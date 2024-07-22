Войска РФ рвутся в направлении Покровска. Жестокие бои в Красногоровке, в районах Прогресса, Зализного, Пивничного, Часова Яра, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сейчас работает на самых горячих участках Восточного фронта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Сырский сообщил в телеграм-канале.

По его словам, враг не учитывает довольно высокий уровень потерь и продолжает рваться в направлении Покровска. Жесткие бои продолжаются в Красногоровке, в районах Прогресса, Зализного, Пивничного, Часова Яра.

"Оккупанты не оставляют попыток захватить Стельмаховку, Макеевку, атакуют наши позиции в Ивановском, Клещиевке, пытаются захватить острова поймы левого берега реки Днепр. Фактически по всему фронту происходят активные боевые действия различной интенсивности", - подчеркивает главнокомандующий.

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Сырский задает вопрос: Что мы можем и должны сделать для того, чтобы остановить наступление численно превосходящего врага?

"Ответ один: эффективное огневое поражение основных сил противника и его резервов на дальних подступах, комплексное поражение противника перед передним краем, устойчивое удержание подготовленных в инженерном отношении рубежей и позиций, максимально эффективное использование всех возможностей оружия и боеприпасов, прежде всего боевых дронов, в которых мы имеем преимущество. А также освоение новых способов уничтожения разведывательных БПЛА противника в условиях тотального дефицита зенитных ракет малой дальности, только с использованием средств РЭБ и fpv-дронов.

Кажется, ничего нового. Вместе с тем, это требует мастерства в применении оружия и техники, меткого огня, маневра огнем, силами и средствами - то есть качественной подготовки всех категорий военнослужащих к выполнению боевых задач", - отвечает он.

Также Сырский отмечает, что важное значение имеет подготовка штабов всех уровней, с целью максимального использования боевых возможностей войск и минимизации наших потерь.

Поэтому, на этот раз также он проверил ход подготовки резервов к участию в боевых действиях. По его словам, он отмечает максимальное приближение занятий к реальной боевой обстановке, использование дронов со сбрасываниями и fpv-дронов для имитации действий противника, что позволяет обучать наших воинов практически уничтожать этот крайне опасный вид оружия.

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Стоит использовать наше преимущество в применении боевых дронов и fpv-дронов в уничтожении БПЛА противника.

Кроме того, Сырский встретился с каждым командиром бригады, которые ведут оборону на направлениях главных действий противника, обсудили вопросы повышения эффективности наших действий, пополнения потерь, обеспечения боеприпасами, решения других проблемных вопросов.

"Конечно, поблагодарил наших воинов за мужество, стойкость и героизм, которые они ежедневно проявляют при защите нашего государства и вручил награды!", - резюмирует главнокомандующий.

Ранее сообщалось, что в ВСУ по поручению Сырского началось внедрение комплексной программы действий "Сохранение жизни военнослужащих"