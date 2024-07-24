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Держдеп про візит Кулеби до Китаю: Пекін має чути про наслідки російської агресії напряму від України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Візит міністра зовнішніх справ України Дмитра Кулеби до Китаю є важливим.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, коментуючи візит Кулеби до Китаю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Важливо, щоби Китай дізнався безпосередньо від України про збитки, яких вона зазнала через агресивну війну Росії",- зауважив представник Держдепу

Він нагадав, що КНР допомагає підживлювати бойові дії шляхом підтримки оборонно-промислової бази Росії.

"Ми завжди чітко заявляли, що важливо, аби кожна країна світу визнала, що в цьому конфлікті є агресор і є жертва. І ми не повинні ставитися до двох сторін так, ніби вони несуть однакову відповідальність",- додав Міллер.

Речник Держдепу також наголосив, що Сполучені Штати чітко підкреслювали це, коли спілкувалися з китайською стороною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна залишається однією з найважливіших тем під час переговорів із союзниками,- Держдеп США

"Я знаю, що інші члени НАТО та європейські країни також дали зрозуміти це Росії. І ми вважаємо, що в будь-який час важливо, аби будь-яка країна – і в тому числі Китай - чула (про ситуацію. – Ред.) напряму від України",- зауважив представник Держдепартаменту США.

Як повідомлялося раніше, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час переговорів зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою в рамках його візиту до країни закликатиме до припинення вогню та мирного врегулювання війни, попри окупацію Росією українських територій. Також Цензор.НЕТ інформував, що Кулеба їде в Китай: говоритиме про шляхи припинення російської агресії. 23 липня стало відомо, що Кулеба прибув до Китаю.

Автор: 

Держдепартамент США (1615) Китай (4532) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+4
"23 липня стало відомо, що Кулеба до Китаю. Джерело:
Доїхав нарешті, але загубився десь в коридорах пекінського аєропорту?
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24.07.2024 07:24
+2
Так бридкі москалі під росіян підступно замаскувалися нещодавно тільки після 1721 року. А раніше вони кацапи- личаки ніколи ними не були. По суті, вони і зараз генетично не руські (ДНК).
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24.07.2024 06:53
+2
То *********. Безхребетні раби, віддавші майбутнє своїх дітей без бою.
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24.07.2024 08:04
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когда русский вам начнет рассказывать про свое величие, покажите ему это видео:

https://www.youtube.com/watch?v=BELwHQDX7Pc

в российской империи крепостных крестьян продавали на базарах.
цену русским писали на лбах.
а также их меняли на собак, коров и лошадей.
кляча оценивалась дороже русского.
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24.07.2024 06:41 Відповісти
Так бридкі москалі під росіян підступно замаскувалися нещодавно тільки після 1721 року. А раніше вони кацапи- личаки ніколи ними не були. По суті, вони і зараз генетично не руські (ДНК).
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24.07.2024 06:53 Відповісти
А білоруси руські?
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24.07.2024 08:00 Відповісти
То *********. Безхребетні раби, віддавші майбутнє своїх дітей без бою.
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24.07.2024 08:04 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8 https://uk.wikipedia.org/wiki/Слов%27яни

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24.07.2024 08:06 Відповісти
то по мовам.

але західно-східні слов'яни и південні слов'яни по генетіці мають зовсім різні гаплогрупи.
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24.07.2024 09:05 Відповісти
Це з генетики
просто саме в українській статті це не вказано
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24.07.2024 09:10 Відповісти
в статті написано, що то по мовам.

якщо ви подивитесь генетику, то західні і східні слов'яни то гаплогруппа r1a.

у південних слов'ян зовсім інша гаплогруппа.
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24.07.2024 09:26 Відповісти
і я не знаю хто слов'ян розділив на західних і східних.

то мабуть по російській версії. щоб показати, що "східні слов'яни мають бути разом"

насправді у західних і східних слов'ян одна гаплогруппа. вони однакові.
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24.07.2024 09:07 Відповісти
Західні, Східні і Південні...
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24.07.2024 09:13 Відповісти
західні і східні це має бути одна група
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24.07.2024 09:25 Відповісти
в інтерв'ю лукашенка є такі слова "в 1991 році білорусь була проєвропейська і вона пішла б по шляху україни. я 30 років для путіна розвертав білорусь в сторону росії"
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24.07.2024 09:03 Відповісти
білоруси то було полоцьке князівство в русі.

потім там було ВКЛ. литвини.
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24.07.2024 09:14 Відповісти
книга жак маржерет. состояние российской империи и великого княжества московии. 1600 рік.

там вже рускі називаються рускіми.

в книгах чєхова і толстого є такі слова як "рускій мужик"

пушкін пише "там рускій дух, там русью пахнєт".

---------------------------

гаплогрупа r1a слов'янська.

вона є на заході росії.
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24.07.2024 09:01 Відповісти
На заході . Бо Воронеж , Володимир, Ярославль брянск, це саме українські землі. Ніяк не мокшанські
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24.07.2024 11:29 Відповісти
А чим же це треба поступиться Україні своїм лютим ворогам оккупантам кремлівським фашистам як це пропонують Кулібіну підступні кітайози ? Що своїм суверенітетом, територіальною цілісністю, свободою...? Повністю підспівують кляті жовтоморді ********** фашисту -терористу )(уйлу.
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24.07.2024 06:42 Відповісти
Та китаю пофиг, там милионами считают.
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24.07.2024 07:07 Відповісти
"23 липня стало відомо, що Кулеба до Китаю. Джерело:
Доїхав нарешті, але загубився десь в коридорах пекінського аєропорту?
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24.07.2024 07:24 Відповісти
чекає прийому

те що його ніхто не зустрів з КНР, вже багато про що говорить.
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24.07.2024 07:39 Відповісти
Пекіну важливо почути від Заходу які будуть наслідки для Китаю якщо він продовжить свою політику захоплення росії через підтримку її у війні проти України.
Йому зовсім не цікаво що 1-2-5-10 млн. Українців загинуть. В Китаї, мабуть, за день просто помирає більше.
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24.07.2024 11:24 Відповісти
 
 