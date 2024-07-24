УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10970 відвідувачів онлайн
Новини
1 979 8

У Франції затримали росіянина, який міг готувати операцію з "дестабілізації" Олімпіади

У Парижі затримали росіянина, який міг планувати спробу дестабілізації Олімпіади

У Парижі затримали громадянина Росії за підозрою в підготовці зриву Олімпійських ігор. Французька влада провела обшук за місцем проживання чоловіка.

Про це повідомляє CNN із посиланням на місцеву прокуратуру, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під час обшуку у росіянина були виявлені докази того, що він готував "події, які можуть призвести до дестабілізації під час Олімпійських ігор".

У прокуратурі зазначили, що громадянина РФ затримали та розпочали попереднє розслідування за підозрою в "розвідці на користь іноземної держави з метою провокування ворожих дій у Франції".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Папа Римський закликав до встановлення перемир’я на час Олімпіади-2024

У разі визнання винним, максимальне покарання за скоєний злочин становить 30 років позбавлення волі. Більше подробиць про те, що нібито планував чоловік, прокуратура не повідомляє.

Прокуратура не повідомила жодних подробиць про те, що саме планував чоловік.

Олімпійські ігри-2024

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри відбуватимуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року у столиці Франції Парижі. Загалом буде 48 видів змагань у 32 спортивних дисциплінах.

В Іграх братимуть участь 15 російських та 16 білоруських спортсменів, які виступатимуть у нейтральному статусі.

Україну представлятимуть 140 спортсменів та спортсменок. Це буде найменше представництво в історії Ігор.

Читайте також: Макрон запропонував "політичне перемир’я" у Франції на час Олімпіади

Автор: 

затримання (4336) Олімпіада (687) росія (64969) Франція (3049)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапи готують там теракти на ісламістському грунті.
показати весь коментар
24.07.2024 09:24 Відповісти
Там, до Франції, наїхало цих рашистів, як вошей!!
Гадять вони, як і в Україні чи Польщі, пильнувати треба французам!!
Мабуть, толстоєвськага привезли, щоб читати французам…
показати весь коментар
24.07.2024 09:27 Відповісти
Лєпєнша візьме на поруки?
показати весь коментар
24.07.2024 09:29 Відповісти
навіщо бидло взагалі в цивілізацію пускають?

хто дверці відкрив з загону?

і ще "харошіє русскіє" ходорковський, чічваркін і гарі каспаров говорять, що європі потрібно зробити вільний в'їзд для російських граждан. тіпа , так рускіє будуть бігти від режима. ми бачимо як рускіє в'їжджають в європу! з буквами z на футболках!
показати весь коментар
24.07.2024 09:31 Відповісти
Вони можуть і з українським паспортом влізти.
показати весь коментар
24.07.2024 10:34 Відповісти
Видріжте йому "дестабілізатор" по саму жопу.
показати весь коментар
24.07.2024 09:32 Відповісти
.
показати весь коментар
24.07.2024 09:32 Відповісти
Один алковаленок готовил Операцию по Дестабилизации Оленьпиады. Хорошо что вовремя поймали.
показати весь коментар
24.07.2024 10:21 Відповісти
 
 