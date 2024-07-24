РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12200 посетителей онлайн
Новости
1 878 21

Госдеп о визите Кулебы в Китай: Пекин должен слышать о последствиях российской агрессии напрямую от Украины

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Китай является важным.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, комментируя визит Кулебы в Китай, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Важно, чтобы Китай узнал непосредственно от Украины об убытках, которые она понесла из-за агрессивной войны России",- отметил представитель Госдепа

Он напомнил, что КНР помогает подпитывать боевые действия путем поддержки оборонно-промышленной базы России.

"Мы всегда четко заявляли, что важно, чтобы каждая страна мира признала, что в этом конфликте есть агрессор и есть жертва. И мы не должны относиться к двум сторонам так, будто они несут одинаковую ответственность",- добавил Миллер.

Представитель Госдепа также отметил, что Соединенные Штаты четко подчеркивали это, когда общались с китайской стороной.

Читайте также: Украина остается одной из важнейших тем во время переговоров с союзниками, - Госдеп США

"Я знаю, что другие члены НАТО и европейские страны также дали понять это России. И мы считаем, что в любое время важно, чтобы любая страна - и в том числе Китай - слышала (о ситуации. - Ред.) напрямую от Украины",- отметил представитель Госдепартамента США.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Китая Ван И во время переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в рамках его визита в страну будет призывать к прекращению огня и мирному урегулированию войны, несмотря на оккупацию Россией украинских территорий. Также Цензор.НЕТ информировал, что Кулеба едет в Китай: будет говорить о путях прекращения российской агрессии. 23 июля стало известно, что Кулеба прибыл в Китай.

Автор: 

Госдепартамент США (1818) Китай (2911) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
"23 липня стало відомо, що Кулеба до Китаю. Джерело:
Доїхав нарешті, але загубився десь в коридорах пекінського аєропорту?
показать весь комментарий
24.07.2024 07:24
+2
Так бридкі москалі під росіян підступно замаскувалися нещодавно тільки після 1721 року. А раніше вони кацапи- личаки ніколи ними не були. По суті, вони і зараз генетично не руські (ДНК).
показать весь комментарий
24.07.2024 06:53
+2
То *********. Безхребетні раби, віддавші майбутнє своїх дітей без бою.
показать весь комментарий
24.07.2024 08:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
когда русский вам начнет рассказывать про свое величие, покажите ему это видео:

https://www.youtube.com/watch?v=BELwHQDX7Pc

в российской империи крепостных крестьян продавали на базарах.
цену русским писали на лбах.
а также их меняли на собак, коров и лошадей.
кляча оценивалась дороже русского.
показать весь комментарий
24.07.2024 06:41 Ответить
Так бридкі москалі під росіян підступно замаскувалися нещодавно тільки після 1721 року. А раніше вони кацапи- личаки ніколи ними не були. По суті, вони і зараз генетично не руські (ДНК).
показать весь комментарий
24.07.2024 06:53 Ответить
А білоруси руські?
показать весь комментарий
24.07.2024 08:00 Ответить
То *********. Безхребетні раби, віддавші майбутнє своїх дітей без бою.
показать весь комментарий
24.07.2024 08:04 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8 https://uk.wikipedia.org/wiki/Слов%27яни

показать весь комментарий
24.07.2024 08:06 Ответить
то по мовам.

але західно-східні слов'яни и південні слов'яни по генетіці мають зовсім різні гаплогрупи.
показать весь комментарий
24.07.2024 09:05 Ответить
Це з генетики
просто саме в українській статті це не вказано
показать весь комментарий
24.07.2024 09:10 Ответить
в статті написано, що то по мовам.

якщо ви подивитесь генетику, то західні і східні слов'яни то гаплогруппа r1a.

у південних слов'ян зовсім інша гаплогруппа.
показать весь комментарий
24.07.2024 09:26 Ответить
і я не знаю хто слов'ян розділив на західних і східних.

то мабуть по російській версії. щоб показати, що "східні слов'яни мають бути разом"

насправді у західних і східних слов'ян одна гаплогруппа. вони однакові.
показать весь комментарий
24.07.2024 09:07 Ответить
Західні, Східні і Південні...
показать весь комментарий
24.07.2024 09:13 Ответить
західні і східні це має бути одна група
показать весь комментарий
24.07.2024 09:25 Ответить
в інтерв'ю лукашенка є такі слова "в 1991 році білорусь була проєвропейська і вона пішла б по шляху україни. я 30 років для путіна розвертав білорусь в сторону росії"
показать весь комментарий
24.07.2024 09:03 Ответить
білоруси то було полоцьке князівство в русі.

потім там було ВКЛ. литвини.
показать весь комментарий
24.07.2024 09:14 Ответить
книга жак маржерет. состояние российской империи и великого княжества московии. 1600 рік.

там вже рускі називаються рускіми.

в книгах чєхова і толстого є такі слова як "рускій мужик"

пушкін пише "там рускій дух, там русью пахнєт".

---------------------------

гаплогрупа r1a слов'янська.

вона є на заході росії.
показать весь комментарий
24.07.2024 09:01 Ответить
На заході . Бо Воронеж , Володимир, Ярославль брянск, це саме українські землі. Ніяк не мокшанські
показать весь комментарий
24.07.2024 11:29 Ответить
А чим же це треба поступиться Україні своїм лютим ворогам оккупантам кремлівським фашистам як це пропонують Кулібіну підступні кітайози ? Що своїм суверенітетом, територіальною цілісністю, свободою...? Повністю підспівують кляті жовтоморді ********** фашисту -терористу )(уйлу.
показать весь комментарий
24.07.2024 06:42 Ответить
Та китаю пофиг, там милионами считают.
показать весь комментарий
24.07.2024 07:07 Ответить
"23 липня стало відомо, що Кулеба до Китаю. Джерело:
Доїхав нарешті, але загубився десь в коридорах пекінського аєропорту?
показать весь комментарий
24.07.2024 07:24 Ответить
чекає прийому

те що його ніхто не зустрів з КНР, вже багато про що говорить.
показать весь комментарий
24.07.2024 07:39 Ответить
Пекіну важливо почути від Заходу які будуть наслідки для Китаю якщо він продовжить свою політику захоплення росії через підтримку її у війні проти України.
Йому зовсім не цікаво що 1-2-5-10 млн. Українців загинуть. В Китаї, мабуть, за день просто помирає більше.
показать весь комментарий
24.07.2024 11:24 Ответить
 
 