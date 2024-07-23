Російський загарбник, побачивши наш дрон, вистрелив собі у груди з автомата. ВIДЕО

Побачивши український FPV-дрон, російський військовий вирішив покінчити життя самогубством та вистрелив собі в груди з автомата.

Відповідне відео було оприлюднене у соцмережі, повідомляє Цензор.НЕТ

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