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Кулеба прибув до Китаю: Маємо уникнути конкуренції мирних планів. ВIДЕО

Глава МЗС України Дмитро Кулеба прибув із офіційним візитом до Китаю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав в Інстраграмі.

"Усім привіт з Китаю. У розвиток контактів лідерів України Президента Володимира Зеленського та КНР Сі Цзіньпіна, здійснюю перший візит українського високопосадовця до Китаю з початку повномасштабної агресії Росії проти України", - сказав він.

За словами Кулеби, це також перший двосторонній візит міністра закордонних справ України до КНР з 2012 року.

"Попереду розлогі, детальні, предметні переговори з китайським колегою Ван Ї щодо шляхів до справедливого миру. Маємо уникнути конкуренції мирних планів. Дуже важливо, що Київ та Пекін ведуть прямий діалог та обмін позиціями. Обговоримо і двосторонні відносини. Переконаний, що після того, як Україна почала переговори про вступ до Євросоюзу, Китаю варто поглянути на відносини з нашою державою крізь призму своїх стратегічних відносин з Європою", - додає український міністр. 

Також читайте: Кулеба розповів міністрам ЄС, як допомогти енергетиці України: Посилення ППО, швидкий ремонт, збільшення імпорту

Як повідомлялося раніше, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час переговорів зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою в рамках його візиту до країни закликатиме до припинення вогню та мирного врегулювання війни, попри окупацію Росією українських територій. Також Цензор.НЕТ інформував, що Кулеба їде в Китай: говоритиме про шляхи припинення російської агресії.

Автор: 

Китай (4575) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+12
"формула штайнмаєра" перетвориться на "алгоритм цзиньпіня" : цзинь пинь цзинь пинь
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23.07.2024 16:41
+6
Орбан, Китай, з індусами ведуть перемовини......Зрадники вже про все домовились?
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23.07.2024 16:37
+6
Дена фото Завгосп Iноземних Справ?
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23.07.2024 16:47
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Орбан, Китай, з індусами ведуть перемовини......Зрадники вже про все домовились?
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23.07.2024 16:37 Відповісти
Дзвінок Трампу… візіт до Кітаю …
не багато ли зайвих кроків?

Чим далі буде Україна від Кітаю тім цілісність вона буде.

