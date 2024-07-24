У ворога значна перевага в силах і засобах. Співвідношення у техніці 1:3 на їхню користь, - Сирський
Через два з половиною роки після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у російської армії все ще набагато більше ресурсів. До кінця 2024 року Росія планує збільшити чисельність військ вторгнення до 690 тисяч осіб.
Про це головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів в інтерв'ю TheGuardian, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, початкова чисельність сил вторгнення зі 100 тисяч осіб станом на літо 2024 року зросла до 520 тисяч, а до кінця 2024 року, згідно з наявними даними, російські генерали планують збільшити їх до 690 тисяч осіб.
Дані щодо ЗСУ Сирський озвучувати не став.
Коли йдеться про техніку, співвідношення 1:2 або 1:3 на їхню користь", - зазначив Сирський.
Головком ЗСУ зауважив, що з 2022 року кількість російських танків "подвоїлася" - з 1 700 до 3 500, артилерійських систем стало втричі більше, а бронетранспортерів - з 4 500 до 8 900.
"У противника значна перевага в силах і засобах. Тому для нас на перший план виходить питання постачання, питання якості", - резюмував Сирський.
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А без пороху вся та техніка, просто купа заліза. А тепер нагадати чий союзник Китай? І про імпотентну політику "неескалації" США, з такими ж санкціями, які дозволяють росії заробляти сотні мільярдів доларів для того щоб перейти на "військові рейки"?
А ще путіну не потрібно перейматись рейтенгами, тому він спокійно може перенапровити гроші на армію, скоротивши фінансування будь якого сектору. І ніякі політичні конкуренти не скажуть і слова - бо їх нема, максимум нарід запише пару звернень, що вони мерзнуть чи сидять без світла.
до кінця року, капітуляція?
саміт миру з кацапами.
як і обіцяв прострочений зе!голубмиру.
- Так хочеться навчитися правильно танцювати!..
- Запишись в танцювальний гурток, і навчишся, що тобі заважає?
- Показати?