їде в Китай: говоритиме про шляхи припинення російської агресії.
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не багато ли зайвих кроків?
Чим далі буде Україна від Кітаю тім цілісність вона буде.
Чим блище Україна буде до Кітаю тім більша загроза що Китай її проковтне.
Ось такий мир потрібен китайцям. Так що Кулеба ти там не рівностороння договорча частина, а такий же як і кацапська коняка.
тобто результатом поклонів буде єдиний мирний план України?
чекаємо Кулебу з неймовірною дипломатичною перемогою.
Нам Военный Вождь со своими Ермаками-Подоляками обещал Перемогу, каву на набережной Ялты и выход на границы 1991 года !
Кулеба, а что случилось, что Вова переобулся с Величайшего и Непреклонного Воина в Главного Миротворца?
можливо скоро проти нього Україні треба буде відправляти війська воювати проти Китаю.
Ух ти, та ви вже їдете Тайвань захищати? Україну вже назахищались? До речі, є ще Хамас, єменьські хусіти...
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"Влада https://suspilne.media/tag/kitaj/ Китаю оштрафувала одне з найвідоміших у країні гумористичне обʼєднання Xiaoguo Culture на 14,7 мільйона юанів (2,13 млн доларів США). Їх звинуватили в "заподіянні шкоди суспільству" через жарт про китайську армію."
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Чомусь в КНР "жарти" типу про "термос", що КНР повія і тим паче про НОАК, вилазять боком.
Може кулебі, щось перейняти в китайців про повагу до своєї країни, але це мої хворі фантазії ...