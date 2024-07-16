У парламенті обговорюють продовження термінів на оновлення даних для військовозобов’язаних, - Стефанчук

У Верховній Раді порушується питання щодо продовження термінів оновлення військово-облікових даних для військовозобов’язаних громадян.

Про це під час брифінгу розповів спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук, пише LB, інформує Цензор.НЕТ.

Спікер парламенту зазначив, що 16 липня - кінцевий термін, до якого військовозобов'язані українці мали оновити військово-облікові дані в ТЦК, ЦНАПі чи в додатку Резерв+. За його словами, оновлення даних є важливою складовою війни проти РФ, а якщо хтось відклав це на останній день, то це питання особистої відповідальності кожного.

Відповідаючи на запитання, чи можливе продовження термінів оновлення даних, Стефанчук сказав, що такі питання порушуються у Раді.

"Чи буде Верховна Рада продовжувати терміни, зараз такі питання обоговорюються, однак я не знаю чи знайдуть вони підтримку на Погоджувальній раді", - сказав голова Верховної Ради.

Щодо штрафів за неоновлення даних, спікер сказав, що потрібно звертатися "до тих органів, на яких покладена відповідальність за реалізацію тієї чи іншої статті закону".

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Нагадаємо, після 16 липня 2024 року спливають 60 днів, відведених на оновлення військово-облікових даних для військовозобов’язаних громадян віком від 18 до 60 років.

Раніше у Міноборони України пояснили, чому не підтримали продовження терміну оновлення даних. В оборонному відомстві заявили, що громадяни мають можливість оновити свої військово-облікові дані за лічені хвилини.

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