Россияне пытаются окружить часть группировки Сил обороны под Прогрессом на Донетчине, - DeepState
Аналитики проекта DeepState сообщают, что под Прогрессом Донецкой области есть угроза окружения части группировки Сил обороны.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой телеграм-канал осинтеров.
"Враг пытается окружить часть группировки Сил обороны возле Прогресса: приказа на отход нет", - говорится в сообщении.
DeepState отмечают, что к ним обратились бойцы 1 и 3 батальонов 31-й ОМБр, которые последние дни ведут оборону в окружении.
Аналитики поясняют, что указывают на то, что южнее Лозоватского враг образовал горловину, из-за которой приходится удерживать ряд позиций западнее высоты 236.9.
Россияне пытаются подойти максимально близко к Ивановке.
Оперативно-тактическая обстановка стала критической на выходных из-за хаотичного отхода одной из пехотных бригад 47-й ОМБр, которая пришла на помощь, не смогла сдержать противника, который преобладал числом. Предварительно в селе уже было скопление численностью от двух рот.
Сообщается, что бойцы 31-й ОМБр докладывают о рисках и возможных последствиях руководству батальонов. Последние их поддерживают, но бригадное руководство хочет, чтобы бойцы и в дальнейшем сидели в окружении - до последнего солдата. Управление рот фактически отсутствует, ведь их командиры ранены или погибли.
"Все мы помним, чем закончилось такое сидение на Зените. Надеемся, что будет принято правильное решение, которое сохранит человеческие жизни для дальнейшей борьбы, а не посадки на пару часов в тактике. Сейчас противник просачивается в Волчье, чтобы завтра возобновить штурмовые действия за село. Данные действия создают еще ряд дополнительных проблем в дальнейшей обороне", - пишут DeepState.
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Права 100%, що всією армією керують генерали м'сники та совкодрочери.
Вони, по визначенню , ні на що не здатні.
Крім , як кидати солдат в оточення і головне ні за що не відповідати.
Поки керують армією такі тупорилі совкові, паркетні зрадники генерали на чолі з головнокомандувачем... перемоги не буде а будуть тільки оточення та поразки.
ось тільки на цей раз разом з верховним?
Зараз всім цим генералам життя в кайф.
Сидять собі в Києві, бухають, мільйонні зарплати їм капають, займаються корупцією, на фронт ні ногою, відповідальності ніякої... Красота.
Такого ще в світі ніколи не було.
Щоб ніякої відповідальності за події на фронті для генералів Генштабу та Міноборони.
Хто там знає цих генералів, які їх імена в Генштабу, Міноборони?
Ніхто не знає.
Бо тихо сидять собі та вправно лижуть задницю верховного, щоб бути при кориті.
Оце і вся їх робота.
Яка з них користь для армії, для України?
як і який є і повинен бути Генштаб - не врачікам терапевтам рішати.
тотальна некомпетентність ві всьому - це лозунг цієї влади!
Генерали та адмірали?
Так вони вже показали свою повну профнепридатність по результатах на фронті.
За останні півтора року тільки відступ.
Кожний день, по 100, по 200, по 300 метрів... але відступ.
То для чого потрібен такий склад Генштабу, який тільки здає потроху територію України пуйлу?
Таким чином можна і всю територію України здати пуйлу, а потім гадати, що щось не так робив Генштаб.
Генштаб все робить не правильно і це всі бачуть по результатах. Тільки відступ. На більше ці всі генерали не здатні...
Верещали, що *********** не має. Штати дали їм зараз **********.
Верещали ці генерали, що людей не має.
Так вже темпи мобілізації в рази більше стали ніж рік тому. Скоро по чисельності перевищено китайську армію.
Тобто і люди є і зброя є і ********** є... Але у генералів мізків не має... тому і безкінечний відступ.
бо любимо....
і завтра Україну відспіваємо...
шо за ****** зелені жмуркі?
Читайте новину. Намічається оточення і відступ.
Тобі це подобається?
