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Воїни ССО, виконуючи бойове завдання, встигли врятували пораненого побратима: "Поїдеш додому, ми тобі допоможемо". ВIДЕО

На Харківському напрямку оператори 8-го окремого полку ССО, виконуючи бойове завдання, водночас врятували пораненого військовослужбовця одного з підрозділів Сил оборони.

Відео порятунку оприлюднили Сили спеціальних операцій ЗСУ,  інформує Цензор.НЕТ.

"Наші воїни надали бійцю домедичну допомогу та евакуювали з небезпечної позиції. Після цього медики стабілізували стан пораненого. Це було непросто, втім, найголовніше – боєць вижив. Боротьба за найбільшу цінність – життя – у 1,5 хвилинах від операторів ССО", - повідомили бійці.

Також дивіться: Російський загарбник, побачивши наш дрон, вистрелив собі у груди з автомата. ВIДЕО

Автор: 

порятунок (119) ССО (519)


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Боже мій! Які ж Герої! Дай Боже одуження Воїну!
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23.07.2024 22:42 Відповісти
Боже,бережи наших захисників! Пошли кожному Янгола охоронці! Амінь! Дякую вам Герої за спасіння нашого воїна!
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23.07.2024 23:12 Відповісти
Скільки будемо живі, стільки й будемо дякувати та підтримувати ВОЇНІВ. Лише завдяки військовим живемо в своїй країні всупереч корупції та кацапам.
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23.07.2024 23:13 Відповісти
Чародії-медики! Хай Вам і надалі ВСЕ вдається!!!!
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24.07.2024 00:19 Відповісти
👍👍👍👍👍👍👍👍
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24.07.2024 02:40 Відповісти
8 Полк ССО , дяка і повага вам,хлопці ,хай вас Бог береже !
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24.07.2024 09:04 Відповісти
плакати хочеться(((
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24.07.2024 10:18 Відповісти
Дякую вам, хлопчики, рідні, за врятоване життя нашого захисника!!!
+++++++++++
***** це все!!! на-ху-я!! тільки тому, що одному плешивому старому підару хочеться вище сраки пердіти??? гнида кремлівська, хай він здохне у страшних муках!!
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24.07.2024 10:24 Відповісти
 
 