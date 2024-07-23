Воїни ССО, виконуючи бойове завдання, встигли врятували пораненого побратима: "Поїдеш додому, ми тобі допоможемо". ВIДЕО
На Харківському напрямку оператори 8-го окремого полку ССО, виконуючи бойове завдання, водночас врятували пораненого військовослужбовця одного з підрозділів Сил оборони.
Відео порятунку оприлюднили Сили спеціальних операцій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Наші воїни надали бійцю домедичну допомогу та евакуювали з небезпечної позиції. Після цього медики стабілізували стан пораненого. Це було непросто, втім, найголовніше – боєць вижив. Боротьба за найбільшу цінність – життя – у 1,5 хвилинах від операторів ССО", - повідомили бійці.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
+++++++++++
***** це все!!! на-ху-я!! тільки тому, що одному плешивому старому підару хочеться вище сраки пердіти??? гнида кремлівська, хай він здохне у страшних муках!!