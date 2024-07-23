Украинские защитники отразили вражеский штурм и уничтожили две БМП оккупантов. ВИДЕО

Бойцы подразделения "Злюки бобры" 46-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили две вражеские БМП, которые как раз ехали штурмовать украинские позиции.

Во время штурма наша артиллерия остановила вражескую технику, а дронари ее добили, информирует Цензор.НЕТ.

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