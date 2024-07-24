Росія на фронті має втричі вищі втрати ніж Україна, а на деяких напрямках навіть більше, - Сирський

Втрати російської окупаційної армії втричі перевищують українські

Про це в інтерв'ю The Guardian заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, втрати Кремля були "втричі" більші за українські, а на окремих напрямках "навіть більше".

У лютому 2024 року президент Зеленський заявив, що з початку повномасштабного вторгнення загинули 31 тисяча українських військових. Сирський відмовився уточнити цифру, зазначивши, що втрати є "чутливою" темою, яку може використати Москва.

"Для нас дуже важливо зберегти життя наших бійців. Ми не захищаємо руїни на смерть", - сказав Сирський.

Він сказав, що не бажає "досягати цілей за будь-яку ціну" або кинути своїх людей на "марні напади". Іноді доводилося відходити на "вигідніші позиції".

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