З початку доби відбулося 83 бойові зіткнення, найбільше ворог атакує на Покровському напрямку, - Генштаб ЗСУ

Станом на 16:00 окупанти здійснили 83 спроби витіснити наших воїнів із займаних позицій. Ще тривають бойові зіткнення у 17 локаціях. Ворог продовжує найактивніше атакувати на Покровському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Ситуація на півночі

На Чернігівщині та Сумщині станом на зараз загарбники обстріляли з території РФ райони Попівки, Волфиного, Яструбиного, Степка та Кіндратівки. Окрім того, біля останньої, а також неподалік Басівки, вибухали ворожі некеровані авіаракети.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку без особливих змін – окупанти безуспішно 11 разів атакували у районах Глибокого, Тихого і Вовчанська. Також ворог активно задіював авіаційну компоненту - скинув понад десяток КАБів поблизу шести різних населених пунктів.

На Куп’янському напрямку відбулись безуспішні спроби окупантів просунутись вперед у районах Петропавлівки, Глушківки, Андріївки та Стельмахівки. Ситуація контрольована.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку кількість спроб окупантів покращити тактичне положення збільшилась до дев’яти. Сім з цих боєзіткнень тривають в районах сіл Макіївка та Невське.

На Сіверському напрямку сьогодні наші воїни вісім разів жорстко припинили активність загарбників біля Виїмки, Переїзного, Верхньокам’янського та Спірного.

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На Краматорському напрямку продовжуються бої в районах Часового Яру і Васюківки. Зазнав невдачі ворог ще у трьох атаках - неподалік Новомаркового, Оріхово-Василівки та Іванівського.

На Торецькому напрямку триває бій у двох локаціях неподалік Залізного. Дві атаки росіян там вже відбито. Чотири раз отримали відкоша загарбники біля Північного, ще одна ворожа атака захлинулась поблизу Торецька. По цьому місту терористи сьогодні завдали аж п’ять авіаударів - скинули загалом десяток КАБів.

На Покровському напрямку окупанти не зменшують тиску. Від початку доби ворог 27 разів атакував оборонні рубежі українських захисників. Тривають 12 штурмових дій - йдуть бої в районах Пантелеймонівки, Воздвиженки, Новоолександрівки, Прогреса та Новоселівки Першої. Окрім того, ворог загалом скинув сім КАБів біля Вовчого, а НАРами бив у бік Олександрополя та згаданої раніше Новоселівки Першої.

На Курахівському напрямку продовжуються дві атаки загарбників біля Красногорівки. Ситуація під контролем Сил оборони. Ще п’ять штурмів відбито там же та в районі Костянтинівки. Ворог зазнав втрат. Йде підрахунок.

Бойові дії на півдні

На Времівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках українські воїни відбили по одній атаці окупантів. Чотири рази ворог підтримував свої дії авіаударами - бив некерованими ракетами біля Урожайного та скинув КАБи по районах Малої Токмачки і Кам’янського.

На решті напрямків – ситуація без особливих змін.

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