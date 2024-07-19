Сырский посетил проведение боевых занятий в подразделениях резерва на востоке. ФОТОРЕПОРТАЖ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил проведение боевых занятий в подразделениях резерва на востоке.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома в фейсбуке.

"Качественная подготовка воинов - это, прежде всего, их сохраненные жизни. Наши военнослужащие демонстрируют талант и желание учиться", - отметил Сырский.





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