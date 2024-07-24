Росіяни намагаються оточити частину угруповання Сил оборони під Прогресом на Донеччині, - DeepState
Аналітики проєкту DeepState повідомляють, що під Прогресом Донецької області є загроза оточення частини угруповання Сил оборони.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням телеграм-канал осінтерів.
"Ворог намагається оточити частину угруповання Сил Оборони біля Прогресу: наказу на відхід немає", - йдеться в повідомленні.
DeepState зазначають, що до них звернулися бійці 1 та 3 батальйонів 31 ОМБр, які останні дні ведуть оборону в оточенні.
Аналітики пояснюють, що вказують на те, що південніше Лозуватського ворог утворив горловину, через яку доводиться утримувати ряд позицій західніше висоти 236.9.
Росіяни намагаються підійти максимально близько до Іванівки.
Оперативно-тактична обстановка стала критичною на вихідних через хаотичний відхід однієї з піхотних бригад. 47 ОМБр, яка прийшла на поміч, не змогла стримати противника, який переважав числом. Попередньо у селі вже було скупчення чисельністю від двох рот.
Повідомляється, що бійці 31 ОМБр доповідають про ризики та можливі наслідки керівництву батальйонів. Останні їх підтримують, але бригадне керівництво хоче щоб бійці і надалі сиділи в оточенні — до останнього солдата. Управління рот фактично відсутнє, адже їхні командири поранені або загиблі.
"Всі ми пам'ятаємо чим закінчилося таке сидіння на Зеніті. Сподіваємося, що буде прийнято правильне рішення, яке збереже людські життя для подальшої боротьби, а не посадки на пару годин у тактиці. Зараз противник просочується у Вовче, щоб завтра поновити штурмові дії за село. Дані дії створюють ще ряд додаткових проблем в подальшій обороні", - пишуть DeepState.
Будь ласка, зачекайте...
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Права 100%, що всією армією керують генерали м'сники та совкодрочери.
Вони, по визначенню , ні на що не здатні.
Крім , як кидати солдат в оточення і головне ні за що не відповідати.
Поки керують армією такі тупорилі совкові, паркетні зрадники генерали на чолі з головнокомандувачем... перемоги не буде а будуть тільки оточення та поразки.
ось тільки на цей раз разом з верховним?
Зараз всім цим генералам життя в кайф.
Сидять собі в Києві, бухають, мільйонні зарплати їм капають, займаються корупцією, на фронт ні ногою, відповідальності ніякої... Красота.
Такого ще в світі ніколи не було.
Щоб ніякої відповідальності за події на фронті для генералів Генштабу та Міноборони.
Хто там знає цих генералів, які їх імена в Генштабу, Міноборони?
Ніхто не знає.
Бо тихо сидять собі та вправно лижуть задницю верховного, щоб бути при кориті.
Оце і вся їх робота.
Яка з них користь для армії, для України?
як і який є і повинен бути Генштаб - не врачікам терапевтам рішати.
тотальна некомпетентність ві всьому - це лозунг цієї влади!
Генерали та адмірали?
Так вони вже показали свою повну профнепридатність по результатах на фронті.
За останні півтора року тільки відступ.
Кожний день, по 100, по 200, по 300 метрів... але відступ.
То для чого потрібен такий склад Генштабу, який тільки здає потроху територію України пуйлу?
Таким чином можна і всю територію України здати пуйлу, а потім гадати, що щось не так робив Генштаб.
Генштаб все робить не правильно і це всі бачуть по результатах. Тільки відступ. На більше ці всі генерали не здатні...
Верещали, що *********** не має. Штати дали їм зараз **********.
Верещали ці генерали, що людей не має.
Так вже темпи мобілізації в рази більше стали ніж рік тому. Скоро по чисельності перевищено китайську армію.
Тобто і люди є і зброя є і ********** є... Але у генералів мізків не має... тому і безкінечний відступ.
бо любимо....
і завтра Україну відспіваємо...
шо за ****** зелені жмуркі?
Читайте новину. Намічається оточення і відступ.
