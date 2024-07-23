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Кулеба прибыл в Китай: Мы должны избежать конкуренции мирных планов. ВИДЕО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл с официальным визитом в Китай.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Инстраграме.

"Всем привет из Китая. В развитие контактов лидеров Украины президента Владимира Зеленского и КНР Си Цзиньпина, осуществляю первый визит украинского чиновника в Китай с начала полномасштабной агрессии России против Украины", - сказал он.

По словам Кулебы, это также первый двусторонний визит министра иностранных дел Украины в КНР с 2012 года.

"Впереди пространные, детальные, предметные переговоры с китайским коллегой Ван И о путях к справедливому миру. Должны избежать конкуренции мирных планов. Очень важно, что Киев и Пекин ведут прямой диалог и обмен позициями. Обсудим и двусторонние отношения. Убежден, что после того, как Украина начала переговоры о вступлении в Евросоюз, Китаю стоит взглянуть на отношения с нашим государством сквозь призму своих стратегических отношений с Европой", - добавляет украинский министр.

Также читайте: Кулеба рассказал министрам ЕС, как помочь энергетике Украины: Усиление ПВО, быстрый ремонт, увеличение импорта

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Китая Ван И во время переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в рамках его визита в страну будет призывать к прекращению огня и мирному урегулированию войны, несмотря на оккупацию Россией украинских территорий. Также Цензор.НЕТ информировал, что Кулеба едет в Китай: будет говорить о путях прекращения российской агрессии.

Автор: 

Китай (2911) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+12
"формула штайнмаєра" перетвориться на "алгоритм цзиньпіня" : цзинь пинь цзинь пинь
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23.07.2024 16:41
+6
Орбан, Китай, з індусами ведуть перемовини......Зрадники вже про все домовились?
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23.07.2024 16:37
+6
Дена фото Завгосп Iноземних Справ?
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23.07.2024 16:47
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Орбан, Китай, з індусами ведуть перемовини......Зрадники вже про все домовились?
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23.07.2024 16:37 Ответить
Дзвінок Трампу… візіт до Кітаю …
не багато ли зайвих кроків?

Чим далі буде Україна від Кітаю тім цілісність вона буде.

