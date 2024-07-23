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Российский захватчик, увидев наш дрон, выстрелил себе в грудь из автомата. ВИДЕО

Увидев украинский FPV-дрон, российский военный решил покончить жизнь самоубийством и выстрелил себе в грудь из автомата.

Соответствующее видео было обнародовано в соцсети, сообщает Цензор.НЕТ

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Автор: 

армия РФ (19210) самоубийство (999)


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Топ комментарии
+26
все як і вчили "побачив дрон - застрелись!" )))
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23.07.2024 20:43
+24
Умный. Дуло под мышку. Выстрел. На земле видно что типа пуля на вылет прошла. Упал, согнулся. Дрон улетит, через пол часика встал и пошел)
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23.07.2024 21:13
+17
500 баксів нам зекономив, який молодець.
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23.07.2024 20:45
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все як і вчили "побачив дрон - застрелись!" )))
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23.07.2024 20:43 Ответить
Умный. Дуло под мышку. Выстрел. На земле видно что типа пуля на вылет прошла. Упал, согнулся. Дрон улетит, через пол часика встал и пошел)
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23.07.2024 21:13 Ответить
согласен, встал и ушел...
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23.07.2024 21:17 Ответить
Пилот дрона наверняка видел, куда он выстрелил, он же был напротив него.
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23.07.2024 21:59 Ответить
пілот дрона бачив те саме, що і ви
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23.07.2024 23:06 Ответить
Там был дрон-камикадзе, посмотрите внимательно, и он смотрел на этот дрон
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24.07.2024 16:32 Ответить
Все вірно. Якщо куля пройшла навиліт, то на спині повинна бути кров.
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24.07.2024 10:36 Ответить
тю!, радуюцца как дети.
а хде жэ выходной отвор?
там сорочку должно порвать и кровища хлынуть, но нет.
по уверенным движэниям видно, шо делает это не первый раз и фсьу глубину доверия вашых воякив к кацапам.
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23.07.2024 21:53 Ответить
В грудь выстрелил, какая кровь, какая сорочка, пуля пробила его, как воздушный пузырь, даже если задела какой-то сосуд, крови не увидишь. Другое дело, что он при этом выжил, если пробил легкие.
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23.07.2024 22:10 Ответить
він без сорочки...жарко-душно
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23.07.2024 23:19 Ответить
Это что у них там за жизнь на расеи, что они так легко с ней расстаются?
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23.07.2024 23:09 Ответить
НЄ вєрю !

