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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 570 120 человек (+1140 за сутки), 363 самолета, 8 302 танка, 15 759 артсистем, 16 013 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 570 120 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.07.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 570120 (+1140) человек,

танков - 8302 (+14) ед.,

боевых бронированных машин - 16013 (+13) ед.,

артиллерийских систем - 15759 (+65) ед.,

РСЗО - 1125 (+0) ед.,

средства ППО - 902 (+1) ед.,

самолетов - 363 (+1) ед.,

вертолетов - 326 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 12544 (+33),

крылатые ракеты - 2402 (+1),

корабли/катера - 28 (+0) ед.,

подводные лодки - 1 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 21279 (+77) ед.,

специальная техника - 2650 (+10).

Смотрите также: Тело оккупанта разорвало, и от захватчика остался один зад

втрати військ РФ в Україні

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19210) ликвидация (3536) уничтожение (6916) техника (1736)


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Топ комментарии
+21
Минув 3808 день москальсько-української війни.
180!! одиниць техніки, 1 пєпєлац та 1140! чумардосів за день.
Арта 65!, броня 27, логістика 77!
Хороші жнива. Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 66 000! ББМ перевалили за 16 000!
 Черговий пєпєлац порадував )
Цікаво, що танків знищено більше ніж ББМ, десь пробували залізний кулак.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 570 000!!! це більше, ніж таке місто, як Ярославль, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 10 000 рил.
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24.07.2024 08:47
+14
Зокрема нормального верховного головнокомандувача.
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24.07.2024 08:21
+10
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24.07.2024 08:50
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Правила форума Совет форумчан
а мотоцикл - це "автомобільна техніка"?
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24.07.2024 08:01 Ответить
Заводити ще графу мотоцикли???
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24.07.2024 08:06 Ответить
Графа є лише на військову техніку що бере участь у військових парадах.
Деревяні мотокаляски - це не армія.
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24.07.2024 13:04 Ответить
А пральні машини і унітази - це спеціальна техніка?
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24.07.2024 23:36 Ответить
мабуть ні. але для розуміння того, про що тут пишуть, моє питання - цілком слушне. чи ні?
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24.07.2024 08:17 Ответить
Не дивлячись ні на що, ворог несе великі втрати. Нам би ще командування нормальне.
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24.07.2024 08:19 Ответить
Зокрема нормального верховного головнокомандувача.
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24.07.2024 08:21 Ответить
Він непогано грає роль верховного головнокомандувача !
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24.07.2024 09:41 Ответить
Утилізація моськовького лайна триває!! Слава ЗСУ!!))
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24.07.2024 08:33 Ответить
Минув 3808 день москальсько-української війни.
180!! одиниць техніки, 1 пєпєлац та 1140! чумардосів за день.
Арта 65!, броня 27, логістика 77!
Хороші жнива. Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 66 000! ББМ перевалили за 16 000!
 Черговий пєпєлац порадував )
Цікаво, що танків знищено більше ніж ББМ, десь пробували залізний кулак.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 570 000!!! це більше, ніж таке місто, як Ярославль, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 10 000 рил.
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24.07.2024 08:47 Ответить
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24.07.2024 08:50 Ответить
Такими темпами к середині серпня вже буде Владивосток
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24.07.2024 09:26 Ответить
570 тисяч чумардосів, але це вже не ювілей, а чергові десять тисяч.
Танки все ж здолали другу сотню в липні як і спецтехніка (203/202)
Арта на сьогодні 1 160 стволів, це травневий показник, по переду тільки червень 1 415 стволів - велика ймовірність нового місячного рекорду.
Третій лаптєльот за липень, а броня 666 одиниць - показово так.
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24.07.2024 09:14 Ответить
10 000 це зараз середьнотижневий результат заготівлі москалятини .
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24.07.2024 09:27 Ответить
тобто 30 тисяч голів скота які назбирують в ****** цілком влаштовує кремлівських підарів.
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24.07.2024 09:30 Ответить
Кримлівських влаштовує, але є одне але - розпочинали з 200 000, зараз вже пропонують 1 700 000 фублєй контрактникам. Обіцять не означє женитись, от цього скоти не розуміють і не цікавляться тим, куди що місяця діваються попередні 30 тисяч скотиняк.
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24.07.2024 10:24 Ответить
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24.07.2024 12:27 Ответить
ЗСУ розвіяли міфи про "другу армію світу" і її "анало говнет". Кадровий склад їхньої армії практично весь знищений, у хід пішло відверте "м'ясо", яке вибивається в промислових масштабах. Технічні ресурси виснажуються, на полі бою викидається техніка часів Другої світової війни. Незабаром Т-34 почнуть знімати з п'єдесталів та посилати у бій. Наші тихохідні дрони безперешкодно залітають на тисячі кілометрів їхньої території та знищують об'єкти у їхньому тилу. І це ми робимо в умовах зовнішньої допомоги та в умовах обмежень застосування цієї допомоги. І в цих реаліях наш ворог волає про якесь "вяличие" і претендує на "світове панування" і намагається боротися з усім цивілізованим світом. Придурки, мать їх! Не пощастило нам із сусідом. Проте вирішувати цю проблему доведеться саме нам, незалежно від нашого бажання. Ніхто інший за нас цього не зробить ...
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24.07.2024 12:59 Ответить
на кацапах по ходу вже ТРИ мільйона пропонують - це зі всіма виплатами.
1 700 - це лише регіональне, а є ще від міноборони.
Бажаючих - дуже мало. Це добре.
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24.07.2024 13:07 Ответить
І літачок!
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24.07.2024 09:45 Ответить
 
 