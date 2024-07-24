Держдеп про візит Кулеби до Китаю: Пекін має чути про наслідки російської агресії напряму від України

Візит міністра зовнішніх справ України Дмитра Кулеби до Китаю є важливим.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, коментуючи візит Кулеби до Китаю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Важливо, щоби Китай дізнався безпосередньо від України про збитки, яких вона зазнала через агресивну війну Росії",- зауважив представник Держдепу

Він нагадав, що КНР допомагає підживлювати бойові дії шляхом підтримки оборонно-промислової бази Росії.

"Ми завжди чітко заявляли, що важливо, аби кожна країна світу визнала, що в цьому конфлікті є агресор і є жертва. І ми не повинні ставитися до двох сторін так, ніби вони несуть однакову відповідальність",- додав Міллер.

Речник Держдепу також наголосив, що Сполучені Штати чітко підкреслювали це, коли спілкувалися з китайською стороною.

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"Я знаю, що інші члени НАТО та європейські країни також дали зрозуміти це Росії. І ми вважаємо, що в будь-який час важливо, аби будь-яка країна – і в тому числі Китай - чула (про ситуацію. – Ред.) напряму від України",- зауважив представник Держдепартаменту США.

Як повідомлялося раніше, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час переговорів зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою в рамках його візиту до країни закликатиме до припинення вогню та мирного врегулювання війни, попри окупацію Росією українських територій. Також Цензор.НЕТ інформував, що Кулеба їде в Китай: говоритиме про шляхи припинення російської агресії. 23 липня стало відомо, що Кулеба прибув до Китаю.