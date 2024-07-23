Воїни ССО, виконуючи бойове завдання, встигли врятували пораненого побратима: "Поїдеш додому, ми тобі допоможемо". ВIДЕО

На Харківському напрямку оператори 8-го окремого полку ССО, виконуючи бойове завдання, водночас врятували пораненого військовослужбовця одного з підрозділів Сил оборони.

Відео порятунку оприлюднили Сили спеціальних операцій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші воїни надали бійцю домедичну допомогу та евакуювали з небезпечної позиції. Після цього медики стабілізували стан пораненого. Це було непросто, втім, найголовніше – боєць вижив. Боротьба за найбільшу цінність – життя – у 1,5 хвилинах від операторів ССО", - повідомили бійці.

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