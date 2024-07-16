РУС
В парламенте обсуждают продление сроков на обновление данных для военнообязанных, - Стефанчук

У парламенті обговорюють продовження термінів на оновлення даних для військовозобов’язаних, - Стефанчук

В Верховной Раде поднимается вопрос о продлении сроков обновления военно-учетных данных для военнообязанных граждан.

Об этом во время брифинга рассказал спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, пишет LB, информирует Цензор.НЕТ.

Спикер парламента отметил, что 16 июля - конечный срок, до которого военнообязанные украинцы должны были обновить военно-учетные данные в ТЦК, ЦНАПе или в приложении Резерв+. По его словам, обновление данных является важной составляющей войны против РФ, а если кто-то отложил это на последний день, то это вопрос личной ответственности каждого.

Отвечая на вопрос, возможно ли продление сроков обновления данных, Стефанчук сказал, что такие вопросы поднимаются в Раде.

"Будет ли Верховная Рада продлевать сроки, сейчас такие вопросы обсуждаются, однако я не знаю найдут ли они поддержку на Согласительном совете", - сказал председатель Верховной Рады.

Относительно штрафов за необновление данных, спикер сказал, что нужно обращаться "в те органы, на которых возложена ответственность за реализацию той или иной статьи закона".

Читайте также: Украинцев за рубежом, которые не обновили данные до 16 июля, также будут штрафовать, - Минобороны

Напомним, после 16 июля 2024 года истекают 60 дней, отведенных на обновление военно-учетных данных для военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет.

Ранее в Минобороны Украины объяснили, почему не поддержали продление срока обновления данных. В оборонном ведомстве заявили, что граждане имеют возможность обновить свои военно-учетные данные за считанные минуты.

Читайте также: C pавтрашнего дня пограничники не будут выпускать из Украины мужчин без военно-учетных документов, - Демченко

парламент (897) мобилизация (2908) Стефанчук Руслан (682)
+6
Щодо штрафів за неоновлення даних, спікер сказав, що потрібно звертатися "до тих органів, на яких покладена відповідальність за реалізацію тієї чи іншої статті закону".
відповів голова державного органу який ті самі закони приймав та підписував.. і нічого йому не муляє
16.07.2024 18:12 Ответить
+6
" Найбільший відсоток - 37% людей похилого віку (60+) вважають, що під час війни бути ухилянтом соромно"

Найбільше про ухилятнів і їх обов'язок верещать ті, хто 60+ років страдали х..нею, дивились що б його урвать на заводі і просирали країну. Потім привели януковощів і опзж за гречку до влади. Зараз верещать про ухилянтів щоб за їхні обісрані зморщені дупи вмирали молоді. А вони спокійно доживали віку дивлячись марахвон по ящику.
16.07.2024 18:49 Ответить
+5
16.07.2024 18:16 Ответить
16.07.2024 18:10 Ответить
Навіть якщо продовжать, ті, хто за кордоном, все одно свої дані оновлювати не будуть.
16.07.2024 19:04 Ответить
відновив за 5 хвилин, у чому питання це зробити ??
17.07.2024 00:57 Ответить
Якщо оновил данні і ти придатний та твоя професія необхідна у ЗСУ то автоматично скоро прійде єлектронна повістка, а якщо ти виїхав за границю, та десь там відкінув копита то ніхто тебе шукати не буде, та і вони вже писали десь в новинах що вже є 1 300 000 яких вже по одному натисканні кнопки розсилаються повістки, а якщо не прийдеш то штраф і.т.д.
17.07.2024 18:01 Ответить
дай посилання на закон про ел. повістки
17.07.2024 18:40 Ответить
Погодь... Ця ловушка ще триває...Цей закон приймуть чуть пізніше, а також і про те що воювати підуть з 21-22 років.... Ще Дія підтянулась зі своїм бронюванням але це як Резерв+ 2.0
17.07.2024 19:50 Ответить
Та продовжте і не вимахуитесь - як в нас ******* робити проблему на рівному місці
16.07.2024 18:10 Ответить
Щодо штрафів за неоновлення даних, спікер сказав, що потрібно звертатися "до тих органів, на яких покладена відповідальність за реалізацію тієї чи іншої статті закону".
відповів голова державного органу який ті самі закони приймав та підписував.. і нічого йому не муляє
16.07.2024 18:12 Ответить
Передбачувано.
16.07.2024 18:15 Ответить
16.07.2024 18:16 Ответить
Тю! А шо такоє? Хто не оновив - забрати громадянство і хто не за кордоном - розстріляти!
16.07.2024 18:21 Ответить
Дбайливий цар почує кожного і продовжить термін....
16.07.2024 18:22 Ответить
" Найбільший відсоток - 37% людей похилого віку (60+) вважають, що під час війни бути ухилянтом соромно"

