Силы обороны нанесли существенные повреждения железнодорожному парому оккупантов в порту "Кавказ", - Генштаб ВСУ. ФОТО

Вследствие скоординированных действий Сил обороны Украины в порту "Кавказ" существенно поврежден железнодорожный паром оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня группировка сил и средств Военно-морских сил ВС Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны в порту "Кавказ" нанесли существенные повреждения вражескому парому "Славянин", - говорится в сообщении.

Оккупанты использовали этот паром для перевозки железнодорожных вагонов, автотранспорта и контейнеров в военных целях.

"Славянин" - третий и последний железнодорожный паром, который РФ имела в указанном регионе, отмечают в Генштабе.

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