Рада не пішла на "канікули", цього не буде до перемоги, - Стефанчук
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заперечив, що парламент пішов на "канікули".
Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Широко розтиражована заява про те, що нібито Верховна Рада України пішла на канікули, — не відповідає дійсності.
Із 24.02.2022 року Парламент України працює у режимі єдиного засідання. І за цей час жоден народний депутат України не отримав щорічної оплачуваної відпустки, оскільки під час воєнного стану Верховна Рада України не може мати "канікули", щорічні відпустки чи інші технічні перерви у своїй роботі", - йдеться в повідомленні.
Стефанчук зауважив, що робота у сесійній залі не є єдиним видом діяльності нардепів.
"Кожен із них працює у комітетах (де готуються закони для голосування у залі), у тимчасових спеціальних, тимчасових слідчих комісіях, здійснюють інші заходи парламентського контролю, займаються міжпарламентською діяльністю тощо.
З огляду на те, що вчора було ухвалено рішення сконцентруватися на доопрацюванні окремих положень Закону №8371 із метою його якнайшвидшого внесення та голосування у залі, парламентарії будуть займатись іншими видами діяльності, зокрема, і тісно пов’язаними з підготовкою цього законопроєкту", - додав спікер.
"На жодні "канікули" з моменту повномасштабного вторгнення Верховна Рада України не ходила та не піде, до моменту нашої Перемоги!" - підсумував Стефанчук.
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Вони так не вважають - вони це знають.
"Кожен із них працює у комітетах (де готуються закони для голосування у залі), у тимчасових спеціальних, тимчасових слідчих комісіях, здійснюють інші заходи парламентського контролю, займаються міжпарламентською діяльністю тощо.
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Колупання в задниці, сидячи на пляжі, теж можна назвати проведенням соціологічних досліджень і аналізом впливу глобального потепління на клімат в Іспанії. Але суті своєї це нікуя не змінить
Вони ж відпочивають 24/7
а, хто ж тоді, не буде заважати, будувати фортифікації, за долю малую, як що всі на кариби свінтять?
"Стефанчук зауважив, що робота у сесійній залі не є єдиним видом діяльності нардепів."
Джерело:
Тобто, засідань і голосувань в залі не буде.
А як депутани працюють в комітетах ми знаємо.
На голосованиях в Раде присутствуют не более 30% депутатов. Именно поэтому и запретили трансляции, что бы укранцы не видели этого позорища.
Покажите "ежедневную работу в поте лица" в т.н. комитетах? Где они "заседают"? В Монако?
Вам, *****, еще "каникулы"? Как язык только поворачивается!
Линия обороны/Анти-колорадос
https://dl-news.defence-line.org/?p=36260 Параллели
Сегодня (23.07.24) в США произошло событие, которое там считается логичным и неизбежным, а у нас чем-то из разряда ненаучной фантастики. В Конгрессе США прошли слушания, касающиеся обстоятельств странного покушения на Дональда Трампа. Напомним, в результате стрельбы, произошедшей на одном из его предвыборных митингов, Трамп получил ранение уха. Энтузиасты уже воспроизвели обстоятельства получения ранения, и учётом оружия, расстояния и пули пришли к выводу о том, что характер ранения не соответствует тому, что должна была сделать пуля. Таким образом, подтвердилась версия о том, что на самом деле, ухо поцарапал осколок стекла от телесуфлера. Тем не менее, происшествие оказалось громким и не могло остаться без последствий.
Поэтому на слушания в Конгресс была приглашена руководитель секретной службы США Кимберли Читл. Насколько можно понять из отчётов прессы, двухпартийная инициатива Конгресса о выяснении всех обстоятельств происшествия оказалась настолько активной и даже агрессивной, что Глава службы отказалась отвечать на целый ряд вопросов, которые относятся к разряду особо охраняемой государственной тайны. При этом сама Читл признала, что инцидент является самым большим провалом её службы за последние десятилетия. Тем не менее, законодателей не удовлетворил объем ответов, которые предоставила Глава службы, и раздались голоса, призывающие ее уйти в отставку.
И вот сегодня Читл таки подала в отставку. Прессе это стало известно из электронного письма, которое она разослала своим сотрудникам. В нём она в частности, сказала: «Я беру на себя полную ответственность за провал безопасности… В свете недавних событий я с тяжелым сердцем приняла трудное решение уйти в отставку с поста вашего директора». По правилам службы, отставка вступает в силу немедленно после того, как подана такое прошение. И в этот момент обязанности директора службы перешли к её заместителю Рональду Роу.
Ещё небольшая деталь. Директор службы - неполитическая фигура, и Читл делала карьеру именно в этой службе, где проработала 30 лет, а её заместитель имеет стаж 24 года. То есть, это профессионалы высшей пробы и потому их заявление имеют особую ценность. Косвенно отставку подтвердил министр национальной безопасности Алехандро Майоркас, который сказал примерно такое:
«Я ценю его (Рональда Роу - ред.) готовность возглавить Секретную службу в этот невероятно сложный момент, поскольку агентство работает над тем, чтобы понять, что именно произошло 13 июля, и сотрудничать с текущими расследованиями и надзором Конгресса. В то же время Секретная служба должна эффективно выполнять свою обширную миссию, которая включает в себя обеспечение круглосуточной защиты национальных лидеров и приезжих высокопоставленных руководителей и обеспечение безопасности событий национального значения в этой динамичной и повышенной среде угрозы»
Из всего этого следует несколько замечаний. Первое - какой бы провал у нас не случился, никто не подаст в отставку. Будут зубами держаться за свое кресло. Мало того, даже если открыто уголовное дело и пациент, выпущенный под залог, вернётся в свой кабинет, он будет косить бабло. С учётом того, сколько они заплатили за то, чтобы сесть в это кресло, они никогда не подадут в отставку. И второе. Какой провал бы не случился, верховная рада никогда не покажет даже тысячной доли того, что показал Конгресс США. Надеемся, что все когда-то встанет на место, но это место точно не будет зелёного цвета.
https://dl-news.defence-line.org/?p=36260
канікули
А на календарі, липень 2024 року, тому «оті канікули», чималенькі у стефанчука з моноШоблою…
Ну і навіщо Українцям, отаких дармоїдів, харчувати з власної кишені!!
У нардепів з ВРУ, грошви з лихвою хватає, і на банківських рахунках за кордоном, і по тумбочкам, у кімнатах декількох квартир… їх родичів та жінок з ФОПами!!!
Можливо саме тому не так давно підіймалось питання про відставку шмиги, а те, що додавили розпочати наступне засідання з розгляду закону про РПЦвУ, то стало рушієм всього цього трешу.
Таке моє ІМХО...
яке таке доопрацювання проект Закону вже розглянутий на комітеті і є порівняльна таблиця і висновок комітету з рекомендацією розглянути у другому читанні тобто усе готове до розгляду , а хряк вигадує нові причини щоб не виносити у зал для голосування