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Рада не пішла на "канікули", цього не буде до перемоги, - Стефанчук

Рада не пішла на канікули

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заперечив, що парламент пішов на "канікули".

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Широко розтиражована заява про те, що нібито Верховна Рада України пішла на канікули, — не відповідає дійсності.

Із 24.02.2022 року Парламент України працює у режимі єдиного засідання. І за цей час жоден народний депутат України не отримав щорічної оплачуваної відпустки, оскільки під час воєнного стану Верховна Рада України не може мати "канікули", щорічні відпустки чи інші технічні перерви у своїй роботі", - йдеться в повідомленні.

Стефанчук зауважив, що робота у сесійній залі не є єдиним видом діяльності нардепів.

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"Кожен із них працює у комітетах (де готуються закони для голосування у залі), у тимчасових спеціальних, тимчасових слідчих комісіях, здійснюють інші заходи парламентського контролю, займаються міжпарламентською діяльністю тощо.

З огляду на те, що вчора було ухвалено рішення сконцентруватися на доопрацюванні окремих положень Закону №8371 із метою його якнайшвидшого внесення та голосування у залі, парламентарії будуть займатись іншими видами діяльності, зокрема, і тісно пов’язаними з підготовкою цього законопроєкту", - додав спікер.

"На жодні "канікули" з моменту повномасштабного вторгнення Верховна Рада України не ходила та не піде, до моменту нашої Перемоги!" - підсумував Стефанчук.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Раді заблокували трибуну: Вимагають розгляду законопроєкту про заборону УПЦ МП. ВIДЕО

Автор: 

ВР (14943) Стефанчук Руслан (752)


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Топ коментарі
+15
бреше.с...ка
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24.07.2024 10:38
+12
Так приймайте закон про заборону моспархату, чи єрмак боїться?
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24.07.2024 10:40
+9
"-Які канікули?Ми ще й не починали працювати"-подумав здивовано Коливан.
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24.07.2024 10:40
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Герой!
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24.07.2024 10:38 Відповісти
дбл зеленомордий
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24.07.2024 11:00 Відповісти
ХЕРрой!
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24.07.2024 12:12 Відповісти
бреше.с...ка
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24.07.2024 10:38 Відповісти
Так цих дармоїдів і так на засіданнях нема, один голосує за п'ятьох і то по вказівки.Це тіпа трутень який на роботу не ходив прийшов до відділу кадрів і говорить, я у цьому році у відпустку не піду, але зарплатню потребую.
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24.07.2024 11:09 Відповісти
... перетрудилися дармоїди.
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24.07.2024 10:38 Відповісти
Хто цеи замоцнии дядько?
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24.07.2024 10:38 Відповісти
майор Хряк
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24.07.2024 10:39 Відповісти
Чи майор Кнур?
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24.07.2024 12:13 Відповісти
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24.07.2024 12:23 Відповісти
Хрякокнур
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24.07.2024 15:07 Відповісти
Он скоро всех нас сожрет
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24.07.2024 13:02 Відповісти
"-Які канікули?Ми ще й не починали працювати"-подумав здивовано Коливан.
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24.07.2024 10:40 Відповісти
Так приймайте закон про заборону моспархату, чи єрмак боїться?
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24.07.2024 10:40 Відповісти
Роблять, роблять... Спостерігаю, як молодий фотограф із слуг в шортах линдає за пивом....
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24.07.2024 10:41 Відповісти
Раніше просто за дурників вважали - зараз уже за повних довбоїбів
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24.07.2024 10:42 Відповісти
"Раніше просто за дурників вважали - зараз уже за повних довбоїбів"

Вони так не вважають - вони це знають.
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24.07.2024 10:51 Відповісти
вчора в тг були викладені місця відпочину деяких депушлюх,а деякі виїхали завчасно,особливо буде цікаво починовувочам цукру і шоколаду
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24.07.2024 10:43 Відповісти
краще б пішли. аж до перемоги. бо нароблять шкоди і більше нічого
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24.07.2024 10:43 Відповісти
Стефанчук зауважив, що робота у сесійній залі не є єдиним видом діяльності нардепів.
"Кожен із них працює у комітетах (де готуються закони для голосування у залі), у тимчасових спеціальних, тимчасових слідчих комісіях, здійснюють інші заходи парламентського контролю, займаються міжпарламентською діяльністю тощо.
=======

Колупання в задниці, сидячи на пляжі, теж можна назвати проведенням соціологічних досліджень і аналізом впливу глобального потепління на клімат в Іспанії. Але суті своєї це нікуя не змінить
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24.07.2024 10:43 Відповісти
Ні, Рада просто пішла на відпочинок від перманентного відпочинку!
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24.07.2024 10:44 Відповісти
Як можна на канікулах піти на канікули?
Вони ж відпочивають 24/7
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24.07.2024 10:44 Відповісти
звісно.
а, хто ж тоді, не буде заважати, будувати фортифікації, за долю малую, як що всі на кариби свінтять?
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24.07.2024 10:45 Відповісти
Свинориле брехло.

