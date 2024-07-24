Ворог зосереджує зусилля біля Північного та Залізного. Торецьк активно бомбардують, - Генштаб

Упродовж минулої доби, 23 липня 2024 року, на фронті зафіксовано 152 бойові зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетні удари із застосуванням двох ракет, 41 авіаційний удар (задіяв, зокрема, 54 КАБи), здійснив 4443 обстріли, 120 з них - із використанням реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Ветеринарне, Липці, Малі Проходи, Рубіжне, Стариця, Веселе, Синьківка Харківської області; Торецьк, Верхньокам’янське, Вовче, Олександропіль, Новоселівка Перша Донецької області та Мала Токмачка на Запоріжжі.

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Удари по ворогу

За минулу добу, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали сім авіаударів по скупченнях живої сили противника, уразили чотири артсистеми, три склади, два засоби ППО і два пункти управління російських окупантів.

Нагадується, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 1140 осіб. Також українські воїни знешкодили 14 танків, 13 бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем, засіб ППО, літак Су-25, одну ракету, 33 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 77 автомобілів та 10 одиниць спеціальної техніки

Обстановка на Харківщині

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу зросла до дев’яти. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля шести різних населених пунктів. Акцентував свої дії ворог на Синьківці, де, за підтримки авіації, провів чотири атаки.

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Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку наші війська відбили 13 штурмів окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Терни та Невське.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито дев’ять атак поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Переїзного та Виїмки.

"На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 14 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Васюківки, Оріхово-Василівки, Новомаркового, Часового Яру, Іванівського, Ступочок, Білої гори та Андріївки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак. Зусилля зосереджував неподалік населених пунктів Північне та Залізне - провів тут майже 80 відсотків від усіх боєзіткнень. Окрім того, штурмував у районах Нью-Йорка та Торецька. Активно бомбардував місто Торецьк", - наголошують у Генштабі.

Також зазначається, що на Покровському напрямку нашими захисниками відбито 41 атаку в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Воздвиженка, Прогрес, Новоселівка Перша, Уманське та Яснобродівка, де загарбники намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій.

Як інформує Генштаб, на Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки, де ворог 10 разів намагався прорвати оборону наших військ.

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Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку окупанти здійснили невдалий штурм наших позицій біля Костянтинівки. Били некерованими авіаракетами по Вугледару і в район Урожайного.

На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення неподалік Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку успіху не мали три атаки росіян на лівобережжі річки Дніпро.

Обстановка на Півночі

Також у Генштабі зазначають, що на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Оперативна обстановка без суттєвих змін.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, обстрілюв з території рф, зокрема, населені пункти Попівка, Волфине, Яструбине, Степок і Кіндратівка.

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Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам значних втрат в техніці та живій силі, виснажують наступальний потенціал ворога вздовж всієї лінії фронту та у тилу.