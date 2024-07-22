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Новости Война
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Войска РФ рвутся в направлении Покровска. Жестокие бои в Красногоровке, в районах Прогресса, Зализного, Пивничного, Часова Яра, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сейчас работает на самых горячих участках Восточного фронта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Сырский сообщил в телеграм-канале.

По его словам, враг не учитывает довольно высокий уровень потерь и продолжает рваться в направлении Покровска. Жесткие бои продолжаются в Красногоровке, в районах Прогресса, Зализного, Пивничного, Часова Яра.

"Оккупанты не оставляют попыток захватить Стельмаховку, Макеевку, атакуют наши позиции в Ивановском, Клещиевке, пытаются захватить острова поймы левого берега реки Днепр. Фактически по всему фронту происходят активные боевые действия различной интенсивности", - подчеркивает главнокомандующий.

Также смотрите: ВСУ поразили российский С-300 на оккупированной Донетчине, - Сырский. ВИДЕО

Сирський на сході
Сирський на сході
Сирський на сході
Сирський на сході
Сирський на сході
Сирський на сході

Сырский задает вопрос: Что мы можем и должны сделать для того, чтобы остановить наступление численно превосходящего врага?

"Ответ один: эффективное огневое поражение основных сил противника и его резервов на дальних подступах, комплексное поражение противника перед передним краем, устойчивое удержание подготовленных в инженерном отношении рубежей и позиций, максимально эффективное использование всех возможностей оружия и боеприпасов, прежде всего боевых дронов, в которых мы имеем преимущество. А также освоение новых способов уничтожения разведывательных БПЛА противника в условиях тотального дефицита зенитных ракет малой дальности, только с использованием средств РЭБ и fpv-дронов.

Кажется, ничего нового. Вместе с тем, это требует мастерства в применении оружия и техники, меткого огня, маневра огнем, силами и средствами - то есть качественной подготовки всех категорий военнослужащих к выполнению боевых задач", - отвечает он.

Также Сырский отмечает, что важное значение имеет подготовка штабов всех уровней, с целью максимального использования боевых возможностей войск и минимизации наших потерь.

Поэтому, на этот раз также он проверил ход подготовки резервов к участию в боевых действиях. По его словам, он отмечает максимальное приближение занятий к реальной боевой обстановке, использование дронов со сбрасываниями и fpv-дронов для имитации действий противника, что позволяет обучать наших воинов практически уничтожать этот крайне опасный вид оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуацию и обстоятельства потерь в 59 ОМБр проверит рабочая группа во главе с начальником Военной службы правопорядка, - Генштаб

Стоит использовать наше преимущество в применении боевых дронов и fpv-дронов в уничтожении БПЛА противника.

Кроме того, Сырский встретился с каждым командиром бригады, которые ведут оборону на направлениях главных действий противника, обсудили вопросы повышения эффективности наших действий, пополнения потерь, обеспечения боеприпасами, решения других проблемных вопросов.

"Конечно, поблагодарил наших воинов за мужество, стойкость и героизм, которые они ежедневно проявляют при защите нашего государства и вручил награды!", - резюмирует главнокомандующий.

Ранее сообщалось, что в ВСУ по поручению Сырского началось внедрение комплексной программы действий "Сохранение жизни военнослужащих"

Автор: 

боевые действия (3939) Александр Сырский (565)


