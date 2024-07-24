У ворога значна перевага в силах і засобах. Співвідношення у техніці 1:3 на їхню користь, - Сирський

Через два з половиною роки після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у російської армії все ще набагато більше ресурсів. До кінця 2024 року Росія планує збільшити чисельність військ вторгнення до 690 тисяч осіб.

Про це головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів в інтерв'ю TheGuardian, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, початкова чисельність сил вторгнення зі 100 тисяч осіб станом на літо 2024 року зросла до 520 тисяч, а до кінця 2024 року, згідно з наявними даними, російські генерали планують збільшити їх до 690 тисяч осіб.

Дані щодо ЗСУ Сирський озвучувати не став.

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Коли йдеться про техніку, співвідношення 1:2 або 1:3 на їхню користь", - зазначив Сирський.

Головком ЗСУ зауважив, що з 2022 року кількість російських танків "подвоїлася" - з 1 700 до 3 500, артилерійських систем стало втричі більше, а бронетранспортерів - з 4 500 до 8 900.

"У противника значна перевага в силах і засобах. Тому для нас на перший план виходить питання постачання, питання якості", - резюмував Сирський.

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