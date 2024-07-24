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Новости Война
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Россия на фронте имеет втрое более высокие потери, чем Украина, а на некоторых направлениях даже больше, - Сырский

Сирський розповів про втрати РФ

Потери российской оккупационной армии втрое превышают украинские.

Об этом в интервью The Guardian заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, потери Кремля были "втрое" больше украинских, а на отдельных направлениях "даже больше".

В феврале 2024 года президент Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения погибли 31 тысяча украинских военных. Сырский отказался уточнить цифру, отметив, что потери являются "чувствительной" темой, которую может использовать Москва.

"Для нас очень важно сохранить жизнь наших бойцов. Мы не защищаем руины насмерть", - сказал Сырский.

Он сказал, что не желает "достигать целей любой ценой" или бросить своих людей на "бесполезные атаки". Иногда приходилось отходить на "более выгодные позиции".

Читайте также: Войска РФ рвутся в направлении Покровска. Жестокие бои в Красногоровке, в районах Прогресса, Зализного, Пивничного, Часова Яра, - Сырский

Автор: 

потери (4371) Александр Сырский (565)


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Топ комментарии
+6
Погана новина,бо унизу є втрати ворога
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24.07.2024 09:32
+5
тому що на позиції ЗСУ прилітає 100 кабів в день.
ніякими глушилками їх не вдається подавити, бо московити використовують хитророблені антени джіпіес.
поки не буде літаків будем катулятись назад, це вже аксіома і ніщо нам не допоможе
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24.07.2024 09:41
+4
і ця с..ка нас математикою заспокоює?наволоч!
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24.07.2024 09:31
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і ця с..ка нас математикою заспокоює?наволоч!
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24.07.2024 09:31 Ответить
Погана новина,бо унизу є втрати ворога
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24.07.2024 09:32 Ответить
Для них це не показник - зброі в нас маловато - сунуться
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24.07.2024 09:33 Ответить
А населення у рашці у 5 разів більше. Це лише питання часу коли закінчиться українське м'ясо. "втричі більші" - це те, що офіційно дозволили сказати, а незалежні оцінювачи кажуть гіршу ситуацію, Майкл Накі - в 1.5 більші втрати. А Луценко заявив про 30 тис україських втрат щомісяця.
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24.07.2024 09:33 Ответить
Ну Луценко трохи перебільшує. Якщо б в нас були такі втрати то не цяцькалися з рекрутингом та резерв+ а реально грібли всіх підряд.
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24.07.2024 13:01 Ответить
А гребсти хворих на ВІЛ та туберкульоз - це ще не всіх підряд? Гавнокомандуючим потрібне м'ясо, а яке - їм байдуже.
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26.07.2024 05:14 Ответить
Може якісь окремі тцк фігню займаються, я точно знаю що з віл та іншими тяжкими хворобами не беруть. У мого знайомого була епілепсія діагностувана ще до війни, він боявся спочатку оновлювати дані бо теж думав що всім похер, а оновив в додатку і виявилось що він не придатний і виключений з обліку.
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27.07.2024 07:40 Ответить
І що? Вона може собі це дозволити.

Якби не було ніяких результатвв - це був би привід для радощів. А, оскільки армія РФ повільно але просувається, то "ціль виправдовує засоби".
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24.07.2024 09:35 Ответить
можливості для звільнення всіх наших територій немає, тому що захід цього не хоче.

цього ще люди не зрозуміли?

насправді, можливості є щоб хоть все відвоювати! в америки зброї повно. при її бажанні - ми могли б багато чого відвоювати.

але немає там бажання.

америка не хоче , щоб ми відвойовували крим. не знаю чому. вони бачили, що там на 2014 рік дійсно була більшість за росію, тому що в криму живе 60% рускіх. вони бояться, що за крим путін вже може ядерною зброєю воювати.

а американці завжди враховують ще й такий фактор, як бажання місцевого населення. якщо якесь місцеве населення проти україни - американці не будуть цих людей запихати в состав України силою.

на рахунок донбасу... американці бачать, що там в 2014 дійсно були великі проросійські мітинги. то була більшість чи агресивна меншість? чи всі учасники мітингів хотіли переходу донбасу у склад росії?

по донбасу навіть мені не зрозуміло за що те населення. за те, щоб бути у складі україни, чи щоб бути у складі росії.

і як це можна вияснити?

в тіктоці, якщо попадаєш на трансляції донбасців, то вони, в основному, проросійські. якщо на ютубі дивитись чатрулетки наших блогерів, і вони попадають на донбасців - то ті, в основному, проросійські. але це можна пояснити ще й тим, що проукраїнські донбасці помалкують , інакше їх посадять на підвал.

ще потрібно враховувати той фактор, що багато проукраїнських виїхало. але багото і в росію виїхало.

по донбасу ситуація не зрозуміла.

