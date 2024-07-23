Суды Киева затягивают передачу "табачных линий Альперина" в АРМА, - журналист Плинский

Столичные суды не принимают решения о передаче арестованного имущества табачной компании из орбиты контрабандиста Вадима Альперина.

Об этом в Telegram сообщил журналист Евгений Плинский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в "табачную орбиту Альперина" входит производитель сигарет ООО "Орион Тобакко" и пул из нескольких связанных компаний, а именно ООО "Агропрайминвест", ООО "Давос Групп", ООО "Найз Инвест", ООО "Самерстон Табакко", ООО "Южная табачная компания" и другие.

"Еще в 2022 на производстве "Орион Тобакко" проводились обыски и было изъято оборудование по производству сигарет, и около миллиона пачек "Золотая марка Оригинал", "Золотая марка Экстра", "Zapal jazz", "Zapal blues, "RED WINS 6", "RED WINS 8" с поддельными акцизными марками. После этих обысков, директор "Орион Тобакко", подался в бега, был объявлен в розыск, найден, и отправлен в СИЗО. Ну а прокуроры подали ходатайство о передаче изъятых табачных линий в управление АРМА", - отметил Плинский.

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Однако, отметил журналист, в январе 2024 года судья Шевченковского суда Виталий Циткич удовлетворяет ходатайство ООО "Давос Групп", которому фактически принадлежит оборудование, на котором работало ООО "Орион Тобакко", и отменяет арест оборудования и его передачу в АРМА.

Следовательно, "табачные линии возвращаются Альперину", добавил он.

В мае 2024 года начались массовые обыски на всех фабриках, а возвращенное судьей Циткичем оборудование повторно изымает БЭБ.

Налоговая провела проверку и установила факт убытков государству на 127 млн грн, ООО "Орион Тобакко" лишают лицензии на производство сигарет.

"И знаете на кого в Шевченковском суде "случайно" попадает рассмотрение ареста оборудования? Точно. На того самого судью Циткича, который несколько месяцев назад, это самое оборудование возвращал Альперину. Несколько заседаний подряд, этот судья, не рассматривает арест, откладывает заседания и тянет время. Наконец, после публичной огласки таких действий судьи Циткича, 11 июня, он таки принимает решение об аресте оборудования", - продолжил Плинский.

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Далее, 17 июня 2024 года прокуроры подают ходатайство в суд о передаче изъятого оборудования в АРМА, для его реализации.

По данным журналиста, рассмотрение ходатайства попадает на судью Шевченковского суда Татьяну Овсепьян, которая в 2014 году лишала прав участников Автомайдана. Также в 2019 году она не продлила прокуратуре сроки расследования дела "Пленок председателя ОАСК Павла Вовка".

"И на этот раз ей выпадает рассмотрение ходатайства о передаче в АРМА табачных линий Альперина. И знаете что она делает? Ничего. Уже больше месяца Овсепьян не назначает заседание, и не рассматривает ходатайство о передаче государству мощностей одного из ТОП производителей нелегальных сигарет.



Неформально, представители судьи говорят, что Овсепьян ждет решения Киевского апелляционного суда, который скоро должен рассмотреть апелляцию ООО "Давос Групп" и снова вернуть изъятое оборудование Альперину", - подытожил Плинский.

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