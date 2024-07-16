РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7162 посетителя онлайн
Новости Видео Война
7 743 16

ВСУ поразили российский С-300 на оккупированной Донетчине, - Сырский. ВИДЕО

Силы обороны поразили российский комплекс С-300 на временно оккупированной Донетчине.

Об этом в Facebook сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

Так, подразделения ракетных войск ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по комплексу С-300.

"По информации разведки, подтверждено поражение радиолокационной станции и пусковых установок противника. Более подробная информация о последствиях удара уточняется. Стоит отметить, что это уже не первая совместная удачная работа украинских ракетчиков и представителей других составляющих Сил обороны по важным военным целям рф.

Ранее уже было уничтожено более 20 пусковых установок и около 15 радиолокационных станций", - подчеркнул Сырский.

Читайте: Зеленский провел заседание Ставки: Обсудили ускорение поставок оружия и ситуацию на основных направлениях фронта

Автор: 

уничтожение (8001) Донецкая область (10854) Александр Сырский (732)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Густо посипали 😁
показать весь комментарий
16.07.2024 17:29 Ответить
+9
Гарна новина...
показать весь комментарий
16.07.2024 17:30 Ответить
+8
Все кацапське барахло наші соколи , відправляють на смітник
разом із кацапами , молодці 👍🏼👍🏼👍🏼
показать весь комментарий
16.07.2024 17:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На окупованій Луганщині орки відключили інтернет, щось підозрюють)
показать весь комментарий
16.07.2024 17:28 Ответить
Я пишу тобі з окупованой Луганщини, ніхто нічого не відключав
показать весь комментарий
16.07.2024 21:13 Ответить
Густо посипали 😁
показать весь комментарий
16.07.2024 17:29 Ответить
Гарна новина...
показать весь комментарий
16.07.2024 17:30 Ответить
Все кацапське барахло наші соколи , відправляють на смітник
разом із кацапами , молодці 👍🏼👍🏼👍🏼
показать весь комментарий
16.07.2024 17:48 Ответить
показать весь комментарий
16.07.2024 17:49 Ответить
Вряд ли кукла резиновая загорится от осколков, а там прилетели кассеты.
показать весь комментарий
16.07.2024 17:59 Ответить
Що там горить на перших секундах незрозуміло.
Детонації не було. Так що макети виключати не можна.
показать весь комментарий
16.07.2024 18:20 Ответить
Звідки детонація від касет? Там решета залишились і цього достатньо
показать весь комментарий
16.07.2024 18:46 Ответить
Хіба пробита розпеченою шрапнеллю ракета не повинна детонувати або хоча б спалахнути? А від чого тоді взагалі буває детонація? Від ядерної бомби?
показать весь комментарий
16.07.2024 18:54 Ответить
Даже у опасного дымного пороха температура воспламенения 300 градусов. В твердотопливных ракетах топливо менее опасное на предмет случайного воспламенения, чем опасный порох.

пробита розпеченою шрапнеллю
Поражающие элементы осколочных боеприпасов конечно горячие, но не раскаленные. Ну а боевая часть заряженная тротилом или чем-то подобным ни от удара не взорвется, ни от температуры осколка.
Например когда горят склады боеприпасов, то не снаряженные, т.е. без взрывателя, снаряды не взрываются.
показать весь комментарий
17.07.2024 12:57 Ответить
вы кацапы даже в этом рукожопы...
показать весь комментарий
16.07.2024 18:06 Ответить
смакота
показать весь комментарий
16.07.2024 20:37 Ответить
Ніфігасобі. Готується до нової посади прессофіцера після душу Безмозгуглої https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/************************************************************************ чи реалібітуватись вирішив?
показать весь комментарий
16.07.2024 23:24 Ответить
 
 