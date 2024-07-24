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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росіяни намагаються оточити частину угруповання Сил оборони під Прогресом на Донеччині, - DeepState

Під Прогресом Донецької області є загроза оточення частини угрупування Сил оборони

Аналітики проєкту DeepState повідомляють, що під Прогресом Донецької області є загроза оточення частини угруповання Сил оборони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням телеграм-канал осінтерів.

"Ворог намагається оточити частину угруповання Сил Оборони біля Прогресу: наказу на відхід немає", - йдеться в повідомленні.

DeepState зазначають, що до них звернулися бійці 1 та 3 батальйонів 31 ОМБр, які останні дні ведуть оборону в оточенні.

Аналітики пояснюють, що вказують на те, що південніше Лозуватського ворог утворив горловину, через яку доводиться утримувати ряд позицій західніше висоти 236.9.

Росіяни намагаються підійти максимально близько до Іванівки.

Оперативно-тактична обстановка стала критичною на вихідних через хаотичний відхід однієї з піхотних бригад. 47 ОМБр, яка прийшла на поміч, не змогла стримати противника, який переважав числом. Попередньо у селі вже було скупчення чисельністю від двох рот.

Читайте: З початку доби відбулося 99 бойових зіткнень, найбільша активність ворога - на Покровському напрямку, - Генштаб ЗСУ

Повідомляється, що бійці 31 ОМБр доповідають про ризики та можливі наслідки керівництву батальйонів. Останні їх підтримують, але бригадне керівництво хоче щоб бійці і надалі сиділи в оточенні — до останнього солдата. Управління рот фактично відсутнє, адже їхні командири поранені або загиблі.

"Всі ми пам'ятаємо чим закінчилося таке сидіння на Зеніті. Сподіваємося, що буде прийнято правильне рішення, яке збереже людські життя для подальшої боротьби, а не посадки на пару годин у тактиці. Зараз противник просочується у Вовче, щоб завтра поновити штурмові дії за село. Дані дії створюють ще ряд додаткових проблем в подальшій обороні", - пишуть DeepState.

Також читайте: Воїни 225 ОШБ та 223 батальйону морської піхоти вийшли з 70-денного оточення: кругову оборону тримали цілодобово. ФОТО

Автор: 

оточення (21) Донецька область (8357)


