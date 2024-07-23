С начала суток произошло 99 боевых столкновений, наибольшая активность врага – на Покровском направлении, - Генштаб ВСУ
С начала суток по состоянию на 22:00 произошло 99 боевых столкновений, из которых 22 в настоящее время еще продолжаются. Наиболее активным сегодня враг был на Покровском направлении - провел здесь треть от всех атак.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Российские оккупанты нанесли два ракетных (2 ракеты), 32 авиационных удара (48 КАБ) и 498 ударов дронами-камикадзе, а также осуществили 2462 обстрела позиций наших войск.
Боевые действий на Харьковщине
На Харьковском направлении противник не прекращает попыток прорвать оборону наших войск. С начала суток враг совершил 11 безуспешных атак в направлениях населенных пунктов Глубокое, Тихое и Волчанск.
За текущие сутки на этом направлении потери агрессора составили 90 человек живой силы и 36 единиц военной техники. В частности, уничтожено и повреждено четыре российских танка, семь артситем, 15 автомобилей, бронемашина и единица специальной техники.
На Купянском направлении подразделения наших войск отражают три атаки противника в сторону Песчаного, Стельмаховки и Андреевки. Ситуация контролируемая. Враг уже получил жесткий отпор возле Глушковки и Петропавловки и подсчитывает свои потери.
Боевые действия на Донетчине
На Лиманском направлении наши войска отражали 11 атак противника на направлениях Нововодяное - Макеевка; Площанка - Невское; Залиман - Макеевка, Голиково - Невское - семь штурмов отражены, еще четыре атаки продолжаются. Ситуация контролируемая.
На Северском направлении число боевых столкновений достигло восьми. Кроме Споирного, где оккупанты трижды потерпели неудачу, противник, с тем же успехом пытался наступать вблизи Выемки и Переездного.
На Краматорском направлении в течение текущих суток враг семь раз попытался прорвать оборону наших войск. Украинские защитники пять атак отразили, продолжаются бои в районах Часова Яра и Ивановского.
На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до 12. Десять из них отражены, еще две - продолжаются. Враг атакует неподалеку от Зализного.
На Покровском направлении продолжаются девять атак россиян в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Новоалександровка, Прогресс и Новоселовка Первая. Еще 24 попытки захватчиков продвинуться вперед остановлены. Общие потери врага на этом направлении сегодня предварительно составили 329 российских оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожено 14 единиц вооружения и военной техники, среди которых самолет-штурмовик Су-25 и танк. Еще один танк и шесть орудий значительно повреждены.
На Кураховском направлении враг не прекращает попыток прорвать оборону наших войск. Продолжаются два боевых столкновения на направлении Старомихайловка - Красногоровка. Шесть атак оккупантов наши воины отразили у Константиновки и той же Красногоровки.
На других направлениях без особых изменений.
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