Найбільше про ухилятнів і їх обов'язок верещать ті, хто 60+ років страдали х..нею, дивились що б його урвать на заводі і просирали країну. Потім привели януковощів і опзж за гречку до влади. Зараз верещать про ухилянтів щоб за їхні обісрані зморщені дупи вмирали молоді. А вони спокійно доживали віку дивлячись марахвон по ящику.
16.07.2024 18:49 Ответить
Але саме ці уйобки до цього і привели, вибираючи комуняк, ригів, про це ссровське гівно мовчить. Я в першу чергу від 60 до 70 закинув би в окопи, бо тільки по їхній вині гинуть дітки!((((
16.07.2024 19:17 Ответить
А що з них там, в окопах, який толк, можете іх всіх просто розстріляти вдом, а дітки під кацапами поживуть, їм сподобається…
показать весь комментарий
16.07.2024 20:14 Ответить
Вдома
16.07.2024 20:15 Ответить
Це точно, хто хотів, давно данні оновив через резерв+, і документ собі розпечатав.
16.07.2024 18:33 Ответить
Если бы программу писали не рукожопы, то может и да. А так может выяснится, что квартиру свою указать не можешь. И только ножками в ЦНАП или военкомат.
16.07.2024 19:01 Ответить
Є такє, так не треба було тягнути до останнього, а зараз сайт висить і черги скрізь. Я в травні все зробив, все ОК.
16.07.2024 20:12 Ответить
Да в любой момент. Просто маска поля "квартира" не позволяет ввести иной тип данных кроме цифр.
16.07.2024 20:25 Ответить
все для ухилянтів....
16.07.2024 18:27 Ответить
в статті брехня - зе лічені хвилини ТЦК не оновлюють

і навіть за декілька тижнів не оновлюють

районні ТЦК тримають документи військовозобов'язаних по пару місяців і нема на них як подіяти

в день районний ТЦК приймає документи від 10 людей, а черга на 50
16.07.2024 18:31 Ответить
в твоєму ліонському тцк таке коїться? то вертайся і за пару днів станеш до строю в Десні
16.07.2024 18:45 Ответить
Ну це трішки брехня, все нормально працювало , і за тиждень два ,давали документ всім. Не знаю де вас так приймали?
16.07.2024 19:14 Ответить
Дайте років десять хоча б, що б тіх ухилянтів вже в кацапську армію мобілізували...
16.07.2024 18:31 Ответить
Продовжуйте якщо не хочете гарячих бунтів.
16.07.2024 18:36 Ответить
Хто , скуни бунтувати ? Та вони на вулицю бояться виходити ))
16.07.2024 20:29 Ответить
При чем здесь "ухилянти".
Установил "Резерв+", проверил данные. Из банка и реестра предпринимателей подтянулись все правильные данные. Кстати, если бы не те реестры, то ввести свой адрес не смог-бы. Рукожопые жжитализаторы нарисовали прогу так, что я вынужден указывать квартиру соседа.
Но... В связи с возрастом и статусом никто мои данные из бумажных папочек в электронный формат еще не перевел. То есть на меня в "Обериге" есть все данные кроме собственно военно-учетных.
Теперь только в военкомат.
16.07.2024 18:38 Ответить
а я був танкістом а став стрільцем в резерві
16.07.2024 18:47 Ответить
Нема проблем, будете стріляти з танка,
17.07.2024 00:46 Ответить
Очень хороший пример.
Информация о человеке есть, в разных реестрах. Но самая нужная хранится в бумажном виде, и работники тцк просто забили хер на свою работу и не ввели эти данные в госреестр.
"Умные" депутаты решили решить проблему, заставив людей под страхом админштрафа "обновить" данные. Но опять таки, какие данные вы можете обновить? Только самые основные, те что доступны в разных госреестрах.
Спрашивается, зачем этот цирк?
Получается, что вместо того чтобы увеличить штат работников по оцифровке данных, хранящихся в папках, людей заставили предоставить данные, которые и так есть во множественных реестрах.
Видимо кто то обкурился.
16.07.2024 23:34 Ответить
Цікаво , а його син вже оновив в гейєвропі?
16.07.2024 19:11 Ответить
У зелених потвор все через срак... у
16.07.2024 20:47 Ответить
Хто не оновив за 60 днів, не оновить їх і за більші терміни
16.07.2024 21:01 Ответить
 
 