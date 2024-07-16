С завтрашнего дня пограничники не будут выпускать из Украины мужчин без военно-учетных документов, - Демченко
С 17 июля 2024 года мужчин в возрасте от 18 до 60 лет не будут выпускать из Украины без военного билета.
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.
"С завтрашнего дня, с 00:00, в пунктах пропуска при выезде граждан за пределы Украины у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет мы начнем проверять наличие военно-учетных документов. Это касается всех граждан Украины мужского пола (в возрасте. - Ред.) 18-60 лет", - подчеркнул спикер ГПСУ.
Если такого документа не будет, мужчине откажут в пересечении границы.
На границе граждане могут предоставить документы в любом формате - в виде книжечки или временного удостоверения военнообязанного, или же это может быть документ в электронной форме. Для этого в Резерве+ должен быть сгенерирован QR-код, чтобы пограничники могли считать его.
Демченко добавил, что если у пограничников будут возникать сомнения относительно данных, которые отображаются в документе, или сомнения относительно подлинности документа, то ГПСУ будет проверять информацию в системе "Оберег".