Чим блище Україна буде до Кітаю тім більша загроза що Китай її проковтне.
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23.07.2024 17:27 Відповісти
біля трапу літака кулебу зустрічав директор аеропорту ?
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23.07.2024 16:40 Відповісти
Як мінімум Джекі Чан
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23.07.2024 17:29 Відповісти
"формула штайнмаєра" перетвориться на "алгоритм цзиньпіня" : цзинь пинь цзинь пинь
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23.07.2024 16:41 Відповісти
Дена фото Завгосп Iноземних Справ?
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23.07.2024 16:47 Відповісти
Синхронізація мирних планів? хм.. чиїх? схоже, що плану Джонсонюка із мирним планом Сі/Лули (а маємо на увазі ху йла). Про мирний план Вови із 10 пунктів, який пізніше став планом із 3-ьох пунктів, можна натрохи підзабути, чи взагалі підзабути..
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23.07.2024 16:52 Відповісти
Блазень вже ***** в очі заглядав, на черзі Сі ( поки з великої літери) ! Тільки треба пам`ятати, що і ***** і Сі то комуняки, і переконати їх можливо тільки єдиним -- півтора метри землі і мавзолей!
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23.07.2024 16:52 Відповісти
Комуняки - то вторинне. Первинне все-таки - то імперіялісти. А конкуренції мирних планів нема у природі. "Мирний план" Китаю - то м'яка капітуляція.
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23.07.2024 17:34 Відповісти
Меньше трынди, больше слушай, что говорят китайские товарищи... от них сейчас исход войны зависит...
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23.07.2024 16:53 Відповісти
московит іде в Сибір або в чорнозем - і там і там тебе зачекались
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23.07.2024 16:54 Відповісти
Цім єрмазедовбо...ам ніяк не дійде до розуму, чи вони почнуть здавати землі Китаю в півсторічну оренду, як кацапи, на яких оселяться жовтопики після котрих земля - пустеля, чи мир буде на умовах кацапів які свої землі вже сотнями тисяч гектарів віддають китайцям.
Ось такий мир потрібен китайцям. Так що Кулеба ти там не рівностороння договорча частина, а такий же як і кацапська коняка.
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23.07.2024 17:12 Відповісти
Нагадаю вам, що міністр України прибув до Китаю на. запрошення МЗС. З РФ ситуація була дещо інша.
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23.07.2024 17:23 Відповісти
А про неконкурентність планів ************ він ПРИДУМАВ ЧИ ЛАРЬОЧНИК?
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23.07.2024 17:30 Відповісти
Витюша Орбан договорился о визите телефона Дерьмака ? Неужели в кедах пришвартовался телефон.
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23.07.2024 17:30 Відповісти
Нічого там робити. Мирняк по територіям-Кетай на коні з Тайванем. Вивід військ х..... -прощай Тайвань. І у зелених дилема- мирняк, але пердаки порвуть. Пердак то свій.
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23.07.2024 17:37 Відповісти
Сценаристи з кварталу вигадують самі викрутасні виверти, щоб тільки прикрити завершальну стадію Стамбульських домовленостей.
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23.07.2024 17:47 Відповісти
Це все до сра ки.
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23.07.2024 18:46 Відповісти
"... Маємо уникнути конкуренції мирних планів..". Джерело:
тобто результатом поклонів буде єдиний мирний план України?
чекаємо Кулебу з неймовірною дипломатичною перемогою.
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23.07.2024 18:53 Відповісти
Не шановний пане Кулеба, будь яка конкуренція і будь у чому-це поштовх до розвитку це по-перше.По-друге, про конкуренцію чиїх планів йде мова, боїтеся що зірветься китайський який можливий до втілення саме за рахунок України та в інтересах раші та Китаю на який ви згодні і тому вас відправили поштарем ?
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23.07.2024 19:43 Відповісти
Как же лоханулся Зезузе, не назначив сразу по своей квоте преза министром ИД страны Лану Зеркаль! И Порох тоже с тем лохматым своим не схотел. Не хотел он никогда в команде своей и партии сегодняшней тоже ярких профессионалов. Все серые. Его стихия. Базовая политическая ошибка многих лидеров. Поехал этот в Китай в рубашонке в клетку, штанах джинсовых модерниста корчить---где вы набрались на нашу голову на крутом повороте страны и народа?! Музыканты бременские с клюба сельхоз-авиации со своими кукурузниками? Фублятрырубля!
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23.07.2024 19:49 Відповісти
Вже опубліковане фото: китаєць стоїть в півобороту,а Кулеба з заісківающєй либою тисне своїми обома руку косоокого господіна....
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23.07.2024 20:02 Відповісти
Україні від Китаю щось потрібно? Забудьте, про мантру,що Китай може допомогти закінчити війну , на прийнятних для України умовах. А от зерно українське півтора мільярда китайцям подобається! Не все ж життя рисові зернятка двома дерев' яними паличками виловлювати!
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23.07.2024 20:20 Відповісти
а я що кажу? звертаю увагу на рівень і маштаб зе-дипломата. а без Китаю ми проживемо ще 1000 років,без їх барахла можна прожити,особливо,якщо контрабандний імпорт з Китаю не буде душити наше вітчизняне виробництво...
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23.07.2024 20:50 Відповісти
Тут перекличка довбойобів які перемог чекали, чи що? Карту бачили? Кладовища бачили? Питання?
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23.07.2024 20:31 Відповісти
так и отвечай на свой вопрос сама, полоумная любительница зеленского и руцкого мира. выбранная тобой власть успешно сдаёт страну с 2019!
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23.07.2024 20:42 Відповісти
Господи ! ремня одінь на штани.............
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23.07.2024 21:42 Відповісти
Кулеба, какие ещё мирные планы?
Нам Военный Вождь со своими Ермаками-Подоляками обещал Перемогу, каву на набережной Ялты и выход на границы 1991 года !
Кулеба, а что случилось, что Вова переобулся с Величайшего и Непреклонного Воина в Главного Миротворца?
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23.07.2024 22:25 Відповісти
Ему хоть ночевать есть где?
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23.07.2024 22:28 Відповісти
Ну чому при владі такі ідіоти Китай наш ворог, прямий ворог і можливо скоро проти нього Україні треба буде відправляти війська воювати проти Китаю
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24.07.2024 07:21 Відповісти
З якого переляку це "прямий ворог"? Навіть лукашенко не є прямим ворогом. "Прямий ворог" - пуйло, московія.

можливо скоро проти нього Україні треба буде відправляти війська воювати проти Китаю.

Ух ти, та ви вже їдете Тайвань захищати? Україну вже назахищались? До речі, є ще Хамас, єменьські хусіти...
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24.07.2024 08:45 Відповісти
Тобто з якого з такого що Китай фінансує РФ, купує у нього газ і нафту з того що надає РФ озброєння для вбивства українців, країна яка допомагає вбивати українців не є прямим ворогом ???
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28.07.2024 08:07 Відповісти
Як же набридли ці кловани.Нияких успіхів ,один ******* безперервний
.
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24.07.2024 09:20 Відповісти
По жанру кулебу мав зустрічати Лі Хаоші ( такий собі зєля китайського розливу), але в нього щось настрою немає, бо за жарт над НАОК отримав по голові і чималенький штраф.

"Влада https://suspilne.media/tag/kitaj/ Китаю оштрафувала одне з найвідоміших у країні гумористичне обʼєднання Xiaoguo Culture на 14,7 мільйона юанів (2,13 млн доларів США). Їх звинуватили в "заподіянні шкоди суспільству" через жарт про китайську армію."
https://telegram.me/share/url?text=%D0%96%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%8E%20%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%20%242%20%D0%BC%D0%BB%D0%BD.%20%D0%A3%20%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%97%20%D0%BE%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F478789-zart-cinou-u-ponad-2-mln-u-kitai-ostrafuvali-gumoristicne-obednanna%2F%3Futm_source%3Dtelegram%26utm_medium%3Dps


Чомусь в КНР "жарти" типу про "термос", що КНР повія і тим паче про НОАК, вилазять боком.
Може кулебі, щось перейняти в китайців про повагу до своєї країни, але це мої хворі фантазії ...
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24.07.2024 11:45 Відповісти
 
 