В парламенте обсуждают продление сроков на обновление данных для военнообязанных, - Стефанчук

В Верховной Раде поднимается вопрос о продлении сроков обновления военно-учетных данных для военнообязанных граждан.

Об этом во время брифинга рассказал спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, пишет LB, информирует Цензор.НЕТ.

Спикер парламента отметил, что 16 июля - конечный срок, до которого военнообязанные украинцы должны были обновить военно-учетные данные в ТЦК, ЦНАПе или в приложении Резерв+. По его словам, обновление данных является важной составляющей войны против РФ, а если кто-то отложил это на последний день, то это вопрос личной ответственности каждого.

Отвечая на вопрос, возможно ли продление сроков обновления данных, Стефанчук сказал, что такие вопросы поднимаются в Раде.

"Будет ли Верховная Рада продлевать сроки, сейчас такие вопросы обсуждаются, однако я не знаю найдут ли они поддержку на Согласительном совете", - сказал председатель Верховной Рады.

Относительно штрафов за необновление данных, спикер сказал, что нужно обращаться "в те органы, на которых возложена ответственность за реализацию той или иной статьи закона".

Напомним, после 16 июля 2024 года истекают 60 дней, отведенных на обновление военно-учетных данных для военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет.

Ранее в Минобороны Украины объяснили, почему не поддержали продление срока обновления данных. В оборонном ведомстве заявили, что граждане имеют возможность обновить свои военно-учетные данные за считанные минуты.

