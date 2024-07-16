Від завтра прикордонники не випускатимуть із України чоловіків без військово-облікових документів, - Демченко

З 17 липня 2024 року чоловіків віком від 18 до 60 років не випускатимуть із України без військового квитка.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

"Із завтрашнього дня, з 00:00, в пунктах пропуску при виїзді громадян за межі України у чоловіків віком від 18 до 60 років ми почнемо перевіряти наявність військово-облікових документів. Це стосується всіх громадян України чоловічої статі (віком. - Ред.) 18-60", - наголосив речник ДПСУ.

Якщо такого документа не буде, чоловіку відмовлять у перетині кордону.

На кордоні громадяни можуть надати документи у будь-якому форматі - у вигляді книжечки або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, або ж це може бути документ в електронній формі. Для цього в Резерві+ має бути згенерований QR-код, щоб прикордонники могли зчитати його.

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Демченко додав, що якщо у прикордонників виникатимуть сумніви стосовно даних, які відображаються у документі, або сумніви щодо справжності документа, то ДПСУ перевірятиме інформацію в системі "Оберіг".