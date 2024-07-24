Госдеп о визите Кулебы в Китай: Пекин должен слышать о последствиях российской агрессии напрямую от Украины
Визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Китай является важным.
Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, комментируя визит Кулебы в Китай, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Важно, чтобы Китай узнал непосредственно от Украины об убытках, которые она понесла из-за агрессивной войны России",- отметил представитель Госдепа
Он напомнил, что КНР помогает подпитывать боевые действия путем поддержки оборонно-промышленной базы России.
"Мы всегда четко заявляли, что важно, чтобы каждая страна мира признала, что в этом конфликте есть агрессор и есть жертва. И мы не должны относиться к двум сторонам так, будто они несут одинаковую ответственность",- добавил Миллер.
Представитель Госдепа также отметил, что Соединенные Штаты четко подчеркивали это, когда общались с китайской стороной.
"Я знаю, что другие члены НАТО и европейские страны также дали понять это России. И мы считаем, что в любое время важно, чтобы любая страна - и в том числе Китай - слышала (о ситуации. - Ред.) напрямую от Украины",- отметил представитель Госдепартамента США.
Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Китая Ван И во время переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в рамках его визита в страну будет призывать к прекращению огня и мирному урегулированию войны, несмотря на оккупацию Россией украинских территорий. Также Цензор.НЕТ информировал, что Кулеба едет в Китай: будет говорить о путях прекращения российской агрессии. 23 июля стало известно, что Кулеба прибыл в Китай.
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в российской империи крепостных крестьян продавали на базарах.
цену русским писали на лбах.
а также их меняли на собак, коров и лошадей.
кляча оценивалась дороже русского.
але західно-східні слов'яни и південні слов'яни по генетіці мають зовсім різні гаплогрупи.
просто саме в українській статті це не вказано
якщо ви подивитесь генетику, то західні і східні слов'яни то гаплогруппа r1a.
у південних слов'ян зовсім інша гаплогруппа.
то мабуть по російській версії. щоб показати, що "східні слов'яни мають бути разом"
насправді у західних і східних слов'ян одна гаплогруппа. вони однакові.
потім там було ВКЛ. литвини.
там вже рускі називаються рускіми.
в книгах чєхова і толстого є такі слова як "рускій мужик"
пушкін пише "там рускій дух, там русью пахнєт".
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гаплогрупа r1a слов'янська.
вона є на заході росії.
Доїхав нарешті, але загубився десь в коридорах пекінського аєропорту?
те що його ніхто не зустрів з КНР, вже багато про що говорить.
Йому зовсім не цікаво що 1-2-5-10 млн. Українців загинуть. В Китаї, мабуть, за день просто помирає більше.