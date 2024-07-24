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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Сили оборони півдня за добу знищили 105 окупантів, 57 одиниць озброєння й військової техніки та 3 пункти зберігання боєприпасів

Знищення техніки РФ

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 105 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 105 осіб.

Також росіяни втратили 57 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 1 танк;
  • 1 реактивна система залпового вогню "БМ-21";
  • 3 бойові броньовані машини;
  • 18 одиниць автомобільної техніки;
  • 11 гармат;
  • 2 міномети;
  • 4 станції радіоелектронної боротьби;
  • 10 розвідувальних БпЛА;
  • 1 мотоцикл;
  • 2 багі;
  • 4 човни.

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Також українські захисники знищили 3 польові пункти зберігання боєприпасів та 4 спостережні пункти.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 570 120 російських загарбників.

Автор: 

армія рф (17250) ліквідація (3883) знищення (7161) Сили оборони півдня (323)


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Нашим Воінам щира подяка і респект👍🏼🙏🏼❤️
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24.07.2024 12:54 Відповісти
 
 