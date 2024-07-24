У врага значительное преимущество в силах и средствах. Соотношение в технике 1:3 в их пользу, - Сырский
Спустя два с половиной года после начала полномасштабного вторжения России в Украину у российской армии все еще гораздо больше ресурсов. К концу 2024 года Россия планирует увеличить численность войск вторжения до 690 тысяч человек.
Об этом главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал в интервью TheGuardian, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, начальная численность сил вторжения со 100 тысяч человек по состоянию на лето 2024 года выросла до 520 тысяч, а к концу 2024 года, согласно имеющимся данным, российские генералы планируют увеличить их до 690 тысяч человек.
Данные по ВСУ Сырский озвучивать не стал.
Когда речь идет о технике, соотношение 1:2 или 1:3 в их пользу", - отметил Сырский.
Главком ВСУ отметил, что с 2022 года количество российских танков "удвоилось" - с 1 700 до 3 500, артиллерийских систем стало втрое больше, а бронетранспортеров - с 4 500 до 8 900.
"У противника значительное преимущество в силах и средствах. Поэтому для нас на первый план выходит вопрос снабжения, вопрос качества", - резюмировал Сырский.
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А без пороху вся та техніка, просто купа заліза. А тепер нагадати чий союзник Китай? І про імпотентну політику "неескалації" США, з такими ж санкціями, які дозволяють росії заробляти сотні мільярдів доларів для того щоб перейти на "військові рейки"?
А ще путіну не потрібно перейматись рейтенгами, тому він спокійно може перенапровити гроші на армію, скоротивши фінансування будь якого сектору. І ніякі політичні конкуренти не скажуть і слова - бо їх нема, максимум нарід запише пару звернень, що вони мерзнуть чи сидять без світла.
до кінця року, капітуляція?
саміт миру з кацапами.
як і обіцяв прострочений зе!голубмиру.
- Так хочеться навчитися правильно танцювати!..
- Запишись в танцювальний гурток, і навчишся, що тобі заважає?
- Показати?