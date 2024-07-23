Кулеба прибыл в Китай: Мы должны избежать конкуренции мирных планов. ВИДЕО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл с официальным визитом в Китай.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Инстраграме.

"Всем привет из Китая. В развитие контактов лидеров Украины президента Владимира Зеленского и КНР Си Цзиньпина, осуществляю первый визит украинского чиновника в Китай с начала полномасштабной агрессии России против Украины", - сказал он.

По словам Кулебы, это также первый двусторонний визит министра иностранных дел Украины в КНР с 2012 года.

"Впереди пространные, детальные, предметные переговоры с китайским коллегой Ван И о путях к справедливому миру. Должны избежать конкуренции мирных планов. Очень важно, что Киев и Пекин ведут прямой диалог и обмен позициями. Обсудим и двусторонние отношения. Убежден, что после того, как Украина начала переговоры о вступлении в Евросоюз, Китаю стоит взглянуть на отношения с нашим государством сквозь призму своих стратегических отношений с Европой", - добавляет украинский министр.

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Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Китая Ван И во время переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в рамках его визита в страну будет призывать к прекращению огня и мирному урегулированию войны, несмотря на оккупацию Россией украинских территорий. Также Цензор.НЕТ информировал, что Кулеба едет в Китай: будет говорить о путях прекращения российской агрессии.