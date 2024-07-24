Враг сосредоточивает усилия у Пивничного и Зализного. Торецк активно бомбят, - Генштаб

За прошедшие сутки, 23 июля 2024 года, на фронте зафиксировано 152 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, 41 авиационный удар (задействовал, в частности, 54 КАБа), совершил 4443 обстрела, 120 из них - с использованием реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Ветеринарное, Липцы, Малые Проходы, Рубежное, Старица, Веселое, Синьковка Харьковской области; Торецк, Верхнекаменское, Волчье, Александрополь, Новоселовка Первая Донецкой области и Малая Токмачка на Запорожье.

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Удары по врагу

За минувшие сутки, авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли семь авиаударов по скоплениям живой силы противника, поразили четыре артсистемы, три склада, два средства ПВО и два пункта управления российских оккупантов.

Напоминается, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1140 человек. Также украинские воины обезвредили 14 танков, 13 боевых бронированных машин, 65 артиллерийских систем, средство ПВО, самолет Су-25, одну ракету, 33 БпЛА оперативно-тактического уровня, 77 автомобилей и 10 единиц специальной техники.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Волчанск.

На Купянском направлении количество боестолкновений за сутки возросло до девяти. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле шести различных населенных пунктов. Акцентировал свои действия враг на Синьковке, где при поддержке авиации провел четыре атаки.

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Обстановка на остоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении наши войска отразили 13 штурмов оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Терны и Невское.

На Северском направлении Силами обороны отражено девять атак вблизи Спорного, Верхнекаменского, Переездного и Выемки.

"На Краматорском направлении украинские воины остановили 14 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Васюковки, Орехово-Васильевки, Новомаркового, Часова Яра, Ивановского, Ступочек, Белой горы и Андреевки.

На Торецком направлении враг осуществил 18 атак. Усилия сосредоточивал неподалеку от населенных пунктов Пивничное и Зализное - провел здесь почти 80 процентов от всех боестолкновений. Кроме того, штурмовал в районах Нью-Йорка и Торецка. Активно бомбил город Торецк", - отмечают в Генштабе.

Также отмечается, что на Покровском направлении нашими защитниками отражена 41 атака в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Новоалександровка, Воздвиженка, Прогресс, Новоселовка Первая, Уманское и Яснобродовка, где захватчики пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций.

Как информирует Генштаб, на Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Константиновки и Парасковиевки, где враг 10 раз пытался прорвать оборону наших войск.

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Обстановка на юге

На Времeвском направлении оккупанты совершили неудачный штурм наших позиций возле Константиновки. Били неуправляемыми авиаракетами по Угледару и в район Урожайного.

На Ореховском направлении произошли два боевых столкновения неподалеку Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении успеха не имели три атаки россиян на левобережье реки Днепр.

Обстановка на севере

Также в Генштабе отмечают, что на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оперативная обстановка без существенных изменений.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, обстреливая с территории РФ, в частности, населенные пункты Поповка, Волфино, Яструбино, Степок и Кондратовка.

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Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам значительные потери в технике и живой силе, истощают наступательный потенциал врага вдоль всей линии фронта и в тылу.