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Новости Видео Война
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Воины ССО, выполняя боевое задание, успели спасли раненого побратима: "Поедешь домой, мы тебе поможем". ВИДЕО

На Харьковском направлении операторы 8-го отдельного полка ССО, выполняя боевую задачу, одновременно спасли раненого военнослужащего одного из подразделений Сил обороны.

Видео спасения обнародовали Силы специальных операций ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Наши воины оказали бойцу домедицинскую помощь и эвакуировали с опасной позиции. После этого медики стабилизировали состояние раненого. Это было непросто, впрочем, самое главное - боец выжил. Борьба за самую большую ценность - жизнь - в 1,5 минутах от операторов ССО", - сообщили бойцы.

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спасение (169) ССО (526)


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Боже мій! Які ж Герої! Дай Боже одуження Воїну!
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23.07.2024 22:42 Ответить
Боже,бережи наших захисників! Пошли кожному Янгола охоронці! Амінь! Дякую вам Герої за спасіння нашого воїна!
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23.07.2024 23:12 Ответить
Скільки будемо живі, стільки й будемо дякувати та підтримувати ВОЇНІВ. Лише завдяки військовим живемо в своїй країні всупереч корупції та кацапам.
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23.07.2024 23:13 Ответить
Чародії-медики! Хай Вам і надалі ВСЕ вдається!!!!
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24.07.2024 00:19 Ответить
👍👍👍👍👍👍👍👍
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24.07.2024 02:40 Ответить
8 Полк ССО , дяка і повага вам,хлопці ,хай вас Бог береже !
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24.07.2024 09:04 Ответить
плакати хочеться(((
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24.07.2024 10:18 Ответить
Дякую вам, хлопчики, рідні, за врятоване життя нашого захисника!!!
+++++++++++
***** це все!!! на-ху-я!! тільки тому, що одному плешивому старому підару хочеться вище сраки пердіти??? гнида кремлівська, хай він здохне у страшних муках!!
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24.07.2024 10:24 Ответить
 
 