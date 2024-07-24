Росіяни намагаються оточити частину угруповання Сил оборони під Прогресом на Донеччині, - DeepState

Аналітики проєкту DeepState повідомляють, що під Прогресом Донецької області є загроза оточення частини угруповання Сил оборони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням телеграм-канал осінтерів.

"Ворог намагається оточити частину угруповання Сил Оборони біля Прогресу: наказу на відхід немає", - йдеться в повідомленні.

DeepState зазначають, що до них звернулися бійці 1 та 3 батальйонів 31 ОМБр, які останні дні ведуть оборону в оточенні.

Аналітики пояснюють, що вказують на те, що південніше Лозуватського ворог утворив горловину, через яку доводиться утримувати ряд позицій західніше висоти 236.9.

Росіяни намагаються підійти максимально близько до Іванівки.

Оперативно-тактична обстановка стала критичною на вихідних через хаотичний відхід однієї з піхотних бригад. 47 ОМБр, яка прийшла на поміч, не змогла стримати противника, який переважав числом. Попередньо у селі вже було скупчення чисельністю від двох рот.

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Повідомляється, що бійці 31 ОМБр доповідають про ризики та можливі наслідки керівництву батальйонів. Останні їх підтримують, але бригадне керівництво хоче щоб бійці і надалі сиділи в оточенні — до останнього солдата. Управління рот фактично відсутнє, адже їхні командири поранені або загиблі.

"Всі ми пам'ятаємо чим закінчилося таке сидіння на Зеніті. Сподіваємося, що буде прийнято правильне рішення, яке збереже людські життя для подальшої боротьби, а не посадки на пару годин у тактиці. Зараз противник просочується у Вовче, щоб завтра поновити штурмові дії за село. Дані дії створюють ще ряд додаткових проблем в подальшій обороні", - пишуть DeepState.

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