на голій спині ніякого виходного немає
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24.07.2024 00:26 Ответить
500 баксів нам зекономив, який молодець.
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23.07.2024 20:45 Ответить
Та який "молодець"? Тепер оператору морочиться - нового кацапа у полі шукать А заряд акумулятора - не "безрозмірний"!!!
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23.07.2024 20:49 Ответить
Дай Боже йому натхнення та вдачі в цьому ділі. Нехай замість одного рваного лаптя від дронабуде два, амінь.
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23.07.2024 20:52 Ответить
А він таки скоріш закінчувався, раз вирішив на одинокого кацапа використати пташку
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23.07.2024 20:54 Ответить
Побільше б таких, хто побачив дрона стрілявся одразу.
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23.07.2024 20:47 Ответить
А так називаемие "русские" - труси!
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23.07.2024 20:48 Ответить
Трус будет цепляться за жизнь до последнего, здесь что-то другое у них..
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23.07.2024 21:01 Ответить
Навпаки. Ви неправильно зрозуміли життя.
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23.07.2024 21:06 Ответить
но видно жэ фсю глубину доверия украинских воякив к кацапам?
отработанным движэнием и демонстративно, типа, вот! видиш? я застрелился - улетай.
а хде кровища и выходное отверстие?
95 квартал.
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23.07.2024 21:59 Ответить
Ефектно. Вiд горiлки та застуди точно не так ефектно
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23.07.2024 20:54 Ответить
...якось бачив вираз, що якщо бігти від українського дрону - помреш втомленим...
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23.07.2024 20:54 Ответить
Мабуть, цей пост викличе на мене невдоволення, відправку до спаму чи навіть бан. але напишу.
Мене непокоїть оті масові самогубства ворога (масовість оцінюю з кількості публікацій на Цензорі останнім часом). Жалю до ворога немає, але ми зобов'язані думати про те, з ким ми воюємо. Якщо ворог не боїться померти (принаймні, смерті боїться менш ніж полону у нас чи тюрми з дезертирство за поребриком), то ми маємо усвідомлювати: перед нами ворог, який (у своїй масі) не боїться померти. І це не ісламський шахідизм, а цілком православне (як вони вважають) неприйняття самогубства.
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23.07.2024 20:57 Ответить
..кацапам просто надо меньше бухать (курить, колоться, принимать пилюли доктора-майора) - и они снова полюбят жизнь и опять станут на колени..
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23.07.2024 21:30 Ответить
Ви переоцінюєте цих істот. Самогубство вони роблять від смертельного страху і безвиході.
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23.07.2024 23:11 Ответить
краще подумати над тим, чому в них менше страху померти від кулі українців, ніж страху від тих, хто жене іх на убій? Чому вони не можуть повернути зброю проти тих (як вони кажуть), хто у "заград загоні" ?
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24.07.2024 10:18 Ответить
Гарний кацап, заощядив ЗСУ дрона. Кацапи, берить як гарний для вас приклад.
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23.07.2024 21:02 Ответить
Заробітчанин в Україні зекономив ЗСУ дрона. Подякуємо заробітчанину.
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23.07.2024 21:03 Ответить
А раньше, на роисе, он не мог руки на себя наложить?
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23.07.2024 21:04 Ответить
Це нова зброя українських воїнів , дрон на спец, частотах угнєтающіх мозг кацапа.
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23.07.2024 21:04 Ответить
Не верю!
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23.07.2024 21:07 Ответить
Умный. Дуло под мышку. Выстрел. На земле видно что типа пуля на вылет прошла. Упал, согнулся. Дрон улетит, через пол часика встал и пошел)
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23.07.2024 21:12 Ответить
На какой земле видно, какой дрон улетит, он вступил в диалог с пилотом дрона-камикадзе, обращался к нему, показал, что готов убить себя сам, и пилот видел, куда он выстрелил.
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23.07.2024 22:25 Ответить
Всегда бы так!!
А то как абизяны себя ведут - то палками кидают, то стреляют..
Ну никакого понимания
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23.07.2024 21:19 Ответить
Новая тактика доната на ЗСУ от орков.
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23.07.2024 21:20 Ответить
"Имитация самоубийства как способ вьіживания при дроновой атаке".
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23.07.2024 21:21 Ответить
Може бути. Але якщо мізкі з макитри вилітають то "спосіб вижити " так собі....
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23.07.2024 21:54 Ответить
Каждый спасается в меру своих возможностей.
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23.07.2024 21:31 Ответить
Кожен день голі дупи і самогубства. Може цензору трохи змінити стиль освітлення війни.
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23.07.2024 21:36 Ответить
Ні, не треба.
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23.07.2024 22:02 Ответить
С потери Авдеевки только такой контент. Просто другого нет.
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23.07.2024 22:06 Ответить
Подох какХЄРОЙ. А міг би померти бухим чи обколотим під забором в бібінях.
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23.07.2024 21:44 Ответить
До якого ж стану довів ***** нашваберних кацапів щоб так вони вчіняли..... й це не смішно для України бо ці напів зомбі поруч й мало того лізуть як таргани! В їх не виникає навіть спроб скинути режим війскових злочинців кремля й влаштовувати життя й свою країну. Лізуть з надією вижити ...... подихати готові за шизонутого дідугана ***** та його шоблу злодіїв. Дегенерати кацапи.
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23.07.2024 21:52 Ответить
Психологічно вірно заряджений дрон.
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23.07.2024 22:05 Ответить
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23.07.2024 22:12 Ответить
Якось не натурально ......
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23.07.2024 23:13 Ответить
Здається це відео про те, як кацап обдурив нашого оператора, стрельнувши собі під руку. Сподіваюсь я помилився і ця істота стрельнула собі в кишки, і болісно подихала кілька годин.
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23.07.2024 23:14 Ответить
каакой маладец...
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23.07.2024 23:14 Ответить
Напевно наї-ав,впав на коліна потів витягнув ногию
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23.07.2024 23:54 Ответить
Спектакль. Спочатку застрелився і впав, а потім лапті витягнув, щоб не затікали. Ми теж так застрелювалися, коли в войнушки дітьми грали))))
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24.07.2024 00:02 Ответить
Вдала імітація самогубства.
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24.07.2024 02:11 Ответить
кацап ****** тупого оператора.
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24.07.2024 03:59 Ответить
Оскара!
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24.07.2024 07:04 Ответить
Развел пилота, как малолетку.... Видно не опытный пилот.
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24.07.2024 11:37 Ответить
 
 