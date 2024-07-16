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У парламенті обговорюють продовження термінів на оновлення даних для військовозобов’язаних, - Стефанчук

У парламенті обговорюють продовження термінів на оновлення даних для військовозобов’язаних, - Стефанчук

У Верховній Раді порушується питання щодо продовження термінів оновлення військово-облікових даних для військовозобов’язаних громадян.

Про це під час брифінгу розповів спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук, пише LB, інформує Цензор.НЕТ.

Спікер парламенту зазначив, що 16 липня - кінцевий термін, до якого військовозобов'язані українці мали оновити військово-облікові дані в ТЦК, ЦНАПі чи в додатку Резерв+. За його словами, оновлення даних є важливою складовою війни проти РФ, а якщо хтось відклав це на останній день, то це питання особистої відповідальності кожного.

Відповідаючи на запитання, чи можливе продовження термінів оновлення даних, Стефанчук сказав, що такі питання порушуються у Раді.

"Чи буде Верховна Рада продовжувати терміни, зараз такі питання обоговорюються, однак я не знаю чи знайдуть вони підтримку на Погоджувальній раді", - сказав голова Верховної Ради.

Щодо штрафів за неоновлення даних, спікер сказав, що потрібно звертатися "до тих органів, на яких покладена відповідальність за реалізацію тієї чи іншої статті закону".

Читайте також: Українців за кордоном, які не оновили дані до 16 липня, також штрафуватимуть, - Міноборони

Нагадаємо, після 16 липня 2024 року спливають 60 днів, відведених на оновлення військово-облікових даних для військовозобов’язаних громадян віком від 18 до 60 років.

Раніше у Міноборони України пояснили, чому не підтримали продовження терміну оновлення даних. В оборонному відомстві заявили, що громадяни мають можливість оновити свої військово-облікові дані за лічені хвилини.

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Автор: 

парламент (2393) мобілізація (3140) Стефанчук Руслан (763)


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Топ коментарі
+6
Щодо штрафів за неоновлення даних, спікер сказав, що потрібно звертатися "до тих органів, на яких покладена відповідальність за реалізацію тієї чи іншої статті закону".
відповів голова державного органу який ті самі закони приймав та підписував.. і нічого йому не муляє
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16.07.2024 18:12 Відповісти
+6
" Найбільший відсоток - 37% людей похилого віку (60+) вважають, що під час війни бути ухилянтом соромно"

Найбільше про ухилятнів і їх обов'язок верещать ті, хто 60+ років страдали х..нею, дивились що б його урвать на заводі і просирали країну. Потім привели януковощів і опзж за гречку до влади. Зараз верещать про ухилянтів щоб за їхні обісрані зморщені дупи вмирали молоді. А вони спокійно доживали віку дивлячись марахвон по ящику.
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16.07.2024 18:49 Відповісти
+5
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16.07.2024 18:16 Відповісти
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16.07.2024 18:10 Відповісти
Навіть якщо продовжать, ті, хто за кордоном, все одно свої дані оновлювати не будуть.
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16.07.2024 19:04 Відповісти
відновив за 5 хвилин, у чому питання це зробити ??
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17.07.2024 00:57 Відповісти
Якщо оновил данні і ти придатний та твоя професія необхідна у ЗСУ то автоматично скоро прійде єлектронна повістка, а якщо ти виїхав за границю, та десь там відкінув копита то ніхто тебе шукати не буде, та і вони вже писали десь в новинах що вже є 1 300 000 яких вже по одному натисканні кнопки розсилаються повістки, а якщо не прийдеш то штраф і.т.д.
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17.07.2024 18:01 Відповісти
дай посилання на закон про ел. повістки
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17.07.2024 18:40 Відповісти
Погодь... Ця ловушка ще триває...Цей закон приймуть чуть пізніше, а також і про те що воювати підуть з 21-22 років.... Ще Дія підтянулась зі своїм бронюванням але це як Резерв+ 2.0
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17.07.2024 19:50 Відповісти
Та продовжте і не вимахуитесь - як в нас ******* робити проблему на рівному місці
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16.07.2024 18:10 Відповісти
Щодо штрафів за неоновлення даних, спікер сказав, що потрібно звертатися "до тих органів, на яких покладена відповідальність за реалізацію тієї чи іншої статті закону".
відповів голова державного органу який ті самі закони приймав та підписував.. і нічого йому не муляє
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16.07.2024 18:12 Відповісти
Передбачувано.
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16.07.2024 18:15 Відповісти
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16.07.2024 18:16 Відповісти
Тю! А шо такоє? Хто не оновив - забрати громадянство і хто не за кордоном - розстріляти!
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16.07.2024 18:21 Відповісти
Дбайливий цар почує кожного і продовжить термін....
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16.07.2024 18:22 Відповісти
" Найбільший відсоток - 37% людей похилого віку (60+) вважають, що під час війни бути ухилянтом соромно"

