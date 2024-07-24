У Франції затримали росіянина, який міг готувати операцію з "дестабілізації" Олімпіади

У Парижі затримали громадянина Росії за підозрою в підготовці зриву Олімпійських ігор. Французька влада провела обшук за місцем проживання чоловіка.

Про це повідомляє CNN із посиланням на місцеву прокуратуру, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під час обшуку у росіянина були виявлені докази того, що він готував "події, які можуть призвести до дестабілізації під час Олімпійських ігор".

У прокуратурі зазначили, що громадянина РФ затримали та розпочали попереднє розслідування за підозрою в "розвідці на користь іноземної держави з метою провокування ворожих дій у Франції".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Папа Римський закликав до встановлення перемир’я на час Олімпіади-2024

У разі визнання винним, максимальне покарання за скоєний злочин становить 30 років позбавлення волі. Більше подробиць про те, що нібито планував чоловік, прокуратура не повідомляє.

Прокуратура не повідомила жодних подробиць про те, що саме планував чоловік.

Олімпійські ігри-2024

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри відбуватимуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року у столиці Франції Парижі. Загалом буде 48 видів змагань у 32 спортивних дисциплінах.

В Іграх братимуть участь 15 російських та 16 білоруських спортсменів, які виступатимуть у нейтральному статусі.

Україну представлятимуть 140 спортсменів та спортсменок. Це буде найменше представництво в історії Ігор.

Читайте також: Макрон запропонував "політичне перемир’я" у Франції на час Олімпіади