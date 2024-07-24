Держдеп про візит Кулеби до Китаю: Пекін має чути про наслідки російської агресії напряму від України
Візит міністра зовнішніх справ України Дмитра Кулеби до Китаю є важливим.
Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, коментуючи візит Кулеби до Китаю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Важливо, щоби Китай дізнався безпосередньо від України про збитки, яких вона зазнала через агресивну війну Росії",- зауважив представник Держдепу
Він нагадав, що КНР допомагає підживлювати бойові дії шляхом підтримки оборонно-промислової бази Росії.
"Ми завжди чітко заявляли, що важливо, аби кожна країна світу визнала, що в цьому конфлікті є агресор і є жертва. І ми не повинні ставитися до двох сторін так, ніби вони несуть однакову відповідальність",- додав Міллер.
Речник Держдепу також наголосив, що Сполучені Штати чітко підкреслювали це, коли спілкувалися з китайською стороною.
"Я знаю, що інші члени НАТО та європейські країни також дали зрозуміти це Росії. І ми вважаємо, що в будь-який час важливо, аби будь-яка країна – і в тому числі Китай - чула (про ситуацію. – Ред.) напряму від України",- зауважив представник Держдепартаменту США.
Як повідомлялося раніше, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час переговорів зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою в рамках його візиту до країни закликатиме до припинення вогню та мирного врегулювання війни, попри окупацію Росією українських територій. Також Цензор.НЕТ інформував, що Кулеба їде в Китай: говоритиме про шляхи припинення російської агресії. 23 липня стало відомо, що Кулеба прибув до Китаю.
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в российской империи крепостных крестьян продавали на базарах.
цену русским писали на лбах.
а также их меняли на собак, коров и лошадей.
кляча оценивалась дороже русского.
але західно-східні слов'яни и південні слов'яни по генетіці мають зовсім різні гаплогрупи.
просто саме в українській статті це не вказано
якщо ви подивитесь генетику, то західні і східні слов'яни то гаплогруппа r1a.
у південних слов'ян зовсім інша гаплогруппа.
то мабуть по російській версії. щоб показати, що "східні слов'яни мають бути разом"
насправді у західних і східних слов'ян одна гаплогруппа. вони однакові.
потім там було ВКЛ. литвини.
там вже рускі називаються рускіми.
в книгах чєхова і толстого є такі слова як "рускій мужик"
пушкін пише "там рускій дух, там русью пахнєт".
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гаплогрупа r1a слов'янська.
вона є на заході росії.
Доїхав нарешті, але загубився десь в коридорах пекінського аєропорту?
те що його ніхто не зустрів з КНР, вже багато про що говорить.
Йому зовсім не цікаво що 1-2-5-10 млн. Українців загинуть. В Китаї, мабуть, за день просто помирає більше.