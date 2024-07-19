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Новини Фото Війна
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Сирський відвідав проведення бойових занять у підрозділах резерву на сході. ФОТОрепортаж

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав проведення бойових занять у підрозділах резерву на сході.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома у фейсбуці.

сирський

"Якісна підготовка воїнів - це, насамперед, їх збережені життя. Наші військовослужбовці демонструють хист і бажання вчитись", - зазначив Сирський.

навчання резерву ЗСУ
навчання резерву ЗСУ

Читайте на "Цензор.НЕТ": В реаліях сучасних бойових дій кількість уражень дронами виходить на один рівень із артилерією, - Сирський


навчання резерву ЗСУ
Сирський відвідав навчання у підрозділах резерву на сході.
Сирський відвідав навчання у підрозділах резерву на сході.

Читайте також: У ЗСУ за дорученням Сирського почалось впровадження комплексної програми дій "Збереження життя військовослужбовців", - Генштаб

Автор: 

військові навчання (2786) Сирський Олександр (668)


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Щось дєрьмак з своїмбвіслюком ігнорує передову... Ау гівнокомандуюче!!!
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19.07.2024 21:47 Відповісти
З 10 варіантів завдли знайдеться один переможний. Тільки не всім дано його обрати.
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19.07.2024 21:47 Відповісти
Совкова показуха,бригади навчають новобранців після перебування у Десні та Яворові.Кацапи взяли Прогрес до Покровська 23 км.
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19.07.2024 22:04 Відповісти
Чому ж в резерві ? Бригади на нулі радо зустрінуть головнокомандувача
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19.07.2024 22:17 Відповісти
Показуха
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19.07.2024 22:28 Відповісти
Показуха на марші. Причому всі ж прекрасно все знають, в т.ч. Сирський (я впевнений в цьому), але поважно займаються очковтіратєльством.
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19.07.2024 22:36 Відповісти
Каzапський шпигун.
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20.07.2024 01:06 Відповісти
 
 