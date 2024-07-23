Сили оборони завдали суттєвих пошкоджень залізничному порому окупантів в порту "Кавказ", - Генштаб ЗСУ. ФОТО
Внаслідок скоординованих дій Сил оборони України в порту "Кавказ" суттєво пошкоджений залізничний пором окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні угруповання сил і засобів Військово-Морських Сил ЗС України, разом із підрозділами інших складових Сил оборони, в порту "Кавказ" завдали суттєвих пошкоджень ворожому порому "Славянин", - ідеться у повідомленні.
Окупанти використовували цей пором для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях.
"Славянин" - третій і останній залізничний пором, який РФ мала у зазначеному регіоні, зазначають у Генштабі.
Топ коментарі
+17 Amber
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+10 Олександр ВАЛОВИЙ
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+7 Григорій Григорович
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А медведев накатил стакан.
Весело-весело крымский мост дымит,
Ботоксная крыска в бункере сидит.
Пошлет русских к черту даже Будапешт,
С ними всегда будет путина плешь.
Бах! И загорелся в небе крокодил,
путин - старый, лысый педофил.
шойгу спотыкнулся об стул,
А лавров дорожечку вдул.
Дума грустная их там тяжит,
Скоро по москве прилетит.
(двічі)
Пошлет русских к черту даже Будапешт,
С ними всегда будет путина плешь.
Бах! И загорелся в небе крокодил,
путин - старый, лысый педофил.
Щось рашисти затіяли із своїм майном… Усе вони спалюють …
Невже готовляться до виплат репарацій Україні??!