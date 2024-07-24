Во Франции задержан россиянин, который мог готовить операцию по "дестабилизации" Олимпиады
В Париже задержали гражданина России по подозрению в подготовке срыва Олимпийских игр. Французские власти провели обыск по месту жительства мужчины.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на местную прокуратуру, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что во время обыска у россиянина были обнаружены доказательства того, что он готовил "события, которые могут привести к дестабилизации во время Олимпийских игр".
В прокуратуре отметили, что гражданина РФ задержали и начали предварительное расследование по подозрению в "разведке в пользу иностранного государства с целью провоцирования враждебных действий во Франции".
В случае признания виновным, максимальное наказание за совершенное преступление составляет 30 лет лишения свободы. Больше подробностей о том, что якобы планировал мужчина, прокуратура не сообщает.
Прокуратура не сообщила никаких подробностей о том, что именно планировал мужчина.
Олимпийские игры-2024
Напомним, летние Олимпийские игры будут проходить с 26 июля по 11 августа 2024 года в столице Франции Париже. Всего будет 48 видов соревнований в 32 спортивных дисциплинах.
В Играх примут участие 15 российских и 16 белорусских спортсменов, которые будут выступать в нейтральном статусе.
Украину будут представлять 140 спортсменов и спортсменок. Это будет наименьшее представительство в истории Игр.
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Гадять вони, як і в Україні чи Польщі, пильнувати треба французам!!
Мабуть, толстоєвськага привезли, щоб читати французам…
хто дверці відкрив з загону?
і ще "харошіє русскіє" ходорковський, чічваркін і гарі каспаров говорять, що європі потрібно зробити вільний в'їзд для російських граждан. тіпа , так рускіє будуть бігти від режима. ми бачимо як рускіє в'їжджають в європу! з буквами z на футболках!