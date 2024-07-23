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Новини Фото Війна
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Сили оборони завдали суттєвих пошкоджень залізничному порому окупантів в порту "Кавказ", - Генштаб ЗСУ. ФОТО

Внаслідок скоординованих дій Сил оборони України в порту "Кавказ" суттєво пошкоджений залізничний пором окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні угруповання сил і засобів Військово-Морських Сил ЗС України, разом із підрозділами інших складових Сил оборони, в порту "Кавказ" завдали суттєвих пошкоджень ворожому порому "Славянин", - ідеться у повідомленні.

В порту Кавказ уражено паром Славянин

Окупанти використовували цей пором для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях.

"Славянин" - третій і останній залізничний пором, який РФ мала у зазначеному регіоні, зазначають у Генштабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки удару ЗСУ по порту "Кавказ" біля окупованої Керчі: з’явилися супутникові знімки. ВIДЕО

Автор: 

ВМС (1384) Генштаб ЗС (6578) Керченська протока (360) Керч (193)


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Топ коментарі
+17
Бажано , щоби так палав весь кацапстан🔥🔥🔥🤬
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23.07.2024 20:25
+10
Дивно, до окупації рашистами України, у них такого вогню не було??
Щось рашисти затіяли із своїм майном… Усе вони спалюють …
Невже готовляться до виплат репарацій Україні??!
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23.07.2024 20:25
+7
шоб паром затопить треба дуже постаратися.. вроде корито, а плаває добре
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23.07.2024 20:23
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шоб паром затопить треба дуже постаратися.. вроде корито, а плаває добре
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23.07.2024 20:23 Відповісти
Одні пишуть попали Нептуном. інші дронами. Да какая разница.
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23.07.2024 21:30 Відповісти
путин взял большой чемодан,
А медведев накатил стакан.
Весело-весело крымский мост дымит,
Ботоксная крыска в бункере сидит.

Пошлет русских к черту даже Будапешт,
С ними всегда будет путина плешь.
Бах! И загорелся в небе крокодил,
путин - старый, лысый педофил.

шойгу спотыкнулся об стул,
А лавров дорожечку вдул.
Дума грустная их там тяжит,
Скоро по москве прилетит.

(двічі)
Пошлет русских к черту даже Будапешт,
С ними всегда будет путина плешь.
Бах! И загорелся в небе крокодил,
путин - старый, лысый педофил.
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23.07.2024 22:01 Відповісти
Дивно, до окупації рашистами України, у них такого вогню не було??
Щось рашисти затіяли із своїм майном… Усе вони спалюють …
Невже готовляться до виплат репарацій Україні??!
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23.07.2024 20:25 Відповісти
Ну у кацапні ж досвід є. Пам'ятаєте, мАЦква спальонная пАжАрпи французу отдана
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23.07.2024 21:07 Відповісти
Бажано , щоби так палав весь кацапстан🔥🔥🔥🤬
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23.07.2024 20:25 Відповісти
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23.07.2024 21:34 Відповісти
Сьогодні Словаччіна прийняла на баланс 2 літака ф16. Літаки пилотировали американські пілоти.
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23.07.2024 20:42 Відповісти
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23.07.2024 20:44 Відповісти
третій і останній..чудово
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23.07.2024 21:31 Відповісти
 
 