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Топ коментарі
+35
І в чому не права ця Безугла, як би до неї не ставилися?
Права 100%, що всією армією керують генерали м'сники та совкодрочери.
Вони, по визначенню , ні на що не здатні.
Крім , як кидати солдат в оточення і головне ні за що не відповідати.
Поки керують армією такі тупорилі совкові, паркетні зрадники генерали на чолі з головнокомандувачем... перемоги не буде а будуть тільки оточення та поразки.
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24.07.2024 02:11
+23
А на мій погляд потрібно змінити тільки Верховного і кротівню з ОП і все буде набагато краще. Воно вчора провело Ставку і знову збрехало наріду, на цей раз про свої ракети, якими ніби ось-ось будуть лупити кацапа. А рельно, щоб вийти на кордон Донецької області області залишилося ворогу небагато. Складається таке враження, що навмисне віддає Донеччину, так навіщо тоді гинуть хлопці? Чи не свої, не шкода?
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24.07.2024 05:28
+20
а давайте знову змінимо весь Генштаб,
ось тільки на цей раз разом з верховним?
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24.07.2024 02:20
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І в чому не права ця Безугла, як би до неї не ставилися?
Права 100%, що всією армією керують генерали м'сники та совкодрочери.
Вони, по визначенню , ні на що не здатні.
Крім , як кидати солдат в оточення і головне ні за що не відповідати.
Поки керують армією такі тупорилі совкові, паркетні зрадники генерали на чолі з головнокомандувачем... перемоги не буде а будуть тільки оточення та поразки.
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24.07.2024 02:11 Відповісти
а давайте знову змінимо весь Генштаб,
ось тільки на цей раз разом з верховним?
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24.07.2024 02:20 Відповісти
Всіх до одного... А ще би й розстріляти деяких, як той Содоль, щоб іншим був приклад, чого не треба робити і чому не треба бути зрадниками.
Зараз всім цим генералам життя в кайф.
Сидять собі в Києві, бухають, мільйонні зарплати їм капають, займаються корупцією, на фронт ні ногою, відповідальності ніякої... Красота.
Такого ще в світі ніколи не було.
Щоб ніякої відповідальності за події на фронті для генералів Генштабу та Міноборони.
Хто там знає цих генералів, які їх імена в Генштабу, Міноборони?
Ніхто не знає.
Бо тихо сидять собі та вправно лижуть задницю верховного, щоб бути при кориті.
Оце і вся їх робота.
Яка з них користь для армії, для України?
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24.07.2024 02:36 Відповісти
ми з вами на різних хвилях.
як і який є і повинен бути Генштаб - не врачікам терапевтам рішати.
тотальна некомпетентність ві всьому - це лозунг цієї влади!
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24.07.2024 02:58 Відповісти
А хто має вирішувати який має бути Генштаб?
Генерали та адмірали?
Так вони вже показали свою повну профнепридатність по результатах на фронті.
За останні півтора року тільки відступ.
Кожний день, по 100, по 200, по 300 метрів... але відступ.
То для чого потрібен такий склад Генштабу, який тільки здає потроху територію України пуйлу?
Таким чином можна і всю територію України здати пуйлу, а потім гадати, що щось не так робив Генштаб.
Генштаб все робить не правильно і це всі бачуть по результатах. Тільки відступ. На більше ці всі генерали не здатні...
Верещали, що *********** не має. Штати дали їм зараз **********.
Верещали ці генерали, що людей не має.
Так вже темпи мобілізації в рази більше стали ніж рік тому. Скоро по чисельності перевищено китайську армію.
Тобто і люди є і зброя є і ********** є... Але у генералів мізків не має... тому і безкінечний відступ.
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24.07.2024 03:28 Відповісти
дядя - вас пре на простині ?
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24.07.2024 08:17 Відповісти
Ти це з окопу пишеш, гнида продажна?! Піди на фронт, тварюка й покажи як!
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24.07.2024 08:47 Відповісти
Да заспоГойся, ботяра хитродупа зашифрована всепропальщик
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24.07.2024 09:56 Відповісти
Армія є частиною суспільства. Яке суспільство - така армія. А Вам сама Без кута винна у всьому, бо терапевт
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24.07.2024 08:35 Відповісти
А поки що розстріляли лише Фаріон. Мабуть, пойменованих Вами осіб - то не на часі.
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24.07.2024 08:32 Відповісти
і да знайте - ми не вдійдемо від вас.
бо любимо....
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24.07.2024 05:23 Відповісти
А на мій погляд потрібно змінити тільки Верховного і кротівню з ОП і все буде набагато краще. Воно вчора провело Ставку і знову збрехало наріду, на цей раз про свої ракети, якими ніби ось-ось будуть лупити кацапа. А рельно, щоб вийти на кордон Донецької області області залишилося ворогу небагато. Складається таке враження, що навмисне віддає Донеччину, так навіщо тоді гинуть хлопці? Чи не свої, не шкода?
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24.07.2024 05:28 Відповісти
та призначте вже безуглу верховним головняком сьогодні?
і завтра Україну відспіваємо...
шо за ****** зелені жмуркі?
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24.07.2024 03:24 Відповісти
Та при чому тут Безугла?
Читайте новину. Намічається оточення і відступ.
Тобі це подобається?
Де той Генштаб, куда дивляться ці генерали?
А їм насрати на солдат, на справи на фронті бо вони безкарні, ні за що не відповідають.
Вже треба або західних генералів запрошувати керувати військами або нормальних бойових офіцерів призначити в Генштаб.
Впевнений, що той же Редіс, який керував обороною Маріуполя, а нині командує бригадою Азов , в сто раз був би крашім начальником Генштабу ніж нинішній паркетний генерал.
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24.07.2024 03:41 Відповісти
жанна в сраку дарк.
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24.07.2024 03:49 Відповісти
Заклинило, а по суті , не маєш що сказати?
Подобаються совкові дятли генерали і постійний відступ та здача ними територій Україні пуйлу?
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24.07.2024 03:54 Відповісти
ну вона ж була в вашому коменті з самогу як би удару?
можє все ж таки перечитаєте?
чи у вас склероз на забувалово?
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24.07.2024 03:57 Відповісти
Зрозуміло. Тобі подобається діяльність генералітету, Генштабу та вищого військово-політичного керівництва...
по повзучий здачі території України пуйлу.
Чи не так?
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24.07.2024 04:05 Відповісти
подобаються слугі педікюрші - і там потрогають і тут лізнуть....
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24.07.2024 04:06 Відповісти
Навпаки, от саме зараз все йде до того, щоб, як Ви висловилися, відспівати Україну. Тоді як в НАТО цивільні жінки очолюют міністерства обороні, а у США - Секретну Службу. Безугла була б найкращим варіантом, бо розумна, порядна та сміла. Чи Вам краще залишити Умєрова? Згоден лише стосовно кловуна, от кого варто прибрати, дійсно. А Без куту у Верховні Головкоми.
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24.07.2024 08:40 Відповісти
І що з того? Не чув, як американці дременули з Афганістану від дикунів з "калашами"?
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24.07.2024 08:50 Відповісти
Вона неправа в тому, що вона це каже не заради того, щоб щось змінити в армії. Зелені слуги не збираються робити реформи в ЗСУ. А просто, ради політичних рейтингів Зе. Нажаль.
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24.07.2024 03:38 Відповісти
Якщо це про Без куту (бо вже видалено комент, на який відповідаєте), то насамперед: вона - права, як Ви й визнали. А от чи каже вона правду задля рейтингів кловуна, чи з іншою метою, ото вже Ваші припущення. 2х2 буде 4, і це правда, хто б з якою метою це не казав. Варто вчитися казати правду, а не патологично брехати в очі один одному постійно.
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24.07.2024 08:47 Відповісти
Ні , це не моє припущення. Вона не сама пише свої пости, їй допомогають. Вона працює на Єрмака.