Тобі це подобається?
Де той Генштаб, куда дивляться ці генерали?
А їм насрати на солдат, на справи на фронті бо вони безкарні, ні за що не відповідають.
Вже треба або західних генералів запрошувати керувати військами або нормальних бойових офіцерів призначити в Генштаб.
Впевнений, що той же Редіс, який керував обороною Маріуполя, а нині командує бригадою Азов , в сто раз був би крашім начальником Генштабу ніж нинішній паркетний генерал.
Подобаються совкові дятли генерали і постійний відступ та здача ними територій Україні пуйлу?
можє все ж таки перечитаєте?
чи у вас склероз на забувалово?
по повзучий здачі території України пуйлу.
Чи не так?
Тому толку небагато з її дописів, ставка Верховного клоуна не збирається нічого міняти в стратегії і тактиці війни.
в бачку є місце для всього зелення...
А ЗСУ в мішки потрапляють постійно, раз за разом, мовби воювати не вміють. Ну що це означає? Що або там командири здають територію навмисно за одним і тим же сценарієм, або там взагалі нікому воювати - недостатньо бойового ресурсу. Коротше, все одно це здача території.
Там або міняти треба самих командирів, або структуру армії, бо вона не дозволяє виконувати елементарні задачі оборони. Не кажучи вже про наступ, що складніше.
А що там насправді зараз, хто знає?
Але Діпстейт не відфарбував завод навіть на сіре, так і залишається червоним.
Міні-"Азовсталь", тільки коптерами воду і набої підкидають.
так і живимо з ******... -діло ваше...
*** вас в в 2019му поперло на оболонь...
Підари будуть сунути при будь яких роскладах . Головне менше втрачати своїх солдат і багато винищувати підарів, цей бульдозер колись спиниться , нічого вічного немає
українців не вистачить щоб знищити московію , кожен повинен зрозуміти це
Дуже цікаво.
50% жіночої статі, 10-20% негідні і підсумок?
це ще НЕ дно!
Так як неповнолітніх масово вивозять, будь-яким способом.
Щоб не залишилися в ГУЛАГу.
А з міграцією, коли виїзджає в 10 разів більше ніж народжується, це взагалі ідіотизм таке казати.
Але давайте будемо чесними у орків велика перевага у зброї 3000 кабів в місяць кудись прилітають, це техніка, склади, опорники... 250 кг бомба то страшна зброя не кажучи уже про 500 кг і т.д. 150 ударів Ланцетів і Кубів з них мінімум 30% досягають цілі а це дорогоцінна арта або інша техніка.... Перевага у арті 1 до 5 та є знос стволів, низькоякісні ********** але 1 до 5 дуже багато...
Орки користуються цією перевагою концентруючи сили та проламлюючи оборону в менш захищених місцях.... Нажаль будівництво укріплень дальше бажає кращого, і хтось із військових їх приймає в такому стані та потім не несе за це відповідальності... Але укріплення не панацея проти 250 кг бомби та захистять від арти
Медійно треба централізовано працювати на захід та почати реальну боротьбу з бардаком та корупцією що суттєво б'є по іміджу в світі
Поки немає зброї навіть дипломатично немає можливості вирішити у нас слабка переговорна позиція
І що можна знайти в новинах як рефлексію на загрозу оточення частини угрупувань?
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Тупорилий ішак свідомо знищував і продовжує знищувати ЗСУ. З цим чмом не буде ніяких перемог. Місце ішака на нарах, а не в президенському кріслі.
Тому прорив з оточення має бути в іншому місці. Але для цього повинен бути створений резервний кулак, що у певний момент на деякий час деблокує оточених. Час - доба-дві, впродовж яких позиції не можна залишати.
Якщо продовж цього часу Генштаб бездіятиме, значить оточеним потрібно буде прориватись своїми силами.
Там, как нам писали, у оккупантов было безвыходное положение.
И наши, "вот-вот" должны были захватить в плен кучу врагов.
Здається, що содолі різних ґатунків слів не розуміють!