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Топ комментарии
+13
Цей алкаш кацап спецом призначений щоб посипати наш фронт і угробити Армію (останню нашу надію і опору). Що він і робить.
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22.07.2024 08:48
+11
Заміна Головкома в лютому цього року і тоді викликала великі-великі запитання "******".... А сьогодні ********* на відповідді: а щоб відступати...
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22.07.2024 09:27
+10
Автору-Пулітцерівську премію!
Прочитав, ну просто золото у нас, а не головком! Скрізь буває, все бачить, все знає і передбачає.
А те, що щотижня втрачаємо села і території, так то не він.
То цивільні, партнери, погода і таке інше…
Все під контролем!…
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22.07.2024 09:00
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Правила форума Совет форумчан
РФ дедалі частіше використовує непідготовлені нерегулярні війська, - Міноборони Британії
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22.07.2024 08:28 Ответить
всі мобілізовані війська і є нерегулярні.
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22.07.2024 09:38 Ответить
а в нас напівживі старіки, інваліди і алкаші бусифіковані по селах це прямо МОТИВОВАНІ і ТРЕНОВАНІ війська?
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22.07.2024 13:28 Ответить
а чого ви дивуєтесь...я теж на літо живу в селі...
все що ви описали ,бачу кожен день..
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22.07.2024 14:25 Ответить
Зупинити б іх - там важливі міста - Краматорськ - Слов"янськ - Констянтинівка
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22.07.2024 08:34 Ответить
они вошли в раж- уже не остановить
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22.07.2024 09:42 Ответить
Як " нє остановіть"? А звідки для " нє остановіть" розходний матеріал будете брати?
Вас же з ферми ведмедчук не вижине
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22.07.2024 09:51 Ответить
а якісь проблеми з витратним матеріалом?
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22.07.2024 11:32 Ответить
А то вам не хвермі на політінформації не доводять, що одноразові виплати для " контрактників" зросли із 200 тис до 1300.тис. а в краснодарському краї до 1700 тис дубових рублів.
З чого б це ?
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22.07.2024 13:25 Ответить
Цей алкаш кацап спецом призначений щоб посипати наш фронт і угробити Армію (останню нашу надію і опору). Що він і робить.
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22.07.2024 08:48 Ответить
Він робить так, що кацапи щодня несуть величезні втрати, незважаючи у рази більшу кількість техніки та особового складу. А ти, на відміну від нього, тільки постійно стогнеш "зрада".
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22.07.2024 09:27 Ответить
У кацапів дронів вже більше чим у нас. Снарядів-ще більше. А кабів у нас взагалі майже нема. Ага.
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22.07.2024 09:52 Ответить
І при цьому ти ще маєш змогу писати тут коментарі, а не в полоні в кацапів. Тож не так "всьо пропало" як ти пишеш
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22.07.2024 15:41 Ответить
немає величезних втрат у кацапів. вірніше, їх втрати далеко не в рази більші за наші.

гляньте твіттер-канал осінтера https://twitter.com/AndrewPerpetua . Якщо коротко, у техніці кацапи втрачають 2 до 1 (в бтр-ах взагалі паритет)
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22.07.2024 09:52 Ответить
такий собі сорс, якійсь рашистський дегенарат.
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22.07.2024 16:49 Ответить
По Оріксі техніки десь 1 до 3.
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22.07.2024 21:43 Ответить
це ми зазнаємо великих втрат а не вони. У них каби та авіація працює постійно, а у нас тільки дрони літають.
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22.07.2024 11:33 Ответить
ви що гавномарафону не вірите? Вірячи гавномарафону ми кількість кацапів на 0 помножимо до день народження нашого найвеличнішого, який як говорив сирський: "НАДИХАЄ НАС НА ПЕРЕМОГУ!!!"!!!
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22.07.2024 13:31 Ответить
кацапы несут втраты и наступают, а мы несем втраты и отступаем вот и вся разница.
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22.07.2024 16:41 Ответить
ну на алкаша більше ти *******, ніж Сирський

при цьому до Сирського я великих симпатій не маю
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22.07.2024 15:39 Ответить
Ну то вражай їх ефективно! Якщо д'єрмаки притримують зброю на складах, інформуй про це журналістів громадськість здійме хвилю і тиснутиме на владу!
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22.07.2024 08:53 Ответить
Автору-Пулітцерівську премію!
Прочитав, ну просто золото у нас, а не головком! Скрізь буває, все бачить, все знає і передбачає.
А те, що щотижня втрачаємо села і території, так то не він.
То цивільні, партнери, погода і таке інше…
Все під контролем!…
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22.07.2024 09:00 Ответить
..а "зезедент" у вечірніх мультфільмах ,тим часом розказує правду про "сирого" і його управління війсками ."На жаль втрат українських захисників не стає менше,а все більше....
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22.07.2024 09:21 Ответить
"щотижня" ? та ви ще оптиміст
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22.07.2024 11:33 Ответить
Заміна Головкома в лютому цього року і тоді викликала великі-великі запитання "******".... А сьогодні ********* на відповідді: а щоб відступати...
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22.07.2024 09:27 Ответить
До Залужного теж є (поки що ) мовчазне запитання. Легендарний полководець у підпорядкуванні котрого була чи не найефективніша Армія Європи - отримав копняка в сраку від шобли продажних злодюжних нікчем, підтерся і мовчки почвалав, куди послали (*****). У той час, коли вся надія і опора України була, є і залишилася на Армії і на ньому, Генералу. І він це знав.
А зараз - країну добивають, Армію (Цвіт Нації) нищать, території здають новоспечені "полководці". Агов, Генерале!
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22.07.2024 11:42 Ответить
Зате в Острозі вивчився, дипломат тепер, жиє у Лондоні, має гарний костюмчик.