Тому толку небагато з її дописів, ставка Верховного клоуна не збирається нічого міняти в стратегії і тактиці війни.
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24.07.2024 14:15 Відповісти
а де ж просирський ? рахує російські втрати ? чи заводить наших в оточення на знищення? А самий верховний го*ноком в папірці безпекові грається ? НЕНАВИДЖУ
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24.07.2024 09:58 Відповісти
Так она и приложила свою пасть к тому. чтобы теперь у руля стояли "мясники".
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24.07.2024 11:39 Відповісти
нема слів...
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24.07.2024 02:11 Відповісти
Навіть думок своїх не маєш з приводу постійного відступу та можливого оточення, про яке тут сказано?
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24.07.2024 03:57 Відповісти
За ці роки кривавої війни на форумі Цензора об*явилася така велика група спеців по армії, по Генштабу,по керуванню вся і всим,що аж страшно...Страшно простим українцям,а не кацапам.Залиште військовим їх роботу.Мику-а шо ти писало,коли кацапи залишили Бучу,Ірпінь,Гостомель?Коли тікали від Херсона і Харкова?Чи тобі,телепню безголовому, ще до цих пір не дійшло з ким ми воюємо?Де в кацапів в рази-снарядів,ракет,літаків і артилерії...
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24.07.2024 12:39 Відповісти
Бляха знову те саме... Чого не відрізати те щупальце, там усього однга посадка ширина. Чого в інших місцях де завгодно - форсують Дніпро, пливуть у Крим флаг втикнути, а штурманути дві посадки ніяк? Чи хотя б сконцентрувати там вогонь щоб неможливо було підкриплення та логістика то щупальця відімре сама
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24.07.2024 02:44 Відповісти
Мабуть, деякі старі совкові генерали в ОТУ і ОСУ не вміють це робити. Вони просто нарізають смуги відповідальності для бригад, і кажуть тримайтеся насмерть. Все.
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24.07.2024 03:40 Відповісти
То допоможить штурманути, чи з релігійних міркувань не можете собі дозволити?
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24.07.2024 08:49 Відповісти
Хто ж ті "граблі" всюди порискидав?Знов Залужний?Сирський?Чи може хтось "найвеличніший"заліз керувати армією і уявив себе великим військовим стратегом?
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24.07.2024 03:23 Відповісти
Армія - частина суспільства. Яке суспільство - така армія. А не "лєнський-лужний-срський" одноосібно
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24.07.2024 08:50 Відповісти
в нас винос мусора по пьятницях.
в бачку є місце для всього зелення...
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24.07.2024 03:36 Відповісти
кАтли Зєлєнскава... а як гарно було кричати про Іловайськ і 32 блокпост...
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24.07.2024 04:24 Відповісти
Прорив фронту з двох боків з формуванням кліщ - значно тяжча задача, ніж недопущення таких проривів. Ну хоча б тому, що пропустити штурмовиків в тил навмисне і там перебити - рожева мрія, і елементарна задача.
А ЗСУ в мішки потрапляють постійно, раз за разом, мовби воювати не вміють. Ну що це означає? Що або там командири здають територію навмисно за одним і тим же сценарієм, або там взагалі нікому воювати - недостатньо бойового ресурсу. Коротше, все одно це здача території.
Там або міняти треба самих командирів, або структуру армії, бо вона не дозволяє виконувати елементарні задачі оборони. Не кажучи вже про наступ, що складніше.
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24.07.2024 04:29 Відповісти
Якби у ЗСУ були ТОСи і КАБи у відповідній кількості, або хоча б снарядів та гармат вдосталь, то кліщі б зрізались ще на початковому етапі.
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24.07.2024 08:18 Відповісти
Він каже що можна спеціально заманити орчатину в засідку: зробити вигляд, що ми знов робимо недолугу ротацію, знов можна нас спіймати на це. Вони купляться та полізуть - а то була, виявляється, не ротація, а засідка. Чому так не робиться? Лише справжні, чесні ротації, криволапо здійснені, що використовує ворог.
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24.07.2024 08:54 Відповісти
Русня на Вовчанському агрегатному - це хитрий план гєнштаба рф?
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24.07.2024 08:58 Відповісти
І шо там? Вже місяць вони "у повному оточенні, ось ось вже здадуться".
А що там насправді зараз, хто знає?
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24.07.2024 10:51 Відповісти
Бійці знають.
Але Діпстейт не відфарбував завод навіть на сіре, так і залишається червоним.
Міні-"Азовсталь", тільки коптерами воду і набої підкидають.
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24.07.2024 12:58 Відповісти
не можна нам вибори! - запретили!
так і живимо з ******... -діло ваше...
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24.07.2024 05:37 Відповісти
буба форева!
*** вас в в 2019му поперло на оболонь...
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24.07.2024 06:03 Відповісти
В Прогресі вже рашисти...
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24.07.2024 06:04 Відповісти
То новина недолуго подана. В Прогресі вже кілька днів рашисти, а проблема зараз в іншому: між Прогресом та іншим селом оточено два наші батальони. Теж третий день вже. Ось лише повідомляють зараз.
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24.07.2024 08:57 Відповісти
Досить скиглити ! Україна воює не з Польщею чи Казахстаном .
Підари будуть сунути при будь яких роскладах . Головне менше втрачати своїх солдат і багато винищувати підарів, цей бульдозер колись спиниться , нічого вічного немає
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24.07.2024 07:19 Відповісти
Спиниться звісно. Десь на Чопі
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24.07.2024 07:23 Відповісти
Значить така була домовленість.
українців не вистачить щоб знищити московію , кожен повинен зрозуміти це
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24.07.2024 07:26 Відповісти
Вистачить. Якщо порахувати, то українці встигатимуть народжувати достатньо, щоб продовжувати таку війну нескінченно. Ну може через пару століть закінчаться люди. Але до цього всяке може статися.
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24.07.2024 07:40 Відповісти
наведіть дані, народжуваність-смертність.
Дуже цікаво.
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24.07.2024 07:43 Відповісти
Щороку десь 100-150 тисяч досягають віку придатного для служби. Поки всі вони не помруть або отримають важке поранення на війні, встигне народитися достатньо щоб продовжувати війну.
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24.07.2024 07:48 Відповісти
за 2023 рік в Україні народилося 187 тис.дітей, що стало найменшим числом за історію дослідження.