Чим блище Україна буде до Кітаю тім більша загроза що Китай її проковтне.
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23.07.2024 17:27 Ответить
біля трапу літака кулебу зустрічав директор аеропорту ?
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23.07.2024 16:40 Ответить
Як мінімум Джекі Чан
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23.07.2024 17:29 Ответить
"формула штайнмаєра" перетвориться на "алгоритм цзиньпіня" : цзинь пинь цзинь пинь
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23.07.2024 16:41 Ответить
Дена фото Завгосп Iноземних Справ?
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23.07.2024 16:47 Ответить
Синхронізація мирних планів? хм.. чиїх? схоже, що плану Джонсонюка із мирним планом Сі/Лули (а маємо на увазі ху йла). Про мирний план Вови із 10 пунктів, який пізніше став планом із 3-ьох пунктів, можна натрохи підзабути, чи взагалі підзабути..
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23.07.2024 16:52 Ответить
Блазень вже ***** в очі заглядав, на черзі Сі ( поки з великої літери) ! Тільки треба пам`ятати, що і ***** і Сі то комуняки, і переконати їх можливо тільки єдиним -- півтора метри землі і мавзолей!
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23.07.2024 16:52 Ответить
Комуняки - то вторинне. Первинне все-таки - то імперіялісти. А конкуренції мирних планів нема у природі. "Мирний план" Китаю - то м'яка капітуляція.
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23.07.2024 17:34 Ответить
Меньше трынди, больше слушай, что говорят китайские товарищи... от них сейчас исход войны зависит...
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23.07.2024 16:53 Ответить
московит іде в Сибір або в чорнозем - і там і там тебе зачекались
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23.07.2024 16:54 Ответить
Цім єрмазедовбо...ам ніяк не дійде до розуму, чи вони почнуть здавати землі Китаю в півсторічну оренду, як кацапи, на яких оселяться жовтопики після котрих земля - пустеля, чи мир буде на умовах кацапів які свої землі вже сотнями тисяч гектарів віддають китайцям.
Ось такий мир потрібен китайцям. Так що Кулеба ти там не рівностороння договорча частина, а такий же як і кацапська коняка.
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23.07.2024 17:12 Ответить
Нагадаю вам, що міністр України прибув до Китаю на. запрошення МЗС. З РФ ситуація була дещо інша.
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23.07.2024 17:23 Ответить
А про неконкурентність планів ************ він ПРИДУМАВ ЧИ ЛАРЬОЧНИК?
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23.07.2024 17:30 Ответить
Витюша Орбан договорился о визите телефона Дерьмака ? Неужели в кедах пришвартовался телефон.
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23.07.2024 17:30 Ответить
Нічого там робити. Мирняк по територіям-Кетай на коні з Тайванем. Вивід військ х..... -прощай Тайвань. І у зелених дилема- мирняк, але пердаки порвуть. Пердак то свій.
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23.07.2024 17:37 Ответить
Сценаристи з кварталу вигадують самі викрутасні виверти, щоб тільки прикрити завершальну стадію Стамбульських домовленостей.
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23.07.2024 17:47 Ответить
Це все до сра ки.
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23.07.2024 18:46 Ответить
"... Маємо уникнути конкуренції мирних планів..". Джерело:
тобто результатом поклонів буде єдиний мирний план України?
чекаємо Кулебу з неймовірною дипломатичною перемогою.
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23.07.2024 18:53 Ответить
Не шановний пане Кулеба, будь яка конкуренція і будь у чому-це поштовх до розвитку це по-перше.По-друге, про конкуренцію чиїх планів йде мова, боїтеся що зірветься китайський який можливий до втілення саме за рахунок України та в інтересах раші та Китаю на який ви згодні і тому вас відправили поштарем ?
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23.07.2024 19:43 Ответить
Как же лоханулся Зезузе, не назначив сразу по своей квоте преза министром ИД страны Лану Зеркаль! И Порох тоже с тем лохматым своим не схотел. Не хотел он никогда в команде своей и партии сегодняшней тоже ярких профессионалов. Все серые. Его стихия. Базовая политическая ошибка многих лидеров. Поехал этот в Китай в рубашонке в клетку, штанах джинсовых модерниста корчить---где вы набрались на нашу голову на крутом повороте страны и народа?! Музыканты бременские с клюба сельхоз-авиации со своими кукурузниками? Фублятрырубля!
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23.07.2024 19:49 Ответить
Вже опубліковане фото: китаєць стоїть в півобороту,а Кулеба з заісківающєй либою тисне своїми обома руку косоокого господіна....
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23.07.2024 20:02 Ответить
Україні від Китаю щось потрібно? Забудьте, про мантру,що Китай може допомогти закінчити війну , на прийнятних для України умовах. А от зерно українське півтора мільярда китайцям подобається! Не все ж життя рисові зернятка двома дерев' яними паличками виловлювати!
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23.07.2024 20:20 Ответить
а я що кажу? звертаю увагу на рівень і маштаб зе-дипломата. а без Китаю ми проживемо ще 1000 років,без їх барахла можна прожити,особливо,якщо контрабандний імпорт з Китаю не буде душити наше вітчизняне виробництво...
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23.07.2024 20:50 Ответить
Тут перекличка довбойобів які перемог чекали, чи що? Карту бачили? Кладовища бачили? Питання?
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23.07.2024 20:31 Ответить
так и отвечай на свой вопрос сама, полоумная любительница зеленского и руцкого мира. выбранная тобой власть успешно сдаёт страну с 2019!
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23.07.2024 20:42 Ответить
Господи ! ремня одінь на штани.............
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23.07.2024 21:42 Ответить
Кулеба, какие ещё мирные планы?
Нам Военный Вождь со своими Ермаками-Подоляками обещал Перемогу, каву на набережной Ялты и выход на границы 1991 года !
Кулеба, а что случилось, что Вова переобулся с Величайшего и Непреклонного Воина в Главного Миротворца?
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23.07.2024 22:25 Ответить
Ему хоть ночевать есть где?
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23.07.2024 22:28 Ответить
Ну чому при владі такі ідіоти Китай наш ворог, прямий ворог і можливо скоро проти нього Україні треба буде відправляти війська воювати проти Китаю
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24.07.2024 07:21 Ответить
З якого переляку це "прямий ворог"? Навіть лукашенко не є прямим ворогом. "Прямий ворог" - пуйло, московія.

можливо скоро проти нього Україні треба буде відправляти війська воювати проти Китаю.

Ух ти, та ви вже їдете Тайвань захищати? Україну вже назахищались? До речі, є ще Хамас, єменьські хусіти...
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24.07.2024 08:45 Ответить
Тобто з якого з такого що Китай фінансує РФ, купує у нього газ і нафту з того що надає РФ озброєння для вбивства українців, країна яка допомагає вбивати українців не є прямим ворогом ???
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28.07.2024 08:07 Ответить
Як же набридли ці кловани.Нияких успіхів ,один ******* безперервний
.
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24.07.2024 09:20 Ответить
По жанру кулебу мав зустрічати Лі Хаоші ( такий собі зєля китайського розливу), але в нього щось настрою немає, бо за жарт над НАОК отримав по голові і чималенький штраф.

"Влада https://suspilne.media/tag/kitaj/ Китаю оштрафувала одне з найвідоміших у країні гумористичне обʼєднання Xiaoguo Culture на 14,7 мільйона юанів (2,13 млн доларів США). Їх звинуватили в "заподіянні шкоди суспільству" через жарт про китайську армію."
https://telegram.me/share/url?text=%D0%96%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%8E%20%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%20%242%20%D0%BC%D0%BB%D0%BD.%20%D0%A3%20%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%97%20%D0%BE%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F478789-zart-cinou-u-ponad-2-mln-u-kitai-ostrafuvali-gumoristicne-obednanna%2F%3Futm_source%3Dtelegram%26utm_medium%3Dps


Чомусь в КНР "жарти" типу про "термос", що КНР повія і тим паче про НОАК, вилазять боком.
Може кулебі, щось перейняти в китайців про повагу до своєї країни, але це мої хворі фантазії ...
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24.07.2024 11:45 Ответить
 
 