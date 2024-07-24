Во Франции задержан россиянин, который мог готовить операцию по "дестабилизации" Олимпиады

В Париже задержали гражданина России по подозрению в подготовке срыва Олимпийских игр. Французские власти провели обыск по месту жительства мужчины.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на местную прокуратуру, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время обыска у россиянина были обнаружены доказательства того, что он готовил "события, которые могут привести к дестабилизации во время Олимпийских игр".

В прокуратуре отметили, что гражданина РФ задержали и начали предварительное расследование по подозрению в "разведке в пользу иностранного государства с целью провоцирования враждебных действий во Франции".

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В случае признания виновным, максимальное наказание за совершенное преступление составляет 30 лет лишения свободы. Больше подробностей о том, что якобы планировал мужчина, прокуратура не сообщает.

Прокуратура не сообщила никаких подробностей о том, что именно планировал мужчина.

Олимпийские игры-2024

Напомним, летние Олимпийские игры будут проходить с 26 июля по 11 августа 2024 года в столице Франции Париже. Всего будет 48 видов соревнований в 32 спортивных дисциплинах.

В Играх примут участие 15 российских и 16 белорусских спортсменов, которые будут выступать в нейтральном статусе.

Украину будут представлять 140 спортсменов и спортсменок. Это будет наименьшее представительство в истории Игр.

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