Херсонська і Запорізька області. Там 80% людей за Україну.

зараз сама популярна думка в америці як потрібно закінчити війну в Україні - це по лінії фронту.

Ми маємо витребувати у Заходу щоб вони нам хоча б Херсонську і Запорізьку допогли висвободити. Чи шляхом мирних переговорів, чи військовим шляхом. путіну навіть краще віддати ці землі шляхом переговорів, бо, якщо ми заберемоїх силою, то путіна за це можуть скинуть.

-----------------

то чому байден не скаже прямо, що він проти звільнення наших земель.

а в нас від цієї "війни від оборони" кожен день гинуть сотні людей.

хай скаже прямо, що він за переговори.

і йдемо тоді на перговори.

але по лінії фронту, ми звичайно, не погодимось війну закінчувати. хай куйло відлазить з частини земель.

не погоджується - хай захід дає крупний пакет озброєння і звільняємо по бистрому ці землі і завершуємо війну.

а вести 10 років війну від оборони - це не варіант. це в нас 1 млн людей загине.
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24.07.2024 09:35 Ответить
поки будуть демократи при владі - нічого хорошого для України не буде.
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24.07.2024 10:40 Ответить
а трамп тоже, ізоляціоніст.
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24.07.2024 10:43 Ответить
Очень серьёзный объективный анализ самых сложных проблем типа Крыма и Донбасса . Респект.
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24.07.2024 12:42 Ответить
" я думав вбють 150 тисяч голів і московити здуються, а вийшло хервам" - Залужний

до одного місця та математика
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24.07.2024 09:36 Ответить
тому що на позиції ЗСУ прилітає 100 кабів в день.
ніякими глушилками їх не вдається подавити, бо московити використовують хитророблені антени джіпіес.
поки не буде літаків будем катулятись назад, це вже аксіома і ніщо нам не допоможе
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24.07.2024 09:41 Ответить
Ну і реб треба проти Ланцетів і в арті у них перевага 1 до 5... І літаків нам треба не 20 що нададуть до кінця року а на порядок більше хоча б 50-64
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24.07.2024 09:52 Ответить
На порядок, це в 10 разів (тобто 200 на порядок більше, ніж 20).
А 50-64, це удвічі-утричі.
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24.07.2024 10:09 Ответить
Що тобі заважає поїхати на фронт і зробити фотки ?!
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24.07.2024 10:20 Ответить
Взагалі то можливо, раша змінювати курс ескалібурів за допомогою реб систем, з кабанми також можна так боротися, просто в раші реб по сильніші і керівництво наше про розробку таких систем не думає.
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24.07.2024 13:06 Ответить
я в цьому звісно делетант, кажу що чув - московити роблять антени з фазованою решіткою, це дуже стійка до завад штука, задавити її не просто. чув це вже давно, і схоже наші ( і не наші) нічого путнього ще не придумали.
а ескалібури і химери які нам дають старих модифікацій і тому легко давляться московитськими ребами
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24.07.2024 13:13 Ответить
так зеленський казав, що в 6 раз більші втрати у росії.

-------------

то якщо у нас в 3 рази менші:

якщо нам передають кожен день, що у росії в день гине 1000 людей, значить у нас 300.
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24.07.2024 09:39 Ответить
та не гине там 1000 на добу - це загальні втрати, скільки там дохлих не знає ніхто
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24.07.2024 09:42 Ответить
а, загальні. то і в нас получається 300 - то загальні.

значить гине, напевне,100...
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24.07.2024 10:42 Ответить
Є можливості приблизно підраховувати, розвідка в нас краще ніж в раші.
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24.07.2024 13:07 Ответить
ага. то-то перестали публікувати втрати офіцерського складу. ну ми то всі пам'ятаємо вирахуване по них процентне співвідношення по втратах звичайних солдат відносно офіційно публікуємих оркських. і змінитись йому в кращий бік, зелені керулі ніяких шансів не надавали
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24.07.2024 09:47 Ответить
Хватит уже территории сдавать. А мяса там ещё полно.
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24.07.2024 09:49 Ответить
Деякі офіцери кажуть в мережі, що звіти що вони подають на верх про втрати орків... необ'єктивні, тому що не можливо їх реально оцінити дистанційно...

А якщо глянути західні видання і зливи їх розвідок по останнім статтям то вбитими у орків 150 тис ... а щодо України 100 тис.. тому не все так оптимістично враховуючи перевагу у населенні та те що в нас багато чоловіків виїхало
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24.07.2024 09:50 Ответить
Для наступаючої сторони, це абсолютно прийнятні та прогнозовані втрати. Оккупанти на них спокійно йдуть
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24.07.2024 09:54 Ответить
Зараз наступаючі втрачають менше

Причина у одних динамічне розміщення, У інших статичне.

