С начала суток произошло 83 боевых столкновения, больше всего враг атакует на Покровском направлении, - Генштаб ВСУ

По состоянию на 16:00 оккупанты совершили 83 попытки вытеснить наших воинов с занимаемых позиций. Еще продолжаются боевые столкновения в 17 локациях. Враг продолжает активно атаковать на Покровском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

На Черниговщине и Сумщине по состоянию на сейчас захватчики обстреляли с территории РФ районы Поповки, Волфиного, Ястребиного, Степка и Кондратовки. Кроме того, возле последней, а также неподалеку Басовки, взрывались вражеские неуправляемые авиаракеты.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении без особых изменений - оккупанты безуспешно 11 раз атаковали в районах Глубокого, Тихого и Волчанска. Также враг активно задействовал авиационную компоненту - сбросил более десятка КАБов вблизи шести различных населенных пунктов.

На Купянском направлении были безуспешные попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Петропавловки, Глушковки, Андреевки и Стельмаховки. Ситуация контролируется.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении количество попыток оккупантов улучшить тактическое положение увеличилось до девяти. Семь из этих боестолкновений продолжаются в районах сел Макеевка и Невское.

На Северском направлении сегодня наши воины восемь раз жестко пресекли активность захватчиков возле Выемки, Переездного, Верхнекаменского и Спорного.

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На Краматорском направлении продолжаются бои в районах Часового Яра и Васюковки. Потерпел неудачу враг еще в трех атаках - неподалеку Новомарочного, Орехово-Васильевки и Ивановского.

На Торецком направлении продолжается бой в двух локациях неподалеку Железного. Две атаки россиян там уже отбиты. Четыре раза получили отпор захватчики у Северного, еще одна вражеская атака захлебнулась вблизи Торецка. По этому городу террористы сегодня нанесли аж пять авиаударов - сбросили всего десяток КАБов.

На Покровском направлении оккупанты не уменьшают давления. С начала суток враг 27 раз атаковал оборонительные рубежи украинских защитников. Продолжаются 12 штурмовых действий - идут бои в районах Пантелеймоновки, Воздвиженки, Новоалександровки, Прогресса и Новоселовки Первой. Кроме того, враг в целом сбросил семь КАБов возле Волчьего, а НАРами бил в сторону Александрополя и упомянутой ранее Новоселовки Первой.

На Кураховском направлении продолжаются две атаки захватчиков возле Красногоровки. Ситуация под контролем Сил обороны. Еще пять штурмов отбито там же и в районе Константиновки. Враг понес потери. Идет подсчет.

Боевые действия на юге

На Времевском, Ореховском и Приднепровском направлениях украинские воины отбили по одной атаке оккупантов. Четыре раза враг поддерживал свои действия авиаударами - бил неуправляемыми ракетами возле Урожайного и сбросил КАБы по районам Малой Токмачки и Каменского.

На остальных направлениях - ситуация без особых изменений.

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