Общие боевые потери РФ с начала войны – около 570 120 человек (+1140 за сутки), 363 самолета, 8 302 танка, 15 759 артсистем, 16 013 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 570 120 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.07.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 570120 (+1140) человек,

танков - 8302 (+14) ед.,

боевых бронированных машин - 16013 (+13) ед.,

артиллерийских систем - 15759 (+65) ед.,

РСЗО - 1125 (+0) ед.,

средства ППО - 902 (+1) ед.,

самолетов - 363 (+1) ед.,

вертолетов - 326 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 12544 (+33),

крылатые ракеты - 2402 (+1),

корабли/катера - 28 (+0) ед.,

подводные лодки - 1 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 21279 (+77) ед.,

специальная техника - 2650 (+10).

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.