50% жіночої статі, 10-20% негідні і підсумок?

це ще НЕ дно!
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24.07.2024 07:53 Відповісти
Це означає тільки те що через 15 років буде менше нових солдатів.
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24.07.2024 07:56 Відповісти
Їх зовсім не буде.

Так як неповнолітніх масово вивозять, будь-яким способом.

Щоб не залишилися в ГУЛАГу.
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24.07.2024 07:57 Відповісти
Помиляєтесь
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24.07.2024 07:47 Відповісти
Ти кінчений чи шо? У України одна з найнижчих народжуваностей в світі.
А з міграцією, коли виїзджає в 10 разів більше ніж народжується, це взагалі ідіотизм таке казати.
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24.07.2024 10:55 Відповісти
Це - відповідь на питання, чому менше половини військовозобов'язаних оновили свої дані. Зелені дятли використовують людей, так само, як і рашисти - за будь - яку ціну тримати фактично втрачену територію. Совок повернувся, яке там НАТО!
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24.07.2024 07:22 Відповісти
ні кроку назад, позаду місто Київ!
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24.07.2024 07:31 Відповісти
Ну а що наш кабінетний сирський і відео мен всеосяйний не справляються???
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24.07.2024 07:45 Відповісти
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24.07.2024 07:48 Відповісти
Схоже інвалідсько-пенсіонерську 31 вколошкати зібрались .
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24.07.2024 08:02 Відповісти
Ішак свідомо здає позиції, аби кацапи вийшли на адміністративні межі областей, як цього вимагає *****. Обкурене чмо, як і ***** зацікавлені у договорняу, і ішак активно цьому сприяє. Очевидні речі, яких не хочуть бачити любителі безтолкового ішака.
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24.07.2024 08:15 Відповісти
Проблема не тільки в генералах, так управління військом треба терміново модернізувати піднімаючи бойових командирів які тримають позиції з меншими втратами... Створивши накінець аналітичний відділ із фахівців з досвідом... в тому числі можна запросити деяких західних у відставці... який буде створювати плани оборони та операцій.... а штаби просто будуть затверджувати варіанти а не самі малювати стрілки на карті.... І було б добре провести якись тест на IQ та алкозалежність....

