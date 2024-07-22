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Новости
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Макрон предложил "политическое перемирие" во Франции во время Олимпиады

Макрон закликає до політичного перемир'я у період Олімпіади

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Олимпийские игры в Париже станут моментом "политического перемирия" на фоне попыток сформировать новое правительство после досрочных выборов.

Заявление Макрона приводит Le Monde, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопросы журналистов в рамках визита в олимпийскую деревню в Сен-Дени, президент рассказал о "спортивном празднике" в сочетании с "олимпийским и политическим перемирием".

"Именно Игры будут в центре жизни страны, и мир будет во Франции благодаря им", - сказал Макрон, не уточнив, означает ли это, что он не назначит премьер-министра до Олимпиады.

В окружении Макрона заявили, что назначение премьер-министра вместо Габриэля Атталя, который подал в отставку и руководит текущими делами, маловероятно до Олимпиады, "если только не произойдет огромного ускорения" в переговорах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во Франции соратницу Макрона Брон-Пиве переизбрали президентом Национальной Ассамблеи

Ранее сообщалось, что ультраправое "Национальное объединение" Марин ле Пен и его союзники (фракция партии "Республиканцы") не смогли получить достаточно голосов для абсолютного большинства во французском парламенте во втором туре парламентских выборов во Франции.

Автор: 

Франция (3495) Макрон Эмманюэль (1297)


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Топ комментарии
+5
Папа Римський покусав?
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22.07.2024 15:52
+4
я так розумію, це стосується тільки війни у Франції. Тому розходимось.
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22.07.2024 15:55
+2
Та вже зрозуміло, що Макрон зумів знатно "нагріти" правих проросійських повій, на чолі з Лє Пен. І буде продовжувати це робити під час Олімпіади.
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22.07.2024 15:59
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Папа Римський покусав?
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22.07.2024 15:52 Ответить
політичне це як? Не казати що путін ***** чи перестати називати расіян орками та рашистами? І що це змінить. Може ще на відкриття Олімпіади плешивого запросити?
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22.07.2024 15:53 Ответить
я так розумію, це стосується тільки війни у Франції. Тому розходимось.
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22.07.2024 15:55 Ответить
мабуть ви маєте рацію
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22.07.2024 16:02 Ответить
Здувся дуже швидко.
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22.07.2024 15:55 Ответить
Віне не про Україну це сказав.
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22.07.2024 17:40 Ответить
три новини нижче:



Внаслідок нічного обстрілу Херсону загинула жінка



тому нах зі своїми ініціативами
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22.07.2024 15:55 Ответить
Мова йде про політичне перемир'я у Франції.
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22.07.2024 17:38 Ответить
Даввайте знімемо труси...

Голий Макрон...

Голі факти...

Шарль Де'Голь...

Сосе член...

В ООН...

Проститутки - вогонь...
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22.07.2024 15:56 Ответить
Та вже зрозуміло, що Макрон зумів знатно "нагріти" правих проросійських повій, на чолі з Лє Пен. І буде продовжувати це робити під час Олімпіади.
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22.07.2024 15:59 Ответить
А за той час *уйло підкріплення на фронт безборонно підтягне.
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22.07.2024 16:20 Ответить
та то Мікрон Францію мав на увазі (щоб лепенши заткнули рота на час Ігор) .

України це ніяк не стосується
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22.07.2024 16:50 Ответить
КАК ГАВАРИТ НАШ ШЕВ, - ГЛАВНОЄ В НАШЕМ ДЄЛЄ РЕАЛИЗЬМ...
ДІАМАНТОВА РУКА.
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22.07.2024 18:42 Ответить
Франція заборонила деяким російським журналістам висвітлювати Олімпійські ігри, які розпочнуться у Парижі вже 26 липня. Там вважають, що серед кореспондентів рф могли бути шпигуни.

Про це https://fakty.com.ua/ua/svit/20240721-mogly-buty-shpygunamy-deyakym-zhurnalistam-z-rf-zaboronyly-vysvitlyuvaty-olimpiadu/ заявив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен в інтерв'ю виданню Le Journal du Dimanche.

Франція допустила присутність росіян, які працюють у Міжнародному олімпійському комітеті, заявив очільник МВС. Проте офіційний Париж відмовив великій кількості російських журналістів.

"Ми відмовили великій кількості "журналістів", які стверджували, що хочуть висвітлювати Ігри. З іншого боку, ми допустили присутність росіян, які працюють у Міжнародному олімпійському комітеті. Ми виходимо з принципу обережності", - стверджує глава МВС Франці
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23.07.2024 07:30 Ответить
 
 