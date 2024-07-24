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Новини Війна
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У ворога значна перевага в силах і засобах. Співвідношення у техніці 1:3 на їхню користь, - Сирський

Сирський розповів про співвідношення сил армії РФ на фронті

Через два з половиною роки після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у російської армії все ще набагато більше ресурсів. До кінця 2024 року Росія планує збільшити чисельність військ вторгнення до 690 тисяч осіб.

Про це головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів в інтерв'ю TheGuardian, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, початкова чисельність сил вторгнення зі 100 тисяч осіб станом на літо 2024 року зросла до 520 тисяч, а до кінця 2024 року, згідно з наявними даними, російські генерали планують збільшити їх до 690 тисяч осіб.

Дані щодо ЗСУ Сирський озвучувати не став. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія на фронті має втричі вищі втрати ніж Україна, а на деяких напрямках навіть більше, - Сирський

Коли йдеться про техніку, співвідношення 1:2 або 1:3 на їхню користь", - зазначив Сирський. 

Головком ЗСУ зауважив, що з 2022 року кількість російських танків "подвоїлася" - з 1 700 до 3 500, артилерійських систем стало втричі більше, а бронетранспортерів - з 4 500 до 8 900.

"У противника значна перевага в силах і засобах. Тому для нас на перший план виходить питання постачання, питання якості", - резюмував Сирський.

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Автор: 

армія рф (17250) техніка (1822) Сирський Олександр (591)


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Топ коментарі
+5
Нет у россиян на фронте сейчас 3500 танков, даже половины этого количества нет. Именно поэтому больше и не видно массированных танковых атак, как это было в 22 году. В строю у них сейчас максимум 1200 танков о чем говорят все осинтеры, которые следят за этой темой.
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24.07.2024 09:47
+4
Анекдот:

- Так хочеться навчитися правильно танцювати!..
- Запишись в танцювальний гурток, і навчишся, що тобі заважає?
- Показати?
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24.07.2024 09:53
+3
всьо?
до кінця року, капітуляція?
саміт миру з кацапами.
як і обіцяв прострочений зе!голубмиру.
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24.07.2024 09:52
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Шо тут дивного - рашка стала на віиськові реики - а ми? - Захід теж обіцяв 1млн снарядів а спромігся ледь на 300 тис
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24.07.2024 09:44 Відповісти
Демократія це балаканина. Звіздіти навчилися і наша власть і на Заході. А от виробляти зброю...
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24.07.2024 10:07 Відповісти
У Світі є два найбільших виробника нітроцелюлюзи - США і Китай з часткою експорту 25% та 50% відповідно.
А без пороху вся та техніка, просто купа заліза. А тепер нагадати чий союзник Китай? І про імпотентну політику "неескалації" США, з такими ж санкціями, які дозволяють росії заробляти сотні мільярдів доларів для того щоб перейти на "військові рейки"?
А ще путіну не потрібно перейматись рейтенгами, тому він спокійно може перенапровити гроші на армію, скоротивши фінансування будь якого сектору. І ніякі політичні конкуренти не скажуть і слова - бо їх нема, максимум нарід запише пару звернень, що вони мерзнуть чи сидять без світла.
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24.07.2024 10:23 Відповісти
Ше є Індія - в неі виробництво не набагато менше Китаю - кажуть шо це ********* демократія в світі - могли б і в неі шось спосудитись
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24.07.2024 10:28 Відповісти
Яка відправляє своїх військових на навчання до росії, а Моді обіймається з путіним та назива його другом.
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24.07.2024 10:57 Відповісти
Нет у россиян на фронте сейчас 3500 танков, даже половины этого количества нет. Именно поэтому больше и не видно массированных танковых атак, как это было в 22 году. В строю у них сейчас максимум 1200 танков о чем говорят все осинтеры, которые следят за этой темой.
показати весь коментар
24.07.2024 09:47 Відповісти
всьо?
до кінця року, капітуляція?
саміт миру з кацапами.
як і обіцяв прострочений зе!голубмиру.
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24.07.2024 09:52 Відповісти
Київ готовий вести переговори з Росією, заявив Кулеба в розмові з главою МЗС КНР.
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24.07.2024 10:48 Відповісти
Анекдот:

- Так хочеться навчитися правильно танцювати!..
- Запишись в танцювальний гурток, і навчишся, що тобі заважає?
- Показати?
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24.07.2024 09:53 Відповісти
щоб оправдати особисті " заслуги" ,перед Україною,та її народом тепер можна все звалити на значну перевагу рашиста???
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24.07.2024 09:58 Відповісти
Справжні полководці кажуть - перемогати треба не кількістю але якістю. В 22 р. України не було такої амії як зараз, а секлигити почали саме зараз. Де хто ой як хоче перемов із парашею. Бо то мабуть единий шанс зберігти свої посади у південнозахідному окрузі "малоросія"
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24.07.2024 10:15 Відповісти
Дивно Сирок рахує. Не розумію, як можна змішувати в підрахунку артилерію, танки з броньованими машинами та авіацію. От, наприклад, порівняно з Кацапією у нас бойової авіації майже нема. А той мізер, який є геть застарілий.
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24.07.2024 10:21 Відповісти
Тю, весь час показують кацапів на гольфкарах, мотоциклах і пишаються тим, що затрофеіли "мотолигу", а тут трикратна перевага...
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24.07.2024 10:53 Відповісти
А чому країну ze не поставив на військові рейки,а тільки Конституцію на паузу???
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24.07.2024 11:13 Відповісти
А коли найголовніший командувач казав , що все буде добре, ми готові, їдьте на шашлики, чого ж ви не сказали йому, що у нас снарядів на 2 тижні боїв ?
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24.07.2024 11:14 Відповісти
 
 