Але давайте будемо чесними у орків велика перевага у зброї 3000 кабів в місяць кудись прилітають, це техніка, склади, опорники... 250 кг бомба то страшна зброя не кажучи уже про 500 кг і т.д. 150 ударів Ланцетів і Кубів з них мінімум 30% досягають цілі а це дорогоцінна арта або інша техніка.... Перевага у арті 1 до 5 та є знос стволів, низькоякісні ********** але 1 до 5 дуже багато...

Орки користуються цією перевагою концентруючи сили та проламлюючи оборону в менш захищених місцях.... Нажаль будівництво укріплень дальше бажає кращого, і хтось із військових їх приймає в такому стані та потім не несе за це відповідальності... Але укріплення не панацея проти 250 кг бомби та захистять від арти
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24.07.2024 08:16 Відповісти
І що з цим робити?
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24.07.2024 11:23 Відповісти
Не знаю як найперше реформувати управління... щодо зброї тут тільки від заходу залежить чи наважаться вони дати авіацію яка може скоротити орківський екпорт та вдарити по прибутках їхніх компаній....
Медійно треба централізовано працювати на захід та почати реальну боротьбу з бардаком та корупцією що суттєво б'є по іміджу в світі

Поки немає зброї навіть дипломатично немає можливості вирішити у нас слабка переговорна позиція
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24.07.2024 13:43 Відповісти
Росіяни намагаються оточити частину угрупування Сил оборони під Прогресом на Донеччині, - DeepState

І що можна знайти в новинах як рефлексію на загрозу оточення частини угрупувань?



Епіфаній про закон щодо заборони УПЦ МП: "Єдиний спосіб захистити свободу віросповідання"

Поточний дефіцит на ринку праці не обов'язково збережеться по війні, - демограф Гладун

Держдеп про візит Кулеби до Китаю: Пекін має чути про наслідки російської агресії напряму від України.

.....................
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24.07.2024 08:22 Відповісти


Тупорилий ішак свідомо знищував і продовжує знищувати ЗСУ. З цим чмом не буде ніяких перемог. Місце ішака на нарах, а не в президенському кріслі.
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24.07.2024 08:27 Відповісти
Ну так вставай з дивану та йди хоча б протестуй під вр, чого ти скандуєш це у інеті ?
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24.07.2024 10:08 Відповісти
яку в сраці купу, ордловські алкаші, ви знищіли?
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24.07.2024 09:07 Відповісти
Розрахунок рашистів - на панічний відступ наших підрозділів через мниму горловину, а насправді - місце ворожої засади і вогневого мішка. Там, де ворог спланував побоїще і розгром оточених українських військ.
Тому прорив з оточення має бути в іншому місці. Але для цього повинен бути створений резервний кулак, що у певний момент на деякий час деблокує оточених. Час - доба-дві, впродовж яких позиції не можна залишати.
Якщо продовж цього часу Генштаб бездіятиме, значить оточеним потрібно буде прориватись своїми силами.
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24.07.2024 09:53 Відповісти
А кто знает, чем закончилось окружение орков на Химзаводе в Волчанске?
Там, как нам писали, у оккупантов было безвыходное положение.
И наши, "вот-вот" должны были захватить в плен кучу врагов.
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24.07.2024 10:43 Відповісти
Тим же чим і завжди закінчуються медійні "перемоги".
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24.07.2024 10:57 Відповісти
Ну от, до закликів Бутусова, неправильної Безуглої та жменьки інших небайдужих особистостей змінити підходи генеральського командування долучилися бійці з окопів. І цього разу людей не почують жителі Олімпу?
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24.07.2024 11:22 Відповісти
У керівництва на носі транш у 4,2 мільярди, а ви тут про якісь батальйони.
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24.07.2024 14:10 Відповісти
Пропоную командирові бригади виїхати на безпосередні позиції військ для уточнення ситуації або застрелетись!
Здається, що содолі різних ґатунків слів не розуміють!
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24.07.2024 15:08 Відповісти
 
 