ЗСУ уразили російський С-300 на окупованій Донеччині, - Сирський. ВIДЕО
Сили оборони уразили російський комплекс С-300 на тимчасово окупованій Донеччині.
Про це у Facebook повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.
Так, підрозділи ракетних військ ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по комплексу С-300.
"За інформацією розвідки, підтверджено ураження радіолокаційної станції та пускових установок противника. Більш детальна інформація щодо наслідків удару уточнюється. Варто зазначити, що це вже не перша спільна вдала робота українських ракетників та представників інших складових Сил оборони по важливих військових цілях рф.
Раніше вже було знищено понад 20 пускових установок та близько 15 радіолокаційних станцій", - наголосив Сирський.
Топ коментарі
+11 Alessandro Moretti
показати весь коментар16.07.2024 17:29 Відповісти Посилання
+9 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар16.07.2024 17:30 Відповісти Посилання
+8 Amber
показати весь коментар16.07.2024 17:48 Відповісти Посилання
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разом із кацапами , молодці 👍🏼👍🏼👍🏼
Детонації не було. Так що макети виключати не можна.
пробита розпеченою шрапнеллю
Поражающие элементы осколочных боеприпасов конечно горячие, но не раскаленные. Ну а боевая часть заряженная тротилом или чем-то подобным ни от удара не взорвется, ни от температуры осколка.
Например когда горят склады боеприпасов, то не снаряженные, т.е. без взрывателя, снаряды не взрываются.
мозгуглої https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/************************************************************************ чи реалібітуватись вирішив?