"Стефанчук зауважив, що робота у сесійній залі не є єдиним видом діяльності нардепів."

Джерело:

Тобто, засідань і голосувань в залі не буде.
А як депутани працюють в комітетах ми знаємо.
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24.07.2024 10:46 Відповісти
"Каникул" нет, но есть очень важные рабочие поездки... В заграничные, курортные страны.
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24.07.2024 10:50 Відповісти
Брехливая свинья!
На голосованиях в Раде присутствуют не более 30% депутатов. Именно поэтому и запретили трансляции, что бы укранцы не видели этого позорища.
Покажите "ежедневную работу в поте лица" в т.н. комитетах? Где они "заседают"? В Монако?
Вам, *****, еще "каникулы"? Как язык только поворачивается!
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24.07.2024 10:48 Відповісти
Трансляцію Ради заборонили з тієї ж причини, що й заборонили ефірне мовлення Прямого, П'ятого, та Еспресо.
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24.07.2024 10:50 Відповісти
Какие каникулы когда за окном 50,а в зале 21,плюс буфетики с икрою и губастые,оплаченные бюджетом,девахи-помощницы под рукой,а детишки с жирными и старыми женами далеко за кордоном,отдыхать можно и на работе,интересно,бассейн у них там имеется?
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24.07.2024 10:48 Відповісти
Срочно треба прийняти закон о ЛБГТ щоб цю жирну тварь трехали в задницю і усю його бидлячу чмошну сімейку.Це замість Моссаду.
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24.07.2024 10:52 Відповісти
Більшість кнопкодавів здриснула на канікули в підараху або Дубаї, а ті що залишилися на канікули не підуть, але працювати теж не будуть.
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24.07.2024 10:53 Відповісти
Здавалося б, не по темі. Але:

Линия обороны/Анти-колорадос
https://dl-news.defence-line.org/?p=36260 Параллели

Сегодня (23.07.24) в США произошло событие, которое там считается логичным и неизбежным, а у нас чем-то из разряда ненаучной фантастики. В Конгрессе США прошли слушания, касающиеся обстоятельств странного покушения на Дональда Трампа. Напомним, в результате стрельбы, произошедшей на одном из его предвыборных митингов, Трамп получил ранение уха. Энтузиасты уже воспроизвели обстоятельства получения ранения, и учётом оружия, расстояния и пули пришли к выводу о том, что характер ранения не соответствует тому, что должна была сделать пуля. Таким образом, подтвердилась версия о том, что на самом деле, ухо поцарапал осколок стекла от телесуфлера. Тем не менее, происшествие оказалось громким и не могло остаться без последствий.

Поэтому на слушания в Конгресс была приглашена руководитель секретной службы США Кимберли Читл. Насколько можно понять из отчётов прессы, двухпартийная инициатива Конгресса о выяснении всех обстоятельств происшествия оказалась настолько активной и даже агрессивной, что Глава службы отказалась отвечать на целый ряд вопросов, которые относятся к разряду особо охраняемой государственной тайны. При этом сама Читл признала, что инцидент является самым большим провалом её службы за последние десятилетия. Тем не менее, законодателей не удовлетворил объем ответов, которые предоставила Глава службы, и раздались голоса, призывающие ее уйти в отставку.

И вот сегодня Читл таки подала в отставку. Прессе это стало известно из электронного письма, которое она разослала своим сотрудникам. В нём она в частности, сказала: «Я беру на себя полную ответственность за провал безопасности… В свете недавних событий я с тяжелым сердцем приняла трудное решение уйти в отставку с поста вашего директора». По правилам службы, отставка вступает в силу немедленно после того, как подана такое прошение. И в этот момент обязанности директора службы перешли к её заместителю Рональду Роу.

