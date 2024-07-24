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Новости Война
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У врага значительное преимущество в силах и средствах. Соотношение в технике 1:3 в их пользу, - Сырский

Сирський розповів про співвідношення сил армії РФ на фронті

Спустя два с половиной года после начала полномасштабного вторжения России в Украину у российской армии все еще гораздо больше ресурсов. К концу 2024 года Россия планирует увеличить численность войск вторжения до 690 тысяч человек.

Об этом главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал в интервью TheGuardian, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, начальная численность сил вторжения со 100 тысяч человек по состоянию на лето 2024 года выросла до 520 тысяч, а к концу 2024 года, согласно имеющимся данным, российские генералы планируют увеличить их до 690 тысяч человек.

Данные по ВСУ Сырский озвучивать не стал.

Читайте также: Россия на фронте имеет втрое более высокие потери, чем Украина, а на некоторых направлениях даже больше, - Сырский

Когда речь идет о технике, соотношение 1:2 или 1:3 в их пользу", - отметил Сырский.

Главком ВСУ отметил, что с 2022 года количество российских танков "удвоилось" - с 1 700 до 3 500, артиллерийских систем стало втрое больше, а бронетранспортеров - с 4 500 до 8 900.

"У противника значительное преимущество в силах и средствах. Поэтому для нас на первый план выходит вопрос снабжения, вопрос качества", - резюмировал Сырский.

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Автор: 

армия РФ (19067) техника (1732) Александр Сырский (565)


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Топ комментарии
+5
Нет у россиян на фронте сейчас 3500 танков, даже половины этого количества нет. Именно поэтому больше и не видно массированных танковых атак, как это было в 22 году. В строю у них сейчас максимум 1200 танков о чем говорят все осинтеры, которые следят за этой темой.
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24.07.2024 09:47
+4
Анекдот:

- Так хочеться навчитися правильно танцювати!..
- Запишись в танцювальний гурток, і навчишся, що тобі заважає?
- Показати?
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24.07.2024 09:53
+3
всьо?
до кінця року, капітуляція?
саміт миру з кацапами.
як і обіцяв прострочений зе!голубмиру.
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24.07.2024 09:52
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Шо тут дивного - рашка стала на віиськові реики - а ми? - Захід теж обіцяв 1млн снарядів а спромігся ледь на 300 тис
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24.07.2024 09:44 Ответить
Демократія це балаканина. Звіздіти навчилися і наша власть і на Заході. А от виробляти зброю...
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24.07.2024 10:07 Ответить
У Світі є два найбільших виробника нітроцелюлюзи - США і Китай з часткою експорту 25% та 50% відповідно.
А без пороху вся та техніка, просто купа заліза. А тепер нагадати чий союзник Китай? І про імпотентну політику "неескалації" США, з такими ж санкціями, які дозволяють росії заробляти сотні мільярдів доларів для того щоб перейти на "військові рейки"?
А ще путіну не потрібно перейматись рейтенгами, тому він спокійно може перенапровити гроші на армію, скоротивши фінансування будь якого сектору. І ніякі політичні конкуренти не скажуть і слова - бо їх нема, максимум нарід запише пару звернень, що вони мерзнуть чи сидять без світла.
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24.07.2024 10:23 Ответить
Ше є Індія - в неі виробництво не набагато менше Китаю - кажуть шо це ********* демократія в світі - могли б і в неі шось спосудитись
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24.07.2024 10:28 Ответить
Яка відправляє своїх військових на навчання до росії, а Моді обіймається з путіним та назива його другом.
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24.07.2024 10:57 Ответить
Нет у россиян на фронте сейчас 3500 танков, даже половины этого количества нет. Именно поэтому больше и не видно массированных танковых атак, как это было в 22 году. В строю у них сейчас максимум 1200 танков о чем говорят все осинтеры, которые следят за этой темой.
показать весь комментарий
24.07.2024 09:47 Ответить
всьо?
до кінця року, капітуляція?
саміт миру з кацапами.
як і обіцяв прострочений зе!голубмиру.
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24.07.2024 09:52 Ответить
Київ готовий вести переговори з Росією, заявив Кулеба в розмові з главою МЗС КНР.
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24.07.2024 10:48 Ответить
Анекдот:

- Так хочеться навчитися правильно танцювати!..
- Запишись в танцювальний гурток, і навчишся, що тобі заважає?
- Показати?
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24.07.2024 09:53 Ответить
щоб оправдати особисті " заслуги" ,перед Україною,та її народом тепер можна все звалити на значну перевагу рашиста???
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24.07.2024 09:58 Ответить
Справжні полководці кажуть - перемогати треба не кількістю але якістю. В 22 р. України не було такої амії як зараз, а секлигити почали саме зараз. Де хто ой як хоче перемов із парашею. Бо то мабуть единий шанс зберігти свої посади у південнозахідному окрузі "малоросія"
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24.07.2024 10:15 Ответить
Дивно Сирок рахує. Не розумію, як можна змішувати в підрахунку артилерію, танки з броньованими машинами та авіацію. От, наприклад, порівняно з Кацапією у нас бойової авіації майже нема. А той мізер, який є геть застарілий.
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24.07.2024 10:21 Ответить
Тю, весь час показують кацапів на гольфкарах, мотоциклах і пишаються тим, що затрофеіли "мотолигу", а тут трикратна перевага...
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24.07.2024 10:53 Ответить
А чому країну ze не поставив на військові рейки,а тільки Конституцію на паузу???
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24.07.2024 11:13 Ответить
А коли найголовніший командувач казав , що все буде добре, ми готові, їдьте на шашлики, чого ж ви не сказали йому, що у нас снарядів на 2 тижні боїв ?
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24.07.2024 11:14 Ответить
 
 