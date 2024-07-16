РУС
Новости
С завтрашнего дня пограничники не будут выпускать из Украины мужчин без военно-учетных документов, - Демченко

Контроль на кордоні

С 17 июля 2024 года мужчин в возрасте от 18 до 60 лет не будут выпускать из Украины без военного билета.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

"С завтрашнего дня, с 00:00, в пунктах пропуска при выезде граждан за пределы Украины у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет мы начнем проверять наличие военно-учетных документов. Это касается всех граждан Украины мужского пола (в возрасте. - Ред.) 18-60 лет", - подчеркнул спикер ГПСУ.

Если такого документа не будет, мужчине откажут в пересечении границы.

На границе граждане могут предоставить документы в любом формате - в виде книжечки или временного удостоверения военнообязанного, или же это может быть документ в электронной форме. Для этого в Резерве+ должен быть сгенерирован QR-код, чтобы пограничники могли считать его.

Демченко добавил, что если у пограничников будут возникать сомнения относительно данных, которые отображаются в документе, или сомнения относительно подлинности документа, то ГПСУ будет проверять информацию в системе "Оберег".

Автор: 

граница (5383) мужчины (156) мобилизация (2908) Демченко Андрей (319)
Так і з документами *** випустять. Бусифікують і зразу на полігон
Ну все завіса опущена виїзд тільки для еліти.
Та з виїздом вже все зрозуміли. Пора переходити до наступного етапу - забрати паспорти в жителів села. Щоб все було як в найкращі часи.
Комментировать
Сортировать:
Правила форума
Ну все завіса опущена виїзд тільки для еліти.
16.07.2024 15:30 Ответить
16.07.2024 15:30 Ответить
Так і з документами *** випустять. Бусифікують і зразу на полігон
16.07.2024 15:31 Ответить
16.07.2024 15:31 Ответить
і це правтильно. війна сама себе не виграє
16.07.2024 16:27 Ответить
16.07.2024 16:27 Ответить
Нє, вона тебе виграє, потім висушить, а потім знов виграє і знов висушить, а потім, якшо від тебе ще шось залишиться , прийду я , і тобі їбучому любителю "війни" добавлю по повній , щоб ти не забув свої слова. А я не спішу ))
16.07.2024 18:23 Ответить
16.07.2024 18:23 Ответить
Ні кукурікай, твій гребень і так всі бачать здалеку. Приїде воно. До мене приїдь потвора.
16.07.2024 20:54 Ответить
16.07.2024 20:54 Ответить
приїжджай в Одесу там є вакансія у фітнес забігайлівці
17.07.2024 14:41 Ответить
17.07.2024 14:41 Ответить
Бусік за маршрутом Кордон-Полігон.
16.07.2024 17:42 Ответить
16.07.2024 17:42 Ответить
А зеленський обновив свої облікові дані?
16.07.2024 15:32 Ответить
16.07.2024 15:32 Ответить
Наркомани і розумово відсталі - звільняються від такої процедури...
16.07.2024 15:49 Ответить
16.07.2024 15:49 Ответить
А он проходит по обеим статьям.)))
16.07.2024 17:03 Ответить
16.07.2024 17:03 Ответить
поки не будуть вювати блатне оточення зеухиллянта ладу не буде. Хай хоч які вказівки вигадує
16.07.2024 15:37 Ответить
16.07.2024 15:37 Ответить
Шоо, і великого ЗЄ теж не випустять?
16.07.2024 15:44 Ответить
16.07.2024 15:44 Ответить
а коли випускали? може досить сцяти в очі? скажи ще що довідку ВЛК не питають!
16.07.2024 15:46 Ответить
16.07.2024 15:46 Ответить
А я можу їздити спокійно бо я ще в 2009 році прийняв громадянство Угорщини.Ще при Януковичі звільнився від українського ..
16.07.2024 15:51 Ответить
16.07.2024 15:51 Ответить
Громадянство Угорщини? В найближчі десятиліття таким не варто хвалитись. Як і громадянством росії чи бл*дорусії.
16.07.2024 15:54 Ответить
16.07.2024 15:54 Ответить
+
16.07.2024 16:55 Ответить
16.07.2024 16:55 Ответить
якщо не відмовився від громадянства України, це не прокотить...
16.07.2024 16:26 Ответить
16.07.2024 16:26 Ответить
Бо ти дурак, тварина...яка має повне корито і ій добре...
16.07.2024 17:06 Ответить
16.07.2024 17:06 Ответить
Ну тобто якщо до Тиси підійшов, військово-облікові документи при собі, далі показав і щасливої дороги?...
16.07.2024 15:53 Ответить
16.07.2024 15:53 Ответить
Та з виїздом вже все зрозуміли. Пора переходити до наступного етапу - забрати паспорти в жителів села. Щоб все було як в найкращі часи.
16.07.2024 15:53 Ответить
16.07.2024 15:53 Ответить
Как только сказали что исключенным не нужно приходить в ТЦК и на границе военник требовать не будут я сразу сделал все наоборот,пошел в ТЦК и получил винкод.В такой мы стране живем,никому нельзя верить
16.07.2024 16:02 Ответить
16.07.2024 16:02 Ответить
своїм усе - іншим закон
16.07.2024 16:11 Ответить
16.07.2024 16:11 Ответить
16.07.2024 16:14 Ответить
16.07.2024 16:14 Ответить
Україна так іне відійшла від совка . Як брехали людям у очі - так і брешуть
16.07.2024 16:15 Ответить
16.07.2024 16:15 Ответить
Тупак, знайшов чим хвалитися...такий фальшивий як і Орбан
16.07.2024 17:00 Ответить
16.07.2024 17:00 Ответить
А що раніше чоловіків пропускали, чи тепер пропускатимуть "відмічених"?
16.07.2024 17:02 Ответить
16.07.2024 17:02 Ответить
А до вчора, тіпа випускали...
16.07.2024 17:29 Ответить
16.07.2024 17:29 Ответить
Мы это все припомним власти и быдлоэлитам.
16.07.2024 18:48 Ответить
16.07.2024 18:48 Ответить
Я що власнicть держави ? Якого бicа взагалi це роблять ? Я -людина, це моє життя, не ваше.
показать весь комментарий
16.07.2024 19:10 Ответить
 
 