Госдеп о визите Кулебы в Китай: Пекин должен слышать о последствиях российской агрессии напрямую от Украины

Визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Китай является важным.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, комментируя визит Кулебы в Китай, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Важно, чтобы Китай узнал непосредственно от Украины об убытках, которые она понесла из-за агрессивной войны России",- отметил представитель Госдепа

Он напомнил, что КНР помогает подпитывать боевые действия путем поддержки оборонно-промышленной базы России.

"Мы всегда четко заявляли, что важно, чтобы каждая страна мира признала, что в этом конфликте есть агрессор и есть жертва. И мы не должны относиться к двум сторонам так, будто они несут одинаковую ответственность",- добавил Миллер.

Представитель Госдепа также отметил, что Соединенные Штаты четко подчеркивали это, когда общались с китайской стороной.

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"Я знаю, что другие члены НАТО и европейские страны также дали понять это России. И мы считаем, что в любое время важно, чтобы любая страна - и в том числе Китай - слышала (о ситуации. - Ред.) напрямую от Украины",- отметил представитель Госдепартамента США.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Китая Ван И во время переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в рамках его визита в страну будет призывать к прекращению огня и мирному урегулированию войны, несмотря на оккупацию Россией украинских территорий. Также Цензор.НЕТ информировал, что Кулеба едет в Китай: будет говорить о путях прекращения российской агрессии. 23 июля стало известно, что Кулеба прибыл в Китай.