Та й кількість засобів ураження, на далеких дистанціях зовсім інше.
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24.07.2024 09:58 Ответить
До чого тут розміщення ? У наступаючих завжди більші втрати, бо вони мають наказ виходити на відкриту місцевість і зближуватися з противником.
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24.07.2024 15:16 Ответить
при тому, що твої позиції відомі і по ним довбають всім що є.

коли ти маневруєш, то шанс вижити більше.
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24.07.2024 18:02 Ответить
Це було до епохи дронів, коли від арти дуже рятували маневри. Зараз навіть дешева камера FPV попри завади бачить в першу чергу будь-який рух, після чого дрон завдає ураження. Спробуйте побачити рухомий об'єкт і просто замаскований - різниця колоссальна. А наступ - це обовязково рух, і він вже не рятує, а навпаки пришвидшує смерть.
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24.07.2024 18:22 Ответить
коли вони-дрони, будуть вбивати в автоматичному режимі, тоді так
зараз з 100 вильотів один успішний в кращому випадку.
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24.07.2024 18:40 Ответить
і знову, рухому мету вразити багато складніше, ніж статичну
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24.07.2024 18:44 Ответить
Спочатку ціль треба виявити. У 99% виявлення - завдяки руху об'єкту, бо на замаскованій позиції не тах легко побачити чи взагалі є там хто чи ні, чи позиція справжня, чи запасна чи покинута. Після виявлення дроном статистика уражень не 1 зі 100 а 1 з 3-х у гіршому випадку. Невипадково кацапи учать своїх зомбаків завмирати при появі дрону. А замаскувати бронетехніку у наступі, за якою здіймається курява за декілька кілометрів - взагалі неможливо. На ефективність дронів скаржаться і наші і їхні підрозділи - прямо так і кажуть - все, що намагається рухатися - знищується. Тільки якщо в обороні рух - це лише забезпечення, то у наступі це і забезпечення (при чому в рази більше, бо треба більше БК для ураження всіх можливих місць, де може бути противник), так і безпосередньо сам наступ. Тому така різниця у втратах.
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24.07.2024 19:09 Ответить
https://youtu.be/4-ULSjhmdaM?si=Vg5ylwvSPIzjKWeW інтервью Бутусова з командиром арти: 2:07 наша самохідна арта менше маневрує через ланцети; 10:13 під час Роботинського наступу змогли виявити позиції москалів, тільки тоді, коли вони заворушилися (тобто вже коли пішов наш наступ). Висновки - 1) рух часто не тільки рятує, а й демаскує, 2) добре замасковані позиції не так просто виявити навіть в степових посадках.
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26.07.2024 08:40 Ответить
Навряд чи прогнозовані, вони вже в москві готують мобілізацію робити.
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24.07.2024 13:08 Ответить
Немає. Тому в нас скоро буде тимчасова перевага, як влітку 2022. Але потім вони оголосять загальну мобілізацію - і перевага знову буде у них.
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24.07.2024 19:31 Ответить
У другій світовій втрати СРСР були в 15-20 разів вищі, але Райх пав…
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24.07.2024 09:57 Ответить
Данные Рейха очень сомнительные. Например по их словам при обороне ключевых городов вроде Киева они теряли убитыми от 300 до 500 человек. И так почти всегда. 8-миллиона армия включающая союзников на Восточном фронте испарилась непонятным образом, как призрак, практически без потерь.
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24.07.2024 10:13 Ответить
Напоминает Великую армию Наполеона, которую по словам французских историков съели блохи.
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24.07.2024 10:15 Ответить
Втрати совка тільки на початку були такими великими коли паркетні генерали командували та брехали наверх про реальний стан справ і совок маючи перед війною перевагу у всьому швидко її втратив за декілька котлів... тому що в котлах військо не може ефективно воювати через брак засобів ураження і пального

А коли почали піднімати молодих командирів, розвернули виробництво озброєння за Уралом та лендліз пішов... втрати вже не були в стільки разів більші... хіба мясник Жуков ще відзначався та переправа через Дніпро
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24.07.2024 10:30 Ответить
Автор книжки Вікіпедії порівнював більш-менш реальні німецькі втрати з фіктивним радянським відомостями. А щодо "паркетиних генералів" , не зовсім в цьому справа. Вермахт виявився набагато сильнішим за РККА. Прямо читер якійсь, якби це були шахи, то виглядало так ніби б'єш фігуру супротивника але знімається з дошки дві твоїх. Єдине, що їх зупиняло, крім логістики, - лобова оборона з п'ятикратним переважанням власних втрат.
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24.07.2024 11:34 Ответить
Я колись вивчав причини поразки в Київському котлі ... серед них є банальні причини, ставці наверх брехали про втрати німців та їх залишок озброєння... причому всі як авіація де новий бомбардувальник.... не міг попасти нікуди... через брак конструкції... але його прийняли на озброєння паркетні... і тому покривали це... та звітували що вони знищують купу техніки а в реальності попадали в поле...

