Кулеба прибыл в Китай: Мы должны избежать конкуренции мирных планов. ВИДЕО
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл с официальным визитом в Китай.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Инстраграме.
"Всем привет из Китая. В развитие контактов лидеров Украины президента Владимира Зеленского и КНР Си Цзиньпина, осуществляю первый визит украинского чиновника в Китай с начала полномасштабной агрессии России против Украины", - сказал он.
По словам Кулебы, это также первый двусторонний визит министра иностранных дел Украины в КНР с 2012 года.
"Впереди пространные, детальные, предметные переговоры с китайским коллегой Ван И о путях к справедливому миру. Должны избежать конкуренции мирных планов. Очень важно, что Киев и Пекин ведут прямой диалог и обмен позициями. Обсудим и двусторонние отношения. Убежден, что после того, как Украина начала переговоры о вступлении в Евросоюз, Китаю стоит взглянуть на отношения с нашим государством сквозь призму своих стратегических отношений с Европой", - добавляет украинский министр.
Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Китая Ван И во время переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в рамках его визита в страну будет призывать к прекращению огня и мирному урегулированию войны, несмотря на оккупацию Россией украинских территорий. Также Цензор.НЕТ информировал, что Кулеба едет в Китай: будет говорить о путях прекращения российской агрессии.
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не багато ли зайвих кроків?
Чим далі буде Україна від Кітаю тім цілісність вона буде.
Чим блище Україна буде до Кітаю тім більша загроза що Китай її проковтне.
Ось такий мир потрібен китайцям. Так що Кулеба ти там не рівностороння договорча частина, а такий же як і кацапська коняка.
тобто результатом поклонів буде єдиний мирний план України?
чекаємо Кулебу з неймовірною дипломатичною перемогою.
Нам Военный Вождь со своими Ермаками-Подоляками обещал Перемогу, каву на набережной Ялты и выход на границы 1991 года !
Кулеба, а что случилось, что Вова переобулся с Величайшего и Непреклонного Воина в Главного Миротворца?
можливо скоро проти нього Україні треба буде відправляти війська воювати проти Китаю.
Ух ти, та ви вже їдете Тайвань захищати? Україну вже назахищались? До речі, є ще Хамас, єменьські хусіти...
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"Влада https://suspilne.media/tag/kitaj/ Китаю оштрафувала одне з найвідоміших у країні гумористичне обʼєднання Xiaoguo Culture на 14,7 мільйона юанів (2,13 млн доларів США). Їх звинуватили в "заподіянні шкоди суспільству" через жарт про китайську армію."
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Чомусь в КНР "жарти" типу про "термос", що КНР повія і тим паче про НОАК, вилазять боком.
Може кулебі, щось перейняти в китайців про повагу до своєї країни, але це мої хворі фантазії ...