Силы обороны нанесли существенные повреждения железнодорожному парому оккупантов в порту "Кавказ", - Генштаб ВСУ. ФОТО
Вследствие скоординированных действий Сил обороны Украины в порту "Кавказ" существенно поврежден железнодорожный паром оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня группировка сил и средств Военно-морских сил ВС Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны в порту "Кавказ" нанесли существенные повреждения вражескому парому "Славянин", - говорится в сообщении.
Оккупанты использовали этот паром для перевозки железнодорожных вагонов, автотранспорта и контейнеров в военных целях.
"Славянин" - третий и последний железнодорожный паром, который РФ имела в указанном регионе, отмечают в Генштабе.
Топ комментарии
+17 Amber
показать весь комментарий23.07.2024 20:25
+10 Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий23.07.2024 20:25
+7 Григорій Григорович
показать весь комментарий23.07.2024 20:23
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А медведев накатил стакан.
Весело-весело крымский мост дымит,
Ботоксная крыска в бункере сидит.
Пошлет русских к черту даже Будапешт,
С ними всегда будет путина плешь.
Бах! И загорелся в небе крокодил,
путин - старый, лысый педофил.
шойгу спотыкнулся об стул,
А лавров дорожечку вдул.
Дума грустная их там тяжит,
Скоро по москве прилетит.
(двічі)
Пошлет русских к черту даже Будапешт,
С ними всегда будет путина плешь.
Бах! И загорелся в небе крокодил,
путин - старый, лысый педофил.
Щось рашисти затіяли із своїм майном… Усе вони спалюють …
Невже готовляться до виплат репарацій Україні??!