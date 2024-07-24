Зранку окупанти атакували Полтавщину: минулося без постраждалих та руйнувань

Сьогодні, 24 липня, війська РФ атакували Полтавську область.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, уранці в Полтавському районі було чути звуки вибухів.

"На щастя, без постраждалих і пошкоджень інфраструктури. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Перебувайте в цей час у безпечному місці", - йдеться у повідомленні.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що окупанти вдарили дронами по Одещині: є поранені та руйнування припортової інфраструктури.