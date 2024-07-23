Кулеба прибув до Китаю: Маємо уникнути конкуренції мирних планів. ВIДЕО

Глава МЗС України Дмитро Кулеба прибув із офіційним візитом до Китаю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав в Інстраграмі.

"Усім привіт з Китаю. У розвиток контактів лідерів України Президента Володимира Зеленського та КНР Сі Цзіньпіна, здійснюю перший візит українського високопосадовця до Китаю з початку повномасштабної агресії Росії проти України", - сказав він.

За словами Кулеби, це також перший двосторонній візит міністра закордонних справ України до КНР з 2012 року.

"Попереду розлогі, детальні, предметні переговори з китайським колегою Ван Ї щодо шляхів до справедливого миру. Маємо уникнути конкуренції мирних планів. Дуже важливо, що Київ та Пекін ведуть прямий діалог та обмін позиціями. Обговоримо і двосторонні відносини. Переконаний, що після того, як Україна почала переговори про вступ до Євросоюзу, Китаю варто поглянути на відносини з нашою державою крізь призму своїх стратегічних відносин з Європою", - додає український міністр.

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Як повідомлялося раніше, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час переговорів зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою в рамках його візиту до країни закликатиме до припинення вогню та мирного врегулювання війни, попри окупацію Росією українських територій. Також Цензор.НЕТ інформував, що Кулеба їде в Китай: говоритиме про шляхи припинення російської агресії.