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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 570 120 осіб (+1140 за добу), 363 літаки, 8302 танки, 15 759 артсистем, 16 013 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 570 120 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.07.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 570120 (+1140) осіб,

танків - 8302 (+14) од,

бойових броньованих машин - 16013 (+13) од,

артилерійських систем - 15759 (+65) од,

РСЗВ - 1125 (+0) од,

засоби ППО - 902 (+1) од,

літаків - 363 (+1) од,

гелікоптерів - 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12544 (+33),

крилаті ракети - 2402 (+1),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 21279 (+77) од,

спеціальна техніка - 2650 (+10)

Також дивіться: Тіло окупанта розірвало і від загарбника лишився один зад. ВIДЕО 18+

втрати військ РФ в Україні

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17359) ліквідація (3918) знищення (7227) техніка (1826)


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Топ коментарі
+21
Минув 3808 день москальсько-української війни.
180!! одиниць техніки, 1 пєпєлац та 1140! чумардосів за день.
Арта 65!, броня 27, логістика 77!
Хороші жнива. Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 66 000! ББМ перевалили за 16 000!
 Черговий пєпєлац порадував )
Цікаво, що танків знищено більше ніж ББМ, десь пробували залізний кулак.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 570 000!!! це більше, ніж таке місто, як Ярославль, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 10 000 рил.
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24.07.2024 08:47
+14
Зокрема нормального верховного головнокомандувача.
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24.07.2024 08:21
+10
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24.07.2024 08:50
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а мотоцикл - це "автомобільна техніка"?
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24.07.2024 08:01 Відповісти
Заводити ще графу мотоцикли???
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24.07.2024 08:06 Відповісти
Графа є лише на військову техніку що бере участь у військових парадах.
Деревяні мотокаляски - це не армія.
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24.07.2024 13:04 Відповісти
А пральні машини і унітази - це спеціальна техніка?
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24.07.2024 23:36 Відповісти
мабуть ні. але для розуміння того, про що тут пишуть, моє питання - цілком слушне. чи ні?
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24.07.2024 08:17 Відповісти
Не дивлячись ні на що, ворог несе великі втрати. Нам би ще командування нормальне.
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24.07.2024 08:19 Відповісти
Зокрема нормального верховного головнокомандувача.
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24.07.2024 08:21 Відповісти
Він непогано грає роль верховного головнокомандувача !
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24.07.2024 09:41 Відповісти
Утилізація моськовького лайна триває!! Слава ЗСУ!!))
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24.07.2024 08:33 Відповісти
Минув 3808 день москальсько-української війни.
180!! одиниць техніки, 1 пєпєлац та 1140! чумардосів за день.
Арта 65!, броня 27, логістика 77!
Хороші жнива. Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 66 000! ББМ перевалили за 16 000!
 Черговий пєпєлац порадував )
Цікаво, що танків знищено більше ніж ББМ, десь пробували залізний кулак.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 570 000!!! це більше, ніж таке місто, як Ярославль, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 10 000 рил.
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24.07.2024 08:47 Відповісти
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24.07.2024 08:50 Відповісти
Такими темпами к середині серпня вже буде Владивосток
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24.07.2024 09:26 Відповісти
570 тисяч чумардосів, але це вже не ювілей, а чергові десять тисяч.
Танки все ж здолали другу сотню в липні як і спецтехніка (203/202)
Арта на сьогодні 1 160 стволів, це травневий показник, по переду тільки червень 1 415 стволів - велика ймовірність нового місячного рекорду.
Третій лаптєльот за липень, а броня 666 одиниць - показово так.
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24.07.2024 09:14 Відповісти
10 000 це зараз середьнотижневий результат заготівлі москалятини .
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24.07.2024 09:27 Відповісти
тобто 30 тисяч голів скота які назбирують в ****** цілком влаштовує кремлівських підарів.
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24.07.2024 09:30 Відповісти
Кримлівських влаштовує, але є одне але - розпочинали з 200 000, зараз вже пропонують 1 700 000 фублєй контрактникам. Обіцять не означє женитись, от цього скоти не розуміють і не цікавляться тим, куди що місяця діваються попередні 30 тисяч скотиняк.
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24.07.2024 10:24 Відповісти
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24.07.2024 12:27 Відповісти
ЗСУ розвіяли міфи про "другу армію світу" і її "анало говнет". Кадровий склад їхньої армії практично весь знищений, у хід пішло відверте "м'ясо", яке вибивається в промислових масштабах. Технічні ресурси виснажуються, на полі бою викидається техніка часів Другої світової війни. Незабаром Т-34 почнуть знімати з п'єдесталів та посилати у бій. Наші тихохідні дрони безперешкодно залітають на тисячі кілометрів їхньої території та знищують об'єкти у їхньому тилу. І це ми робимо в умовах зовнішньої допомоги та в умовах обмежень застосування цієї допомоги. І в цих реаліях наш ворог волає про якесь "вяличие" і претендує на "світове панування" і намагається боротися з усім цивілізованим світом. Придурки, мать їх! Не пощастило нам із сусідом. Проте вирішувати цю проблему доведеться саме нам, незалежно від нашого бажання. Ніхто інший за нас цього не зробить ...
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24.07.2024 12:59 Відповісти
на кацапах по ходу вже ТРИ мільйона пропонують - це зі всіма виплатами.
1 700 - це лише регіональне, а є ще від міноборони.
Бажаючих - дуже мало. Це добре.
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24.07.2024 13:07 Відповісти
І літачок!
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24.07.2024 09:45 Відповісти
 
 