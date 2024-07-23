Сили оборони завдали суттєвих пошкоджень залізничному порому окупантів в порту "Кавказ", - Генштаб ЗСУ. ФОТО

Внаслідок скоординованих дій Сил оборони України в порту "Кавказ" суттєво пошкоджений залізничний пором окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні угруповання сил і засобів Військово-Морських Сил ЗС України, разом із підрозділами інших складових Сил оборони, в порту "Кавказ" завдали суттєвих пошкоджень ворожому порому "Славянин", - ідеться у повідомленні.

Окупанти використовували цей пором для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях.

"Славянин" - третій і останній залізничний пором, який РФ мала у зазначеному регіоні, зазначають у Генштабі.

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