Непогано ж, хіба ні?
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22.07.2024 13:25 Ответить
Два десятки ! Два десятки Громадян вийшли на Майдан протестувати проти зняття Залужного. Клоун це передбачав , тому і зняв. Є мовчазне питання до мудрого наріту.
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22.07.2024 14:30 Ответить
хочеш, щоб Залужний очолив Хунту? І посадив ЕрЗе в СІЗО? Так ти спочатку домовся, щоб ту Хунту визнали в цивілізованих країнах світу на рівні мінімум двопартійної підтримки.
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22.07.2024 16:08 Ответить
Хочеш,не хочеш,а лише на військових надія на порятуно:як на зовнішньому,так і на внутрішньому фронті.Бо протести цивільних розметуть,як антиурядові при військовому стані силами нп-нг.
Якщо буде по іншому-всіх чекає новоявлена білорусь-2 і касапи закривають зах.кордони.
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22.07.2024 18:57 Ответить
а що треба було Залужному конкретно зробити, клоуна гахнути ? то зроби замість нього хитрозроблене ярема
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22.07.2024 16:27 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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22.07.2024 09:46 Ответить
Провели мобилизацию, набрали "сил та засобів" или как еще любят говорить "мобілізаційний ресурс", раструбили что численность ЗСУ составляет около миллиона людей и при этом, на любом участке фронта кацап имеет 10 кратное преимущество в живой силе, хотя кацапов на территории Украины около 460 тысяч, опять таки со слов Генштаба.

просто сюрр)
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22.07.2024 13:15 Ответить
Вони основні сили кидають на головний напрямок,інші менш значущі,прикривають періодичними арт.обстрілами-така тактика.І видно не прогадали, бо захоплюють все нові нп.
Що з тим робити-не знають,тим більше вже і новий командний склад мітять поміняти.
Висновок однозначний:все не випадково і не з пяної голови.
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22.07.2024 18:47 Ответить
Щось не те відбувається на фронті, а спитати ні з кого.
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22.07.2024 13:24 Ответить
а що Залужному треба було зробити, гахнути клоуна ? то зроби замість нього хитрозроблене ярема
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22.07.2024 16:28 Ответить
Все,як наслідок роботи агента козиря.
Хто зміщував командний склад ЗС?
Цей же козирь,зе лише ставив підпис і печатку і прикриває козиря патріотичною риторикою.
Риторика,не підкріплена справами,дорівнює нулю.
Це те саме,якби рос.війська,переодягнені в укр.однострої,з вигуками Слава Україні,намагались безперешкодно зайти в Київ.
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22.07.2024 16:34 Ответить
Досить цих дебільних поясненнь,фото,відосиков,постановочних питань--нам потрібно захист наших територій. Великі втрати територій. живої сили,а в нас відосики. Ви що ідіоти?
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22.07.2024 22:56 Ответить
Дані оновив?
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23.07.2024 01:30 Ответить
Країна-агресор Кацапстан https://war.gordonua.com/my-vstretili-ikh-ohnem-zelenskij-podtverdil-nachalo-nastuplenija-rf-pod-kharkovom-1706691.html розпочала новий наступ на півночі Харківської області . За даними Зеленського, співвідношення втрат під час цього наступу https://war.gordonua.com/sootnoshenie-poter-vo-vremja-nastuplenija-rf-v-kharkovskoj-oblasti-sostavilo-vosem-rossijan-na-odnoho-ukraintsa-zelenskij-1708225.html становить восьмеро росіян на одного українця .
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23.07.2024 07:37 Ответить
А что бы они туда не рвались, нужно просто перестать стрелять. Правильно "дядя вова"? Я думаю что всем уже понятно,что стоит кацапне дать чуть чуть слабину, они сразу же борзеют. И здесь дело вовсе не в нехватке оружия. Они эту "слабину" получили с увольнением Залужного. Кому сказать: во время войны послать в отставку самого грамотного военного. И кто еще не верит что наш дебил работает на кремль? Какие еще доказательства для этого нужны. Все доказательства видны на фронте. Очень хорошо видны.
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23.07.2024 08:04 Ответить
 
 