Найбільше про ухилятнів і їх обов'язок верещать ті, хто 60+ років страдали х..нею, дивились що б його урвать на заводі і просирали країну. Потім привели януковощів і опзж за гречку до влади. Зараз верещать про ухилянтів щоб за їхні обісрані зморщені дупи вмирали молоді. А вони спокійно доживали віку дивлячись марахвон по ящику.
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16.07.2024 18:49 Відповісти
Але саме ці уйобки до цього і привели, вибираючи комуняк, ригів, про це ссровське гівно мовчить. Я в першу чергу від 60 до 70 закинув би в окопи, бо тільки по їхній вині гинуть дітки!((((
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16.07.2024 19:17 Відповісти
А що з них там, в окопах, який толк, можете іх всіх просто розстріляти вдом, а дітки під кацапами поживуть, їм сподобається…
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16.07.2024 20:14 Відповісти
Вдома
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16.07.2024 20:15 Відповісти
Це точно, хто хотів, давно данні оновив через резерв+, і документ собі розпечатав.
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16.07.2024 18:33 Відповісти
Если бы программу писали не рукожопы, то может и да. А так может выяснится, что квартиру свою указать не можешь. И только ножками в ЦНАП или военкомат.
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16.07.2024 19:01 Відповісти
Є такє, так не треба було тягнути до останнього, а зараз сайт висить і черги скрізь. Я в травні все зробив, все ОК.
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16.07.2024 20:12 Відповісти
Да в любой момент. Просто маска поля "квартира" не позволяет ввести иной тип данных кроме цифр.
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16.07.2024 20:25 Відповісти
все для ухилянтів....
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16.07.2024 18:27 Відповісти
в статті брехня - зе лічені хвилини ТЦК не оновлюють

і навіть за декілька тижнів не оновлюють

районні ТЦК тримають документи військовозобов'язаних по пару місяців і нема на них як подіяти

в день районний ТЦК приймає документи від 10 людей, а черга на 50
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16.07.2024 18:31 Відповісти
в твоєму ліонському тцк таке коїться? то вертайся і за пару днів станеш до строю в Десні
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16.07.2024 18:45 Відповісти
Ну це трішки брехня, все нормально працювало , і за тиждень два ,давали документ всім. Не знаю де вас так приймали?
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16.07.2024 19:14 Відповісти
Дайте років десять хоча б, що б тіх ухилянтів вже в кацапську армію мобілізували...
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16.07.2024 18:31 Відповісти
Продовжуйте якщо не хочете гарячих бунтів.
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16.07.2024 18:36 Відповісти
Хто , скуни бунтувати ? Та вони на вулицю бояться виходити ))
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16.07.2024 20:29 Відповісти
При чем здесь "ухилянти".
Установил "Резерв+", проверил данные. Из банка и реестра предпринимателей подтянулись все правильные данные. Кстати, если бы не те реестры, то ввести свой адрес не смог-бы. Рукожопые жжитализаторы нарисовали прогу так, что я вынужден указывать квартиру соседа.
Но... В связи с возрастом и статусом никто мои данные из бумажных папочек в электронный формат еще не перевел. То есть на меня в "Обериге" есть все данные кроме собственно военно-учетных.
Теперь только в военкомат.
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16.07.2024 18:38 Відповісти
а я був танкістом а став стрільцем в резерві
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16.07.2024 18:47 Відповісти
Нема проблем, будете стріляти з танка,
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17.07.2024 00:46 Відповісти
Очень хороший пример.
Информация о человеке есть, в разных реестрах. Но самая нужная хранится в бумажном виде, и работники тцк просто забили хер на свою работу и не ввели эти данные в госреестр.
"Умные" депутаты решили решить проблему, заставив людей под страхом админштрафа "обновить" данные. Но опять таки, какие данные вы можете обновить? Только самые основные, те что доступны в разных госреестрах.
Спрашивается, зачем этот цирк?
Получается, что вместо того чтобы увеличить штат работников по оцифровке данных, хранящихся в папках, людей заставили предоставить данные, которые и так есть во множественных реестрах.
Видимо кто то обкурился.
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16.07.2024 23:34 Відповісти
Цікаво , а його син вже оновив в гейєвропі?
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16.07.2024 19:11 Відповісти
У зелених потвор все через срак... у
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16.07.2024 20:47 Відповісти
Хто не оновив за 60 днів, не оновить їх і за більші терміни
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16.07.2024 21:01 Відповісти
 
 