Росія на фронті має втричі вищі втрати ніж Україна, а на деяких напрямках навіть більше, - Сирський
Втрати російської окупаційної армії втричі перевищують українські
Про це в інтерв'ю The Guardian заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, втрати Кремля були "втричі" більші за українські, а на окремих напрямках "навіть більше".
У лютому 2024 року президент Зеленський заявив, що з початку повномасштабного вторгнення загинули 31 тисяча українських військових. Сирський відмовився уточнити цифру, зазначивши, що втрати є "чутливою" темою, яку може використати Москва.
"Для нас дуже важливо зберегти життя наших бійців. Ми не захищаємо руїни на смерть", - сказав Сирський.
Він сказав, що не бажає "досягати цілей за будь-яку ціну" або кинути своїх людей на "марні напади". Іноді доводилося відходити на "вигідніші позиції".
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Якби не було ніяких результатвв - це був би привід для радощів. А, оскільки армія РФ повільно але просувається, то "ціль виправдовує засоби".
цього ще люди не зрозуміли?
насправді, можливості є щоб хоть все відвоювати! в америки зброї повно. при її бажанні - ми могли б багато чого відвоювати.
але немає там бажання.
америка не хоче , щоб ми відвойовували крим. не знаю чому. вони бачили, що там на 2014 рік дійсно була більшість за росію, тому що в криму живе 60% рускіх. вони бояться, що за крим путін вже може ядерною зброєю воювати.
а американці завжди враховують ще й такий фактор, як бажання місцевого населення. якщо якесь місцеве населення проти україни - американці не будуть цих людей запихати в состав України силою.
на рахунок донбасу... американці бачать, що там в 2014 дійсно були великі проросійські мітинги. то була більшість чи агресивна меншість? чи всі учасники мітингів хотіли переходу донбасу у склад росії?
по донбасу навіть мені не зрозуміло за що те населення. за те, щоб бути у складі україни, чи щоб бути у складі росії.
і як це можна вияснити?
в тіктоці, якщо попадаєш на трансляції донбасців, то вони, в основному, проросійські. якщо на ютубі дивитись чатрулетки наших блогерів, і вони попадають на донбасців - то ті, в основному, проросійські. але це можна пояснити ще й тим, що проукраїнські донбасці помалкують , інакше їх посадять на підвал.
ще потрібно враховувати той фактор, що багато проукраїнських виїхало. але багото і в росію виїхало.
по донбасу ситуація не зрозуміла.
Херсонська і Запорізька області. Там 80% людей за Україну.
зараз сама популярна думка в америці як потрібно закінчити війну в Україні - це по лінії фронту.
Ми маємо витребувати у Заходу щоб вони нам хоча б Херсонську і Запорізьку допогли висвободити. Чи шляхом мирних переговорів, чи військовим шляхом. путіну навіть краще віддати ці землі шляхом переговорів, бо, якщо ми заберемоїх силою, то путіна за це можуть скинуть.
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то чому байден не скаже прямо, що він проти звільнення наших земель.
а в нас від цієї "війни від оборони" кожен день гинуть сотні людей.
хай скаже прямо, що він за переговори.
і йдемо тоді на перговори.
але по лінії фронту, ми звичайно, не погодимось війну закінчувати. хай куйло відлазить з частини земель.
не погоджується - хай захід дає крупний пакет озброєння і звільняємо по бистрому ці землі і завершуємо війну.
а вести 10 років війну від оборони - це не варіант. це в нас 1 млн людей загине.
до одного місця та математика
ніякими глушилками їх не вдається подавити, бо московити використовують хитророблені антени джіпіес.
поки не буде літаків будем катулятись назад, це вже аксіома і ніщо нам не допоможе
А 50-64, це удвічі-утричі.
а ескалібури і химери які нам дають старих модифікацій і тому легко давляться московитськими ребами
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то якщо у нас в 3 рази менші:
якщо нам передають кожен день, що у росії в день гине 1000 людей, значить у нас 300.
значить гине, напевне,100...
А якщо глянути західні видання і зливи їх розвідок по останнім статтям то вбитими у орків 150 тис ... а щодо України 100 тис.. тому не все так оптимістично враховуючи перевагу у населенні та те що в нас багато чоловіків виїхало
Причина у одних динамічне розміщення, У інших статичне.
Та й кількість засобів ураження, на далеких дистанціях зовсім інше.
коли ти маневруєш, то шанс вижити більше.
зараз з 100 вильотів один успішний в кращому випадку.
А коли почали піднімати молодих командирів, розвернули виробництво озброєння за Уралом та лендліз пішов... втрати вже не були в стільки разів більші... хіба мясник Жуков ще відзначався та переправа через Дніпро
Брехали і інші підрозділи завищуючи ворожі втрати.... та занижуючи свої і звітуючи що вони ще тримають населені пункти... хоча в реальності давно відступили звідти
у цьому показнику, мабуть, "поперед планети всієї"
і навіть якщо за це буде як в Китаї, це не зупинить
у кацапів кратно більше броні, арти і є каби .
Які 1 до 3 ? Дай боже щоб був паритет
якщо співвідношення сил 1:3, а втрати теж 1:3, то, на жаль, це не перевага.
Маленька совкова армія не переможе велику совкову армію.
Якщо співвідношення сил 1:3, а втрати теж 1:3, то це, на жаль, не перевага.
Маленька совкова армія не переможе велику совкову армію.
ось основа всіх проблем з постачанням, адекватністю рішень, цінуванням солдатського життя та іншим
В начале своей речи Ходорковский* попросил «украинских друзей закрыть уши».
«Господа, вы практически проиграли войну на Украине. Мы ее проиграли», - заявил оппозиционер.
Он упрекнул Запад в недостаточной поддержке Украины. По словам Ходорковского*, в России расходы на ведение боевых действий составляют около 5,4% ВВП, а объем европейской помощи Украине за два года конфликта - 0,25% ВВП. «И это при цене на стандартный снаряд от пяти до восьми тысяч долларов», - подсчитал Ходорковский*.
Оппозиционер сделал вывод, что даже с учетом американской помощи соотношение расходов на военные действия составляет «два с половиной к одному» в пользу президента России Владимира Путина, а в этом году без американских поставок - «четыре к одному».
Тепер навіть очманілі адепти ЕрЗе розуміють, для чого міняли Генштаб - а щоб відступати.