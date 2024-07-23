Российский захватчик, увидев наш дрон, выстрелил себе в грудь из автомата. ВИДЕО

Увидев украинский FPV-дрон, российский военный решил покончить жизнь самоубийством и выстрелил себе в грудь из автомата.

Соответствующее видео было обнародовано в соцсети, сообщает Цензор.НЕТ

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