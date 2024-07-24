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Во Франции задержан россиянин, который мог готовить операцию по "дестабилизации" Олимпиады

У Парижі затримали росіянина, який міг планувати спробу дестабілізації Олімпіади

В Париже задержали гражданина России по подозрению в подготовке срыва Олимпийских игр. Французские власти провели обыск по месту жительства мужчины.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на местную прокуратуру, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время обыска у россиянина были обнаружены доказательства того, что он готовил "события, которые могут привести к дестабилизации во время Олимпийских игр".

В прокуратуре отметили, что гражданина РФ задержали и начали предварительное расследование по подозрению в "разведке в пользу иностранного государства с целью провоцирования враждебных действий во Франции".

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В случае признания виновным, максимальное наказание за совершенное преступление составляет 30 лет лишения свободы. Больше подробностей о том, что якобы планировал мужчина, прокуратура не сообщает.

Прокуратура не сообщила никаких подробностей о том, что именно планировал мужчина.

Олимпийские игры-2024

Напомним, летние Олимпийские игры будут проходить с 26 июля по 11 августа 2024 года в столице Франции Париже. Всего будет 48 видов соревнований в 32 спортивных дисциплинах.

В Играх примут участие 15 российских и 16 белорусских спортсменов, которые будут выступать в нейтральном статусе.

Украину будут представлять 140 спортсменов и спортсменок. Это будет наименьшее представительство в истории Игр.

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задержание (6673) Олимпиада (1136) россия (95372) Франция (3495)


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Кацапи готують там теракти на ісламістському грунті.
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24.07.2024 09:24 Ответить
Там, до Франції, наїхало цих рашистів, як вошей!!
Гадять вони, як і в Україні чи Польщі, пильнувати треба французам!!
Мабуть, толстоєвськага привезли, щоб читати французам…
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24.07.2024 09:27 Ответить
Лєпєнша візьме на поруки?
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24.07.2024 09:29 Ответить
навіщо бидло взагалі в цивілізацію пускають?

хто дверці відкрив з загону?

і ще "харошіє русскіє" ходорковський, чічваркін і гарі каспаров говорять, що європі потрібно зробити вільний в'їзд для російських граждан. тіпа , так рускіє будуть бігти від режима. ми бачимо як рускіє в'їжджають в європу! з буквами z на футболках!
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24.07.2024 09:31 Ответить
Вони можуть і з українським паспортом влізти.
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24.07.2024 10:34 Ответить
Видріжте йому "дестабілізатор" по саму жопу.
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24.07.2024 09:32 Ответить
.
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24.07.2024 09:32 Ответить
Один алковаленок готовил Операцию по Дестабилизации Оленьпиады. Хорошо что вовремя поймали.
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24.07.2024 10:21 Ответить
 
 