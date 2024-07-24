Сили оборони півдня за добу знищили 105 окупантів, 57 одиниць озброєння й військової техніки та 3 пункти зберігання боєприпасів

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 105 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 105 осіб.

Також росіяни втратили 57 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

1 танк;

1 реактивна система залпового вогню "БМ-21";

3 бойові броньовані машини;

18 одиниць автомобільної техніки;

11 гармат;

2 міномети;

4 станції радіоелектронної боротьби;

10 розвідувальних БпЛА;

1 мотоцикл;

2 багі;

4 човни.

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Також українські захисники знищили 3 польові пункти зберігання боєприпасів та 4 спостережні пункти.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 570 120 російських загарбників.