Де той Генштаб, куда дивляться ці генерали?
А їм насрати на солдат, на справи на фронті бо вони безкарні, ні за що не відповідають.
Вже треба або західних генералів запрошувати керувати військами або нормальних бойових офіцерів призначити в Генштаб.
Впевнений, що той же Редіс, який керував обороною Маріуполя, а нині командує бригадою Азов , в сто раз був би крашім начальником Генштабу ніж нинішній паркетний генерал.
Подобаються совкові дятли генерали і постійний відступ та здача ними територій Україні пуйлу?
можє все ж таки перечитаєте?
чи у вас склероз на забувалово?
по повзучий здачі території України пуйлу.
Чи не так?
Тому толку небагато з її дописів, ставка Верховного клоуна не збирається нічого міняти в стратегії і тактиці війни.
в бачку є місце для всього зелення...
А ЗСУ в мішки потрапляють постійно, раз за разом, мовби воювати не вміють. Ну що це означає? Що або там командири здають територію навмисно за одним і тим же сценарієм, або там взагалі нікому воювати - недостатньо бойового ресурсу. Коротше, все одно це здача території.
Там або міняти треба самих командирів, або структуру армії, бо вона не дозволяє виконувати елементарні задачі оборони. Не кажучи вже про наступ, що складніше.
А що там насправді зараз, хто знає?
Але Діпстейт не відфарбував завод навіть на сіре, так і залишається червоним.
Міні-"Азовсталь", тільки коптерами воду і набої підкидають.
так і живимо з ******... -діло ваше...
*** вас в в 2019му поперло на оболонь...
Підари будуть сунути при будь яких роскладах . Головне менше втрачати своїх солдат і багато винищувати підарів, цей бульдозер колись спиниться , нічого вічного немає
українців не вистачить щоб знищити московію , кожен повинен зрозуміти це
Дуже цікаво.
50% жіночої статі, 10-20% негідні і підсумок?
це ще НЕ дно!
Так як неповнолітніх масово вивозять, будь-яким способом.
Щоб не залишилися в ГУЛАГу.
А з міграцією, коли виїзджає в 10 разів більше ніж народжується, це взагалі ідіотизм таке казати.
Але давайте будемо чесними у орків велика перевага у зброї 3000 кабів в місяць кудись прилітають, це техніка, склади, опорники... 250 кг бомба то страшна зброя не кажучи уже про 500 кг і т.д. 150 ударів Ланцетів і Кубів з них мінімум 30% досягають цілі а це дорогоцінна арта або інша техніка.... Перевага у арті 1 до 5 та є знос стволів, низькоякісні ********** але 1 до 5 дуже багато...
Орки користуються цією перевагою концентруючи сили та проламлюючи оборону в менш захищених місцях.... Нажаль будівництво укріплень дальше бажає кращого, і хтось із військових їх приймає в такому стані та потім не несе за це відповідальності... Але укріплення не панацея проти 250 кг бомби та захистять від арти
Медійно треба централізовано працювати на захід та почати реальну боротьбу з бардаком та корупцією що суттєво б'є по іміджу в світі
Поки немає зброї навіть дипломатично немає можливості вирішити у нас слабка переговорна позиція
І що можна знайти в новинах як рефлексію на загрозу оточення частини угрупувань?
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Тупорилий ішак свідомо знищував і продовжує знищувати ЗСУ. З цим чмом не буде ніяких перемог. Місце ішака на нарах, а не в президенському кріслі.
Тому прорив з оточення має бути в іншому місці. Але для цього повинен бути створений резервний кулак, що у певний момент на деякий час деблокує оточених. Час - доба-дві, впродовж яких позиції не можна залишати.
Якщо продовж цього часу Генштаб бездіятиме, значить оточеним потрібно буде прориватись своїми силами.
Там, как нам писали, у оккупантов было безвыходное положение.
И наши, "вот-вот" должны были захватить в плен кучу врагов.
Здається, що содолі різних ґатунків слів не розуміють!