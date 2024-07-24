Сили оборони півдня за добу знищили 105 окупантів, 57 одиниць озброєння й військової техніки та 3 пункти зберігання боєприпасів
Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 105 окупантів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.
Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 105 осіб.
Також росіяни втратили 57 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- 1 танк;
- 1 реактивна система залпового вогню "БМ-21";
- 3 бойові броньовані машини;
- 18 одиниць автомобільної техніки;
- 11 гармат;
- 2 міномети;
- 4 станції радіоелектронної боротьби;
- 10 розвідувальних БпЛА;
- 1 мотоцикл;
- 2 багі;
- 4 човни.
Також українські захисники знищили 3 польові пункти зберігання боєприпасів та 4 спостережні пункти.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 570 120 російських загарбників.
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Amber
показати весь коментар24.07.2024 12:54 Відповісти Мені подобається 0
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