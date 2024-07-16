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ЗСУ уразили російський С-300 на окупованій Донеччині, - Сирський. ВIДЕО

Сили оборони уразили російський комплекс С-300 на тимчасово окупованій Донеччині.

Про це у Facebook повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

Так, підрозділи ракетних військ ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по комплексу С-300.

"За інформацією розвідки, підтверджено ураження радіолокаційної станції та пускових установок противника. Більш детальна інформація щодо наслідків удару уточнюється. Варто зазначити, що це вже не перша спільна вдала робота українських ракетників та представників інших складових Сил оборони по важливих військових цілях рф.

Раніше вже було знищено понад 20 пускових установок та близько 15 радіолокаційних станцій", - наголосив Сирський.

Читайте: Зеленський провів засідання Ставки: Обговорили пришвидшення постачання зброї та ситуацію на основних напрямках фронту

Автор: 

знищення (7692) Донецька область (8925) Сирський Олександр (663)


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Топ коментарі
+11
Густо посипали 😁
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16.07.2024 17:29 Відповісти
+9
Гарна новина...
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16.07.2024 17:30 Відповісти
+8
Все кацапське барахло наші соколи , відправляють на смітник
разом із кацапами , молодці 👍🏼👍🏼👍🏼
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16.07.2024 17:48 Відповісти
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На окупованій Луганщині орки відключили інтернет, щось підозрюють)
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16.07.2024 17:28 Відповісти
Я пишу тобі з окупованой Луганщини, ніхто нічого не відключав
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16.07.2024 21:13 Відповісти
Густо посипали 😁
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16.07.2024 17:29 Відповісти
Гарна новина...
показати весь коментар
16.07.2024 17:30 Відповісти
Все кацапське барахло наші соколи , відправляють на смітник
разом із кацапами , молодці 👍🏼👍🏼👍🏼
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16.07.2024 17:48 Відповісти
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16.07.2024 17:49 Відповісти
Вряд ли кукла резиновая загорится от осколков, а там прилетели кассеты.
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16.07.2024 17:59 Відповісти
Що там горить на перших секундах незрозуміло.
Детонації не було. Так що макети виключати не можна.
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16.07.2024 18:20 Відповісти
Звідки детонація від касет? Там решета залишились і цього достатньо
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16.07.2024 18:46 Відповісти
Хіба пробита розпеченою шрапнеллю ракета не повинна детонувати або хоча б спалахнути? А від чого тоді взагалі буває детонація? Від ядерної бомби?
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16.07.2024 18:54 Відповісти
Даже у опасного дымного пороха температура воспламенения 300 градусов. В твердотопливных ракетах топливо менее опасное на предмет случайного воспламенения, чем опасный порох.

пробита розпеченою шрапнеллю
Поражающие элементы осколочных боеприпасов конечно горячие, но не раскаленные. Ну а боевая часть заряженная тротилом или чем-то подобным ни от удара не взорвется, ни от температуры осколка.
Например когда горят склады боеприпасов, то не снаряженные, т.е. без взрывателя, снаряды не взрываются.
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17.07.2024 12:57 Відповісти
вы кацапы даже в этом рукожопы...
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16.07.2024 18:06 Відповісти
смакота
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16.07.2024 20:37 Відповісти
Ніфігасобі. Готується до нової посади прессофіцера після душу Безмозгуглої https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/************************************************************************ чи реалібітуватись вирішив?
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16.07.2024 23:24 Відповісти
 
 