В парламенте обсуждают продление сроков на обновление данных для военнообязанных, - Стефанчук
В Верховной Раде поднимается вопрос о продлении сроков обновления военно-учетных данных для военнообязанных граждан.
Об этом во время брифинга рассказал спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, пишет LB, информирует Цензор.НЕТ.
Спикер парламента отметил, что 16 июля - конечный срок, до которого военнообязанные украинцы должны были обновить военно-учетные данные в ТЦК, ЦНАПе или в приложении Резерв+. По его словам, обновление данных является важной составляющей войны против РФ, а если кто-то отложил это на последний день, то это вопрос личной ответственности каждого.
Отвечая на вопрос, возможно ли продление сроков обновления данных, Стефанчук сказал, что такие вопросы поднимаются в Раде.
"Будет ли Верховная Рада продлевать сроки, сейчас такие вопросы обсуждаются, однако я не знаю найдут ли они поддержку на Согласительном совете", - сказал председатель Верховной Рады.
Относительно штрафов за необновление данных, спикер сказал, что нужно обращаться "в те органы, на которых возложена ответственность за реализацию той или иной статьи закона".
Напомним, после 16 июля 2024 года истекают 60 дней, отведенных на обновление военно-учетных данных для военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет.
Ранее в Минобороны Украины объяснили, почему не поддержали продление срока обновления данных. В оборонном ведомстве заявили, что граждане имеют возможность обновить свои военно-учетные данные за считанные минуты.
відповів голова державного органу який ті самі закони приймав та підписував.. і нічого йому не муляє
Найбільше про ухилятнів і їх обов'язок верещать ті, хто 60+ років страдали х..нею, дивились що б його урвать на заводі і просирали країну. Потім привели януковощів і опзж за гречку до влади. Зараз верещать про ухилянтів щоб за їхні обісрані зморщені дупи вмирали молоді. А вони спокійно доживали віку дивлячись марахвон по ящику.
і навіть за декілька тижнів не оновлюють
районні ТЦК тримають документи військовозобов'язаних по пару місяців і нема на них як подіяти
в день районний ТЦК приймає документи від 10 людей, а черга на 50
Установил "Резерв+", проверил данные. Из банка и реестра предпринимателей подтянулись все правильные данные. Кстати, если бы не те реестры, то ввести свой адрес не смог-бы. Рукожопые жжитализаторы нарисовали прогу так, что я вынужден указывать квартиру соседа.
Но... В связи с возрастом и статусом никто мои данные из бумажных папочек в электронный формат еще не перевел. То есть на меня в "Обериге" есть все данные кроме собственно военно-учетных.
Теперь только в военкомат.
Информация о человеке есть, в разных реестрах. Но самая нужная хранится в бумажном виде, и работники тцк просто забили хер на свою работу и не ввели эти данные в госреестр.
"Умные" депутаты решили решить проблему, заставив людей под страхом админштрафа "обновить" данные. Но опять таки, какие данные вы можете обновить? Только самые основные, те что доступны в разных госреестрах.
Спрашивается, зачем этот цирк?
Получается, что вместо того чтобы увеличить штат работников по оцифровке данных, хранящихся в папках, людей заставили предоставить данные, которые и так есть во множественных реестрах.
Видимо кто то обкурился.