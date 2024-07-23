Суди Києва затягують передачу "тютюнових ліній Альперіна" до АРМА, - журналіст Плінський

Столичні суди не ухвалюють рішення про передачу арештованого майна тютюнової компанії з орбіти контрабандиста Вадима Альперіна.

Про це у Telegram повідомив журналіст Євген Плінський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у "тютюнову орбіту Альперіна" входить виробник сигарет ТОВ "Оріон Тобакко" та пул з кількох повʼязаних компаній, а саме ТОВ "Агропраймінвест", ТОВ "Давос Групп", ТОВ "Найз Інвест", ТОВ "Самерстон Табакко", ТОВ "Південна тютюнова компанія" та інші.

"Ще у 2022 на виробництві "Оріон Тобакко" проводились обшуки та було вилучено обладнання по виробництву сигарет, та близько мільйона пачок "Золота марка Оригінал", "Золота марка Екстра", "Zapal jazz", "Zapal blues, "RED WINS 6", "RED WINS 8" з підробленими акцизними марками. Після цих обшуків, директор "Оріон Тобакко", подався в біга, був оголошений в розшук, знайдений, та відправлений в СІЗО. Ну а прокурори подали клопотання про передачу вилучених тютюнових ліній в управління АРМА", - зазначив Плінський.

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Проте, зазначив журналіст, у січні 2024 року суддя Шевченківського суду Віталій Циткіч задовольняє клопотання ТОВ "Давос Груп", якому фактично належить обладнання на якому працювало ТОВ "Оріон Тобакко", та скасовує арешт обладнання та його передачу в АРМА.

Відтак, "тютюнові лінії повертаються Альперіну", додав він.

У травні 2024 року почалися масові обшуки на всіх фабриках, а повернуте суддею Циткічем обладнання повторно вилучає БЕБ.

Податкова провела перевірку та встановила факт збитків державі на 127 млн грн, ТОВ "Оріон Тобакко" позбавляють ліцензії на виробництво сигарет.

"І знаєте на кого в Шевченківському суді "випадково" потрапляє розгляд арешту обоаднання? Точно. На того самого суддю Циткіча, який кілька місяців тому, це саме обладнання повертав Альперіну. Кілька засідань поспіль, цей суддя, не розглядає арешт, відкладає засідання та тягне час. Врешті, після публічного розголосу таких дій судді Циткича, 11 червня, він таки приймає рішення про арешт обладнання", - продовжив Плінський.

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Далі, 17 червня 2024 року прокурори подають клопотання до суду про передачу вилученого обладнання до АРМА, для його реалізації.

За даними журналіста, розгляд клопотання потрапляє на суддю Шевченківського суду Тетяну Овсеп'ян, яка у 2014 році позбавляла прав учасників Автомайдану. Також у 2019 році вона не подовжила прокуратурі строки розслідування справи "Плівок Голови ОАСК Павла Вовка".

"І цього разу їй випадає розгляд клопотання про передачу до АРМА тютюнових ліній Альперіна. І знаєте що вона робить? Нічого. Вже більше місяця Овсеп'ян не призначає засідання, та не розглядає клопотання про передачу державі потужностей одного з ТОП виробників нелегальних сигарет.



Неформально, представники судді кажуть, що Овсеп'ян чекає рішення Київського апеляційного суду, який скоро має розглянути апеляцію ТОВ "Давос Груп" та знову повернути вилучене обладнання Альперіну", - підсумував Плінський.

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