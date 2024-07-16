УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4509 відвідувачів онлайн
Новини
48 793 34

Від завтра прикордонники не випускатимуть із України чоловіків без військово-облікових документів, - Демченко

Контроль на кордоні

З 17 липня 2024 року чоловіків віком від 18 до 60 років не випускатимуть із України без військового квитка.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

"Із завтрашнього дня, з 00:00, в пунктах пропуску при виїзді громадян за межі України у чоловіків віком від 18 до 60 років ми почнемо перевіряти наявність військово-облікових документів. Це стосується всіх громадян України чоловічої статі (віком. - Ред.) 18-60", - наголосив речник ДПСУ.

Якщо такого документа не буде, чоловіку відмовлять у перетині кордону.

На кордоні громадяни можуть надати документи у будь-якому форматі - у вигляді книжечки або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, або ж це може бути документ в електронній формі. Для цього в Резерві+ має бути згенерований QR-код, щоб прикордонники могли зчитати його.

Також дивіться: Штрафи за неоновлення даних та арешт майна: Пояснення від Генштабу ЗСУ. ВIДЕО

Демченко додав, що якщо у прикордонників виникатимуть сумніви стосовно даних, які відображаються у документі, або сумніви щодо справжності документа, то ДПСУ перевірятиме інформацію в системі "Оберіг".

Автор: 

кордон (4837) чоловіки (161) мобілізація (3140) Демченко Андрій (365)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+18
Так і з документами *** випустять. Бусифікують і зразу на полігон
показати весь коментар
16.07.2024 15:31 Відповісти
+17
Ну все завіса опущена виїзд тільки для еліти.
показати весь коментар
16.07.2024 15:30 Відповісти
+16
Та з виїздом вже все зрозуміли. Пора переходити до наступного етапу - забрати паспорти в жителів села. Щоб все було як в найкращі часи.
показати весь коментар
16.07.2024 15:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну все завіса опущена виїзд тільки для еліти.
показати весь коментар
16.07.2024 15:30 Відповісти
Так і з документами *** випустять. Бусифікують і зразу на полігон
показати весь коментар
16.07.2024 15:31 Відповісти
і це правтильно. війна сама себе не виграє
показати весь коментар
16.07.2024 16:27 Відповісти
Нє, вона тебе виграє, потім висушить, а потім знов виграє і знов висушить, а потім, якшо від тебе ще шось залишиться , прийду я , і тобі їбучому любителю "війни" добавлю по повній , щоб ти не забув свої слова. А я не спішу ))
показати весь коментар
16.07.2024 18:23 Відповісти
Ні кукурікай, твій гребень і так всі бачать здалеку. Приїде воно. До мене приїдь потвора.
показати весь коментар
16.07.2024 20:54 Відповісти
приїжджай в Одесу там є вакансія у фітнес забігайлівці
показати весь коментар
17.07.2024 14:41 Відповісти
Бусік за маршрутом Кордон-Полігон.
показати весь коментар
16.07.2024 17:42 Відповісти
А зеленський обновив свої облікові дані?
показати весь коментар
16.07.2024 15:32 Відповісти
Наркомани і розумово відсталі - звільняються від такої процедури...
показати весь коментар
16.07.2024 15:49 Відповісти
А он проходит по обеим статьям.)))
показати весь коментар
16.07.2024 17:03 Відповісти
поки не будуть вювати блатне оточення зеухиллянта ладу не буде. Хай хоч які вказівки вигадує
показати весь коментар
16.07.2024 15:37 Відповісти
Шоо, і великого ЗЄ теж не випустять?
показати весь коментар
16.07.2024 15:44 Відповісти
а коли випускали? може досить сцяти в очі? скажи ще що довідку ВЛК не питають!
показати весь коментар
16.07.2024 15:46 Відповісти
А я можу їздити спокійно бо я ще в 2009 році прийняв громадянство Угорщини.Ще при Януковичі звільнився від українського ..
показати весь коментар
16.07.2024 15:51 Відповісти
Громадянство Угорщини? В найближчі десятиліття таким не варто хвалитись. Як і громадянством росії чи бл*дорусії.
показати весь коментар
16.07.2024 15:54 Відповісти
+
показати весь коментар
16.07.2024 16:55 Відповісти
якщо не відмовився від громадянства України, це не прокотить...
показати весь коментар
16.07.2024 16:26 Відповісти
Бо ти дурак, тварина...яка має повне корито і ій добре...
показати весь коментар
16.07.2024 17:06 Відповісти
Ну тобто якщо до Тиси підійшов, військово-облікові документи при собі, далі показав і щасливої дороги?...
показати весь коментар
16.07.2024 15:53 Відповісти
Та з виїздом вже все зрозуміли. Пора переходити до наступного етапу - забрати паспорти в жителів села. Щоб все було як в найкращі часи.
показати весь коментар
16.07.2024 15:53 Відповісти
Как только сказали что исключенным не нужно приходить в ТЦК и на границе военник требовать не будут я сразу сделал все наоборот,пошел в ТЦК и получил винкод.В такой мы стране живем,никому нельзя верить
показати весь коментар
16.07.2024 16:02 Відповісти
своїм усе - іншим закон
показати весь коментар
16.07.2024 16:11 Відповісти
показати весь коментар
16.07.2024 16:14 Відповісти
Україна так іне відійшла від совка . Як брехали людям у очі - так і брешуть
показати весь коментар
16.07.2024 16:15 Відповісти
Тупак, знайшов чим хвалитися...такий фальшивий як і Орбан
показати весь коментар
16.07.2024 17:00 Відповісти
А що раніше чоловіків пропускали, чи тепер пропускатимуть "відмічених"?
показати весь коментар
16.07.2024 17:02 Відповісти
А до вчора, тіпа випускали...
показати весь коментар
16.07.2024 17:29 Відповісти
Мы это все припомним власти и быдлоэлитам.
показати весь коментар
16.07.2024 18:48 Відповісти
Я що власнicть держави ? Якого бicа взагалi це роблять ? Я -людина, це моє життя, не ваше.
показати весь коментар
16.07.2024 19:10 Відповісти
 
 