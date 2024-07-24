Общие боевые потери РФ с начала войны – около 570 120 человек (+1140 за сутки), 363 самолета, 8 302 танка, 15 759 артсистем, 16 013 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 570 120 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.07.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 570120 (+1140) человек,
танков - 8302 (+14) ед.,
боевых бронированных машин - 16013 (+13) ед.,
артиллерийских систем - 15759 (+65) ед.,
РСЗО - 1125 (+0) ед.,
средства ППО - 902 (+1) ед.,
самолетов - 363 (+1) ед.,
вертолетов - 326 (+0) ед.,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 12544 (+33),
крылатые ракеты - 2402 (+1),
корабли/катера - 28 (+0) ед.,
подводные лодки - 1 (+0) ед.,
автомобильной техники и автоцистерн - 21279 (+77) ед.,
специальная техника - 2650 (+10).
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Деревяні мотокаляски - це не армія.
180!! одиниць техніки, 1 пєпєлац та 1140! чумардосів за день.
Арта 65!, броня 27, логістика 77!
Хороші жнива. Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 66 000! ББМ перевалили за 16 000!
Черговий пєпєлац порадував )
Цікаво, що танків знищено більше ніж ББМ, десь пробували залізний кулак.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 570 000!!! це більше, ніж таке місто, як Ярославль, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 10 000 рил.
Танки все ж здолали другу сотню в липні як і спецтехніка (203/202)
Арта на сьогодні 1 160 стволів, це травневий показник, по переду тільки червень 1 415 стволів - велика ймовірність нового місячного рекорду.
Третій лаптєльот за липень, а броня 666 одиниць - показово так.
1 700 - це лише регіональне, а є ще від міноборони.
Бажаючих - дуже мало. Це добре.