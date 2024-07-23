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Новости Фото Война
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Силы обороны нанесли существенные повреждения железнодорожному парому оккупантов в порту "Кавказ", - Генштаб ВСУ. ФОТО

Вследствие скоординированных действий Сил обороны Украины в порту "Кавказ" существенно поврежден железнодорожный паром оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня группировка сил и средств Военно-морских сил ВС Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны в порту "Кавказ" нанесли существенные повреждения вражескому парому "Славянин", - говорится в сообщении.

В порту Кавказ уражено паром Славянин

Оккупанты использовали этот паром для перевозки железнодорожных вагонов, автотранспорта и контейнеров в военных целях.

"Славянин" - третий и последний железнодорожный паром, который РФ имела в указанном регионе, отмечают в Генштабе.

Смотрите также: Последствия удара ВСУ по порту "Кавказ" у оккупированной Керчи: появились спутниковые снимки. ВИДЕО

Автор: 

ВМС (1466) Генштаб ВС (6271) Керченский пролив (428) Керчь (441)


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Топ комментарии
+17
Бажано , щоби так палав весь кацапстан🔥🔥🔥🤬
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23.07.2024 20:25
+10
Дивно, до окупації рашистами України, у них такого вогню не було??
Щось рашисти затіяли із своїм майном… Усе вони спалюють …
Невже готовляться до виплат репарацій Україні??!
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23.07.2024 20:25
+7
шоб паром затопить треба дуже постаратися.. вроде корито, а плаває добре
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23.07.2024 20:23
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шоб паром затопить треба дуже постаратися.. вроде корито, а плаває добре
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23.07.2024 20:23 Ответить
Одні пишуть попали Нептуном. інші дронами. Да какая разница.
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23.07.2024 21:30 Ответить
путин взял большой чемодан,
А медведев накатил стакан.
Весело-весело крымский мост дымит,
Ботоксная крыска в бункере сидит.

Пошлет русских к черту даже Будапешт,
С ними всегда будет путина плешь.
Бах! И загорелся в небе крокодил,
путин - старый, лысый педофил.

шойгу спотыкнулся об стул,
А лавров дорожечку вдул.
Дума грустная их там тяжит,
Скоро по москве прилетит.

(двічі)
Пошлет русских к черту даже Будапешт,
С ними всегда будет путина плешь.
Бах! И загорелся в небе крокодил,
путин - старый, лысый педофил.
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23.07.2024 22:01 Ответить
Дивно, до окупації рашистами України, у них такого вогню не було??
Щось рашисти затіяли із своїм майном… Усе вони спалюють …
Невже готовляться до виплат репарацій Україні??!
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23.07.2024 20:25 Ответить
Ну у кацапні ж досвід є. Пам'ятаєте, мАЦква спальонная пАжАрпи французу отдана
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23.07.2024 21:07 Ответить
Бажано , щоби так палав весь кацапстан🔥🔥🔥🤬
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23.07.2024 20:25 Ответить
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23.07.2024 21:34 Ответить
Сьогодні Словаччіна прийняла на баланс 2 літака ф16. Літаки пилотировали американські пілоти.
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23.07.2024 20:42 Ответить
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23.07.2024 20:44 Ответить
третій і останній..чудово
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23.07.2024 21:31 Ответить
 
 