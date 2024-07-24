Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 570 120 осіб (+1140 за добу), 363 літаки, 8302 танки, 15 759 артсистем, 16 013 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 570 120 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.07.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 570120 (+1140) осіб,

танків - 8302 (+14) од,

бойових броньованих машин - 16013 (+13) од,

артилерійських систем - 15759 (+65) од,

РСЗВ - 1125 (+0) од,

засоби ППО - 902 (+1) од,

літаків - 363 (+1) од,

гелікоптерів - 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12544 (+33),

крилаті ракети - 2402 (+1),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 21279 (+77) од,

спеціальна техніка - 2650 (+10)

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.