Россияне пытаются окружить часть группировки Сил обороны под Прогрессом на Донетчине, - DeepState

Аналитики проекта DeepState сообщают, что под Прогрессом Донецкой области есть угроза окружения части группировки Сил обороны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой телеграм-канал осинтеров.

"Враг пытается окружить часть группировки Сил обороны возле Прогресса: приказа на отход нет", - говорится в сообщении.

DeepState отмечают, что к ним обратились бойцы 1 и 3 батальонов 31-й ОМБр, которые последние дни ведут оборону в окружении.

Аналитики поясняют, что указывают на то, что южнее Лозоватского враг образовал горловину, из-за которой приходится удерживать ряд позиций западнее высоты 236.9.

Россияне пытаются подойти максимально близко к Ивановке.

Оперативно-тактическая обстановка стала критической на выходных из-за хаотичного отхода одной из пехотных бригад 47-й ОМБр, которая пришла на помощь, не смогла сдержать противника, который преобладал числом. Предварительно в селе уже было скопление численностью от двух рот.

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Сообщается, что бойцы 31-й ОМБр докладывают о рисках и возможных последствиях руководству батальонов. Последние их поддерживают, но бригадное руководство хочет, чтобы бойцы и в дальнейшем сидели в окружении - до последнего солдата. Управление рот фактически отсутствует, ведь их командиры ранены или погибли.

"Все мы помним, чем закончилось такое сидение на Зените. Надеемся, что будет принято правильное решение, которое сохранит человеческие жизни для дальнейшей борьбы, а не посадки на пару часов в тактике. Сейчас противник просачивается в Волчье, чтобы завтра возобновить штурмовые действия за село. Данные действия создают еще ряд дополнительных проблем в дальнейшей обороне", - пишут DeepState.

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