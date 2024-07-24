Россия на фронте имеет втрое более высокие потери, чем Украина, а на некоторых направлениях даже больше, - Сырский
Потери российской оккупационной армии втрое превышают украинские.
Об этом в интервью The Guardian заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, потери Кремля были "втрое" больше украинских, а на отдельных направлениях "даже больше".
В феврале 2024 года президент Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения погибли 31 тысяча украинских военных. Сырский отказался уточнить цифру, отметив, что потери являются "чувствительной" темой, которую может использовать Москва.
"Для нас очень важно сохранить жизнь наших бойцов. Мы не защищаем руины насмерть", - сказал Сырский.
Он сказал, что не желает "достигать целей любой ценой" или бросить своих людей на "бесполезные атаки". Иногда приходилось отходить на "более выгодные позиции".
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Якби не було ніяких результатвв - це був би привід для радощів. А, оскільки армія РФ повільно але просувається, то "ціль виправдовує засоби".
цього ще люди не зрозуміли?
насправді, можливості є щоб хоть все відвоювати! в америки зброї повно. при її бажанні - ми могли б багато чого відвоювати.
але немає там бажання.
америка не хоче , щоб ми відвойовували крим. не знаю чому. вони бачили, що там на 2014 рік дійсно була більшість за росію, тому що в криму живе 60% рускіх. вони бояться, що за крим путін вже може ядерною зброєю воювати.
а американці завжди враховують ще й такий фактор, як бажання місцевого населення. якщо якесь місцеве населення проти україни - американці не будуть цих людей запихати в состав України силою.
на рахунок донбасу... американці бачать, що там в 2014 дійсно були великі проросійські мітинги. то була більшість чи агресивна меншість? чи всі учасники мітингів хотіли переходу донбасу у склад росії?
по донбасу навіть мені не зрозуміло за що те населення. за те, щоб бути у складі україни, чи щоб бути у складі росії.
і як це можна вияснити?
в тіктоці, якщо попадаєш на трансляції донбасців, то вони, в основному, проросійські. якщо на ютубі дивитись чатрулетки наших блогерів, і вони попадають на донбасців - то ті, в основному, проросійські. але це можна пояснити ще й тим, що проукраїнські донбасці помалкують , інакше їх посадять на підвал.
ще потрібно враховувати той фактор, що багато проукраїнських виїхало. але багото і в росію виїхало.
по донбасу ситуація не зрозуміла.
Херсонська і Запорізька області. Там 80% людей за Україну.
зараз сама популярна думка в америці як потрібно закінчити війну в Україні - це по лінії фронту.
Ми маємо витребувати у Заходу щоб вони нам хоча б Херсонську і Запорізьку допогли висвободити. Чи шляхом мирних переговорів, чи військовим шляхом. путіну навіть краще віддати ці землі шляхом переговорів, бо, якщо ми заберемоїх силою, то путіна за це можуть скинуть.
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то чому байден не скаже прямо, що він проти звільнення наших земель.
а в нас від цієї "війни від оборони" кожен день гинуть сотні людей.
хай скаже прямо, що він за переговори.
і йдемо тоді на перговори.
але по лінії фронту, ми звичайно, не погодимось війну закінчувати. хай куйло відлазить з частини земель.
не погоджується - хай захід дає крупний пакет озброєння і звільняємо по бистрому ці землі і завершуємо війну.
а вести 10 років війну від оборони - це не варіант. це в нас 1 млн людей загине.
до одного місця та математика
ніякими глушилками їх не вдається подавити, бо московити використовують хитророблені антени джіпіес.
поки не буде літаків будем катулятись назад, це вже аксіома і ніщо нам не допоможе
А 50-64, це удвічі-утричі.
а ескалібури і химери які нам дають старих модифікацій і тому легко давляться московитськими ребами
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то якщо у нас в 3 рази менші:
якщо нам передають кожен день, що у росії в день гине 1000 людей, значить у нас 300.
значить гине, напевне,100...
А якщо глянути західні видання і зливи їх розвідок по останнім статтям то вбитими у орків 150 тис ... а щодо України 100 тис.. тому не все так оптимістично враховуючи перевагу у населенні та те що в нас багато чоловіків виїхало
Причина у одних динамічне розміщення, У інших статичне.
Та й кількість засобів ураження, на далеких дистанціях зовсім інше.
коли ти маневруєш, то шанс вижити більше.
зараз з 100 вильотів один успішний в кращому випадку.
А коли почали піднімати молодих командирів, розвернули виробництво озброєння за Уралом та лендліз пішов... втрати вже не були в стільки разів більші... хіба мясник Жуков ще відзначався та переправа через Дніпро
Брехали і інші підрозділи завищуючи ворожі втрати.... та занижуючи свої і звітуючи що вони ще тримають населені пункти... хоча в реальності давно відступили звідти
у цьому показнику, мабуть, "поперед планети всієї"
і навіть якщо за це буде як в Китаї, це не зупинить
у кацапів кратно більше броні, арти і є каби .
Які 1 до 3 ? Дай боже щоб був паритет
якщо співвідношення сил 1:3, а втрати теж 1:3, то, на жаль, це не перевага.
Маленька совкова армія не переможе велику совкову армію.
Якщо співвідношення сил 1:3, а втрати теж 1:3, то це, на жаль, не перевага.
Маленька совкова армія не переможе велику совкову армію.
ось основа всіх проблем з постачанням, адекватністю рішень, цінуванням солдатського життя та іншим
В начале своей речи Ходорковский* попросил «украинских друзей закрыть уши».
«Господа, вы практически проиграли войну на Украине. Мы ее проиграли», - заявил оппозиционер.
Он упрекнул Запад в недостаточной поддержке Украины. По словам Ходорковского*, в России расходы на ведение боевых действий составляют около 5,4% ВВП, а объем европейской помощи Украине за два года конфликта - 0,25% ВВП. «И это при цене на стандартный снаряд от пяти до восьми тысяч долларов», - подсчитал Ходорковский*.
Оппозиционер сделал вывод, что даже с учетом американской помощи соотношение расходов на военные действия составляет «два с половиной к одному» в пользу президента России Владимира Путина, а в этом году без американских поставок - «четыре к одному».
Тепер навіть очманілі адепти ЕрЗе розуміють, для чого міняли Генштаб - а щоб відступати.