РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7775 посетителей онлайн
Новости Фото Война
3 070 7

Сырский посетил проведение боевых занятий в подразделениях резерва на востоке. ФОТОРЕПОРТАЖ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил проведение боевых занятий в подразделениях резерва на востоке.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома в фейсбуке.

сирський

"Качественная подготовка воинов - это, прежде всего, их сохраненные жизни. Наши военнослужащие демонстрируют талант и желание учиться", - отметил Сырский.

навчання резерву ЗСУ
навчання резерву ЗСУ

Смотрите также: Вражеская БМП-2 наехала на украинскую мину на Запорожском направлении. ВИДЕО


навчання резерву ЗСУ
Сирський відвідав навчання у підрозділах резерву на сході.
Сирський відвідав навчання у підрозділах резерву на сході.

Также читайте: Оккупанты атаковали с беспилотников Херсон и Киндийку. Пострадали два человека

военные учения (3466) Александр Сырский (641)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щось дєрьмак з своїмбвіслюком ігнорує передову... Ау гівнокомандуюче!!!
показать весь комментарий
19.07.2024 21:47 Ответить
З 10 варіантів завдли знайдеться один переможний. Тільки не всім дано його обрати.
показать весь комментарий
19.07.2024 21:47 Ответить
Совкова показуха,бригади навчають новобранців після перебування у Десні та Яворові.Кацапи взяли Прогрес до Покровська 23 км.
показать весь комментарий
19.07.2024 22:04 Ответить
Чому ж в резерві ? Бригади на нулі радо зустрінуть головнокомандувача
показать весь комментарий
19.07.2024 22:17 Ответить
Показуха
показать весь комментарий
19.07.2024 22:28 Ответить
Показуха на марші. Причому всі ж прекрасно все знають, в т.ч. Сирський (я впевнений в цьому), але поважно займаються очковтіратєльством.
показать весь комментарий
19.07.2024 22:36 Ответить
Каzапський шпигун.
показать весь комментарий
20.07.2024 01:06 Ответить
 
 