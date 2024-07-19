Сирський відвідав проведення бойових занять у підрозділах резерву на сході. ФОТОрепортаж

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав проведення бойових занять у підрозділах резерву на сході.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома у фейсбуці.

"Якісна підготовка воїнів - це, насамперед, їх збережені життя. Наші військовослужбовці демонструють хист і бажання вчитись", - зазначив Сирський.





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