Ещё небольшая деталь. Директор службы - неполитическая фигура, и Читл делала карьеру именно в этой службе, где проработала 30 лет, а её заместитель имеет стаж 24 года. То есть, это профессионалы высшей пробы и потому их заявление имеют особую ценность. Косвенно отставку подтвердил министр национальной безопасности Алехандро Майоркас, который сказал примерно такое:

«Я ценю его (Рональда Роу - ред.) готовность возглавить Секретную службу в этот невероятно сложный момент, поскольку агентство работает над тем, чтобы понять, что именно произошло 13 июля, и сотрудничать с текущими расследованиями и надзором Конгресса. В то же время Секретная служба должна эффективно выполнять свою обширную миссию, которая включает в себя обеспечение круглосуточной защиты национальных лидеров и приезжих высокопоставленных руководителей и обеспечение безопасности событий национального значения в этой динамичной и повышенной среде угрозы»

Из всего этого следует несколько замечаний. Первое - какой бы провал у нас не случился, никто не подаст в отставку. Будут зубами держаться за свое кресло. Мало того, даже если открыто уголовное дело и пациент, выпущенный под залог, вернётся в свой кабинет, он будет косить бабло. С учётом того, сколько они заплатили за то, чтобы сесть в это кресло, они никогда не подадут в отставку. И второе. Какой провал бы не случился, верховная рада никогда не покажет даже тысячной доли того, что показал Конгресс США. Надеемся, что все когда-то встанет на место, но это место точно не будет зелёного цвета.
https://dl-news.defence-line.org/?p=36260
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24.07.2024 10:55 Відповісти
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24.07.2024 10:57 Відповісти
та в них весь час
канікули
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24.07.2024 11:07 Відповісти
Будуть тихенько ротацію на Мальдівах проводити
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24.07.2024 11:14 Відповісти
Шапіто...
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24.07.2024 11:39 Відповісти
Ти ба які жертви, млять...
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24.07.2024 11:40 Відповісти
З січна 2023 року, по ВРУ тягають/саботують, уже готовий законопроект від КМУ щодо заборони релігійних стуктур в Україні, які сидять на грошах окупантів-убивць!!

А на календарі, липень 2024 року, тому «оті канікули», чималенькі у стефанчука з моноШоблою…
Ну і навіщо Українцям, отаких дармоїдів, харчувати з власної кишені!!
У нардепів з ВРУ, грошви з лихвою хватає, і на банківських рахунках за кордоном, і по тумбочкам, у кімнатах декількох квартир… їх родичів та жінок з ФОПами!!!
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24.07.2024 11:42 Відповісти
А даремно. Все одно користі до осені від них вже не буде. Блокуватимуть трибуну і ніякої повзи вже не буде. А блокувати трибуну, це те що депутати вміють найкраще.
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24.07.2024 11:59 Відповісти
Не знаю чому, але у мене склалася така думка: за час "канікул" з депутанами від "слуг" буде проведена роз'яснювальна робота (вмовляння, підкуп, шантаж, залякування) щодо голосування по двох питаннях - закон про заборону РПЦвУ і легалізація дєрьмака (призначення його на посаду Прем'єр Міністра).

Можливо саме тому не так давно підіймалось питання про відставку шмиги, а те, що додавили розпочати наступне засідання з розгляду закону про РПЦвУ, то стало рушієм всього цього трешу.
Таке моє ІМХО...
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24.07.2024 12:09 Відповісти
Яка самопожертва!
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24.07.2024 12:15 Відповісти
Вони не пішли на канікули, просто засідання будуть проводитись на кращих курортах світу
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24.07.2024 12:32 Відповісти
Довбана жирна свинюка. Все рівно сядеш. Падло зелене.
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24.07.2024 12:59 Відповісти
Пора Турчинова возвращать
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24.07.2024 13:06 Відповісти
вчора було ухвалено рішення сконцентруватися на доопрацюванні окремих положень Закону №8371 Джерело:
яке таке доопрацювання проект Закону вже розглянутий на комітеті і є порівняльна таблиця і висновок комітету з рекомендацією розглянути у другому читанні тобто усе готове до розгляду , а хряк вигадує нові причини щоб не виносити у зал для голосування
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24.07.2024 13:47 Відповісти
А х ти ж "наша" хрюшка брехлива,пора тебе міняти,поки ти остаточно не знищив законодавчий орган держави.
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24.07.2024 13:53 Відповісти
Так і є, просто батальони роз"іхалися по містам постійної діслокації, монако, балі, ліхтенштейн, і т.д.
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24.07.2024 13:55 Відповісти
Писец как устали "народные избранники", наверное тежелыми лопатами (денно и ночно) кидают (куда подальше и побольше)??!
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24.07.2024 14:31 Відповісти
Пішли до офісу єлдака-татарова за вказівками, як спасти московську церкву!
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24.07.2024 15:09 Відповісти
 
 