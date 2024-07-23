Воины ССО, выполняя боевое задание, успели спасли раненого побратима: "Поедешь домой, мы тебе поможем". ВИДЕО

На Харьковском направлении операторы 8-го отдельного полка ССО, выполняя боевую задачу, одновременно спасли раненого военнослужащего одного из подразделений Сил обороны.

Видео спасения обнародовали Силы специальных операций ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Наши воины оказали бойцу домедицинскую помощь и эвакуировали с опасной позиции. После этого медики стабилизировали состояние раненого. Это было непросто, впрочем, самое главное - боец выжил. Борьба за самую большую ценность - жизнь - в 1,5 минутах от операторов ССО", - сообщили бойцы.

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