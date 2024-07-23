Українські захисники відбили ворожий штурм та знищили дві БМП окупантів. ВIДЕО
Бійці підрозділу "Злюки бобри" 46-ої окремої аеромобільної бригади знищили дві ворожі БМП, які якраз їхали штурмувати українські позиції.
Під час штурму наша артилерія зупинила ворожу техніку, а дронарі її добили, інформує Цензор.НЕТ.
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар23.07.2024 23:32 Відповісти Мені подобається 3
Amber
показати весь коментар23.07.2024 23:57 Відповісти Мені подобається 5
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