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Украинские защитники отразили вражеский штурм и уничтожили две БМП оккупантов. ВИДЕО

Бойцы подразделения "Злюки бобры" 46-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили две вражеские БМП, которые как раз ехали штурмовать украинские позиции.

Во время штурма наша артиллерия остановила вражескую технику, а дронари ее добили, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

уничтожение (6916) БМП (399)


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Бобрам не зупинятись!
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23.07.2024 23:32 Ответить
Все кацапське барахло іде на смітник разом із кацапським лайном🙁
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23.07.2024 23:57 Ответить
 
 