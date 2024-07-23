Російський загарбник, побачивши наш дрон, вистрелив собі у груди з автомата. ВIДЕО
Побачивши український FPV-дрон, російський військовий вирішив покінчити життя самогубством та вистрелив собі в груди з автомата.
Відповідне відео було оприлюднене у соцмережі, повідомляє Цензор.НЕТ
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+26 Fjall_Raven
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а хде жэ выходной отвор?
там сорочку должно порвать и кровища хлынуть, но нет.
по уверенным движэниям видно, шо делает это не первый раз и фсьу глубину доверия вашых воякив к кацапам.
на голій спині ніякого виходного немає
отработанным движэнием и демонстративно, типа, вот! видиш? я застрелился - улетай.
а хде кровища и выходное отверстие?
95 квартал.
Мене непокоїть оті масові самогубства ворога (масовість оцінюю з кількості публікацій на Цензорі останнім часом). Жалю до ворога немає, але ми зобов'язані думати про те, з ким ми воюємо. Якщо ворог не боїться померти (принаймні, смерті боїться менш ніж полону у нас чи тюрми з дезертирство за поребриком), то ми маємо усвідомлювати: перед нами ворог, який (у своїй масі) не боїться померти. І це не ісламський шахідизм, а цілком православне (як вони вважають) неприйняття самогубства.
А то как абизяны себя ведут - то палками кидают, то стреляют..
Ну никакого понимания