Рада не пішла на "канікули", цього не буде до перемоги, - Стефанчук

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заперечив, що парламент пішов на "канікули".

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Широко розтиражована заява про те, що нібито Верховна Рада України пішла на канікули, — не відповідає дійсності.

Із 24.02.2022 року Парламент України працює у режимі єдиного засідання. І за цей час жоден народний депутат України не отримав щорічної оплачуваної відпустки, оскільки під час воєнного стану Верховна Рада України не може мати "канікули", щорічні відпустки чи інші технічні перерви у своїй роботі", - йдеться в повідомленні.

Стефанчук зауважив, що робота у сесійній залі не є єдиним видом діяльності нардепів.

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"Кожен із них працює у комітетах (де готуються закони для голосування у залі), у тимчасових спеціальних, тимчасових слідчих комісіях, здійснюють інші заходи парламентського контролю, займаються міжпарламентською діяльністю тощо.

З огляду на те, що вчора було ухвалено рішення сконцентруватися на доопрацюванні окремих положень Закону №8371 із метою його якнайшвидшого внесення та голосування у залі, парламентарії будуть займатись іншими видами діяльності, зокрема, і тісно пов’язаними з підготовкою цього законопроєкту", - додав спікер.

"На жодні "канікули" з моменту повномасштабного вторгнення Верховна Рада України не ходила та не піде, до моменту нашої Перемоги!" - підсумував Стефанчук.

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