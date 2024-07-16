ВСУ поразили российский С-300 на оккупированной Донетчине, - Сырский. ВИДЕО
Силы обороны поразили российский комплекс С-300 на временно оккупированной Донетчине.
Об этом в Facebook сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.
Так, подразделения ракетных войск ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по комплексу С-300.
"По информации разведки, подтверждено поражение радиолокационной станции и пусковых установок противника. Более подробная информация о последствиях удара уточняется. Стоит отметить, что это уже не первая совместная удачная работа украинских ракетчиков и представителей других составляющих Сил обороны по важным военным целям рф.
Ранее уже было уничтожено более 20 пусковых установок и около 15 радиолокационных станций", - подчеркнул Сырский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
разом із кацапами , молодці 👍🏼👍🏼👍🏼
Детонації не було. Так що макети виключати не можна.
пробита розпеченою шрапнеллю
Поражающие элементы осколочных боеприпасов конечно горячие, но не раскаленные. Ну а боевая часть заряженная тротилом или чем-то подобным ни от удара не взорвется, ни от температуры осколка.
Например когда горят склады боеприпасов, то не снаряженные, т.е. без взрывателя, снаряды не взрываются.
мозгуглої https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/************************************************************************ чи реалібітуватись вирішив?