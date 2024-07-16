У парламенті обговорюють продовження термінів на оновлення даних для військовозобов’язаних, - Стефанчук
У Верховній Раді порушується питання щодо продовження термінів оновлення військово-облікових даних для військовозобов’язаних громадян.
Про це під час брифінгу розповів спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук, пише LB, інформує Цензор.НЕТ.
Спікер парламенту зазначив, що 16 липня - кінцевий термін, до якого військовозобов'язані українці мали оновити військово-облікові дані в ТЦК, ЦНАПі чи в додатку Резерв+. За його словами, оновлення даних є важливою складовою війни проти РФ, а якщо хтось відклав це на останній день, то це питання особистої відповідальності кожного.
Відповідаючи на запитання, чи можливе продовження термінів оновлення даних, Стефанчук сказав, що такі питання порушуються у Раді.
"Чи буде Верховна Рада продовжувати терміни, зараз такі питання обоговорюються, однак я не знаю чи знайдуть вони підтримку на Погоджувальній раді", - сказав голова Верховної Ради.
Щодо штрафів за неоновлення даних, спікер сказав, що потрібно звертатися "до тих органів, на яких покладена відповідальність за реалізацію тієї чи іншої статті закону".
Нагадаємо, після 16 липня 2024 року спливають 60 днів, відведених на оновлення військово-облікових даних для військовозобов’язаних громадян віком від 18 до 60 років.
Раніше у Міноборони України пояснили, чому не підтримали продовження терміну оновлення даних. В оборонному відомстві заявили, що громадяни мають можливість оновити свої військово-облікові дані за лічені хвилини.
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відповів голова державного органу який ті самі закони приймав та підписував.. і нічого йому не муляє
Найбільше про ухилятнів і їх обов'язок верещать ті, хто 60+ років страдали х..нею, дивились що б його урвать на заводі і просирали країну. Потім привели януковощів і опзж за гречку до влади. Зараз верещать про ухилянтів щоб за їхні обісрані зморщені дупи вмирали молоді. А вони спокійно доживали віку дивлячись марахвон по ящику.
і навіть за декілька тижнів не оновлюють
районні ТЦК тримають документи військовозобов'язаних по пару місяців і нема на них як подіяти
в день районний ТЦК приймає документи від 10 людей, а черга на 50
Установил "Резерв+", проверил данные. Из банка и реестра предпринимателей подтянулись все правильные данные. Кстати, если бы не те реестры, то ввести свой адрес не смог-бы. Рукожопые жжитализаторы нарисовали прогу так, что я вынужден указывать квартиру соседа.
Но... В связи с возрастом и статусом никто мои данные из бумажных папочек в электронный формат еще не перевел. То есть на меня в "Обериге" есть все данные кроме собственно военно-учетных.
Теперь только в военкомат.
Информация о человеке есть, в разных реестрах. Но самая нужная хранится в бумажном виде, и работники тцк просто забили хер на свою работу и не ввели эти данные в госреестр.
"Умные" депутаты решили решить проблему, заставив людей под страхом админштрафа "обновить" данные. Но опять таки, какие данные вы можете обновить? Только самые основные, те что доступны в разных госреестрах.
Спрашивается, зачем этот цирк?
Получается, что вместо того чтобы увеличить штат работников по оцифровке данных, хранящихся в папках, людей заставили предоставить данные, которые и так есть во множественных реестрах.
Видимо кто то обкурился.