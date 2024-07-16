ВСУ поразили российский С-300 на оккупированной Донетчине, - Сырский. ВИДЕО

Силы обороны поразили российский комплекс С-300 на временно оккупированной Донетчине.

Об этом в Facebook сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

Так, подразделения ракетных войск ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по комплексу С-300.

"По информации разведки, подтверждено поражение радиолокационной станции и пусковых установок противника. Более подробная информация о последствиях удара уточняется. Стоит отметить, что это уже не первая совместная удачная работа украинских ракетчиков и представителей других составляющих Сил обороны по важным военным целям рф.

Ранее уже было уничтожено более 20 пусковых установок и около 15 радиолокационных станций", - подчеркнул Сырский.

