Украинские защитники отразили вражеский штурм и уничтожили две БМП оккупантов. ВИДЕО
Бойцы подразделения "Злюки бобры" 46-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили две вражеские БМП, которые как раз ехали штурмовать украинские позиции.
Во время штурма наша артиллерия остановила вражескую технику, а дронари ее добили, информирует Цензор.НЕТ.
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий23.07.2024 23:32 Ответить Мне нравится 3
Amber
показать весь комментарий23.07.2024 23:57 Ответить Мне нравится 5
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