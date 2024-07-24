Россия на фронте имеет втрое более высокие потери, чем Украина, а на некоторых направлениях даже больше, - Сырский

Потери российской оккупационной армии втрое превышают украинские.

Об этом в интервью The Guardian заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, потери Кремля были "втрое" больше украинских, а на отдельных направлениях "даже больше".

В феврале 2024 года президент Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения погибли 31 тысяча украинских военных. Сырский отказался уточнить цифру, отметив, что потери являются "чувствительной" темой, которую может использовать Москва.

"Для нас очень важно сохранить жизнь наших бойцов. Мы не защищаем руины насмерть", - сказал Сырский.

Он сказал, что не желает "достигать целей любой ценой" или бросить своих людей на "бесполезные атаки". Иногда приходилось отходить на "более выгодные позиции".

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