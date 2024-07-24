Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 570 120 осіб (+1140 за добу), 363 літаки, 8302 танки, 15 759 артсистем, 16 013 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 570 120 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.07.24 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 570120 (+1140) осіб,
танків - 8302 (+14) од,
бойових броньованих машин - 16013 (+13) од,
артилерійських систем - 15759 (+65) од,
РСЗВ - 1125 (+0) од,
засоби ППО - 902 (+1) од,
літаків - 363 (+1) од,
гелікоптерів - 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12544 (+33),
крилаті ракети - 2402 (+1),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 21279 (+77) од,
спеціальна техніка - 2650 (+10)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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Деревяні мотокаляски - це не армія.
180!! одиниць техніки, 1 пєпєлац та 1140! чумардосів за день.
Арта 65!, броня 27, логістика 77!
Хороші жнива. Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 66 000! ББМ перевалили за 16 000!
Черговий пєпєлац порадував )
Цікаво, що танків знищено більше ніж ББМ, десь пробували залізний кулак.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 570 000!!! це більше, ніж таке місто, як Ярославль, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 10 000 рил.
Танки все ж здолали другу сотню в липні як і спецтехніка (203/202)
Арта на сьогодні 1 160 стволів, це травневий показник, по переду тільки червень 1 415 стволів - велика ймовірність нового місячного рекорду.
Третій лаптєльот за липень, а броня 666 одиниць - показово так.
1 700 - це лише регіональне, а є ще від міноборони.
Бажаючих - дуже мало. Це добре.