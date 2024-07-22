Макрон предложил "политическое перемирие" во Франции во время Олимпиады
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Олимпийские игры в Париже станут моментом "политического перемирия" на фоне попыток сформировать новое правительство после досрочных выборов.
Заявление Макрона приводит Le Monde, передает Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопросы журналистов в рамках визита в олимпийскую деревню в Сен-Дени, президент рассказал о "спортивном празднике" в сочетании с "олимпийским и политическим перемирием".
"Именно Игры будут в центре жизни страны, и мир будет во Франции благодаря им", - сказал Макрон, не уточнив, означает ли это, что он не назначит премьер-министра до Олимпиады.
В окружении Макрона заявили, что назначение премьер-министра вместо Габриэля Атталя, который подал в отставку и руководит текущими делами, маловероятно до Олимпиады, "если только не произойдет огромного ускорения" в переговорах.
Ранее сообщалось, что ультраправое "Национальное объединение" Марин ле Пен и его союзники (фракция партии "Республиканцы") не смогли получить достаточно голосов для абсолютного большинства во французском парламенте во втором туре парламентских выборов во Франции.
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тому нах зі своїми ініціативами
Голий Макрон...
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України це ніяк не стосується
ДІАМАНТОВА РУКА.
Про це https://fakty.com.ua/ua/svit/20240721-mogly-buty-shpygunamy-deyakym-zhurnalistam-z-rf-zaboronyly-vysvitlyuvaty-olimpiadu/ заявив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен в інтерв'ю виданню Le Journal du Dimanche.
Франція допустила присутність росіян, які працюють у Міжнародному олімпійському комітеті, заявив очільник МВС. Проте офіційний Париж відмовив великій кількості російських журналістів.
"Ми відмовили великій кількості "журналістів", які стверджували, що хочуть висвітлювати Ігри. З іншого боку, ми допустили присутність росіян, які працюють у Міжнародному олімпійському комітеті. Ми виходимо з принципу обережності", - стверджує глава МВС Франці