Брехали і інші підрозділи завищуючи ворожі втрати.... та занижуючи свої і звітуючи що вони ще тримають населені пункти... хоча в реальності давно відступили звідти
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24.07.2024 11:45 Ответить
зате українська влада краде втричі більше
у цьому показнику, мабуть, "поперед планети всієї"
і навіть якщо за це буде як в Китаї, це не зупинить
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24.07.2024 10:02 Ответить
Классика жанра: соотношение потерь в обороне и наступлении 1 к 3 ÷ 1 к 4 уже почти 100 лет
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24.07.2024 10:03 Ответить
у нас невідомий стан фортифікацій (і чи взагалі вони є), у солдатів в основному стрілецька зброя і може рідкі fvp-дрони.

у кацапів кратно більше броні, арти і є каби .

Які 1 до 3 ? Дай боже щоб був паритет
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24.07.2024 10:13 Ответить
РФ готова втратити 30 млн - ми фізично не можем втратити 8 млн - у нас їх нема
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24.07.2024 10:11 Ответить
Сирський наговорив такого, що преЗЕденту прийдеться нові відосики знімати, щоб викрутитися .....
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24.07.2024 10:14 Ответить
Історія війн свідчить, що росія, а потім серсерсер в усіх війнах мали втрати в 5-6 разів вище ніж втрати противника. Остання війна не виключення. Просто Сирський дуже обережний в своїх висловленнях на вдміну від різних арестовечей, буданових i zєльонських.
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24.07.2024 10:21 Ответить
Проста математика:
якщо співвідношення сил 1:3, а втрати теж 1:3, то, на жаль, це не перевага.

Маленька совкова армія не переможе велику совкову армію.
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24.07.2024 11:05 Ответить
Шурік - обліковець.
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24.07.2024 11:06 Ответить
Сказки кацапа с украинским паспортом. ты лучше про наши потери расскажи и про то как кто-то из гндонов генералов накзан был.
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24.07.2024 11:06 Ответить
Проста математика.
Якщо співвідношення сил 1:3, а втрати теж 1:3, то це, на жаль, не перевага.
Маленька совкова армія не переможе велику совкову армію.
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24.07.2024 11:08 Ответить
нажаль, задача перемогти взагалі не стоїть перед верхівкою і навіть перед Западом, нажаль

ось основа всіх проблем з постачанням, адекватністю рішень, цінуванням солдатського життя та іншим
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24.07.2024 14:13 Ответить
Якщо ми в обороні маємо такі великі втрати то ми не маємо оборонних ліній та споруд взагалі ?
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24.07.2024 11:58 Ответить
Есть еще какие-либо направления, кроме фронта?
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24.07.2024 12:38 Ответить
Брехня.
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24.07.2024 12:50 Ответить
Цей продажний алкаш уже штампує звернення як його обдолбаний аморал з Банкової.
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24.07.2024 13:45 Ответить
Российский оппозиционер, экс-совладелец ЮКОСа Михаил Ходорковский* заявил на антивоенной конференции в Берлине о «фактическом проигрыше» Украины и Запада в конфликте с Россией. По его мнению, при сохранении нынешнего соотношения сил Киев к середине 2025 года потеряет Харьков и Одессу, после чего продолжит «только партизанскую войну». Видео с заявлением оппозиционера приводит «Страна.ua».

В начале своей речи Ходорковский* попросил «украинских друзей закрыть уши».

«Господа, вы практически проиграли войну на Украине. Мы ее проиграли», - заявил оппозиционер.

Он упрекнул Запад в недостаточной поддержке Украины. По словам Ходорковского*, в России расходы на ведение боевых действий составляют около 5,4% ВВП, а объем европейской помощи Украине за два года конфликта - 0,25% ВВП. «И это при цене на стандартный снаряд от пяти до восьми тысяч долларов», - подсчитал Ходорковский*.

Оппозиционер сделал вывод, что даже с учетом американской помощи соотношение расходов на военные действия составляет «два с половиной к одному» в пользу президента России Владимира Путина, а в этом году без американских поставок - «четыре к одному».
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24.07.2024 13:55 Ответить
Коли в лютому знімали Залужного, і ставили Сирського з командою, відданоє лише ЕрЗе - ще тоді крутилося запитання "******".
Тепер навіть очманілі адепти ЕрЗе розуміють, для чого міняли Генштаб - а щоб відступати.
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24.07.2024 14:02 Ответить
загугліть прізвисько Сирського перед тим як вирішувати, чи варто довіряти його словам про втрати
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24.07.2024 14:11 Ответить
Військові кажуть те ж саме,до речі.
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24.07.2024 14:15 Ответить
 
 